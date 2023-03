Meta's Smartwatch: Glorifizierte AR-Fernbedienung?

Meta soll angeblich seine lange vernachlässigte Smartwatch wieder in Produktion nehmen, um einen Plan zu verwirklichen, eine Smartwatch zur Steuerung und Schnittstelle mit seinen kommenden AR-Brillen zu verwenden.

Meta hegte lange Ambitionen, eine der besten Smartwatches (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf dem Markt zu entwickeln, aber wir dachten, dass die Pläne vorerst auf Eis gelegt wurden. Im November 2022 berichtete Reuters (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Meta seine Entwicklung von zwei unveröffentlichten Smartwatches und anderen Hardware-Projekten wie dem Portal einstellt.

Laut Alex Heath von The Verge (Öffnet sich in einem neuen Tab), der angeblich eine interne Präsentation von Metas nächsten vier Jahren der Veröffentlichungen gesehen hat, wird die Smartwatch eng mit den von Meta entwickelten AR-Brillen verbunden sein. Diese Smart-Brillen sollen digitale Informationen über deine Sicht auf die reale Welt legen und mit der Smartwatch verbunden sein, die als "neurale Schnittstelle" beschrieben wird, um dir zu helfen, den Informationsfluss zu steuern, der in deine Augen geleitet wird.

Die Smartwatch und die AR-Brillen sollen laut Bericht 2024 für Meta-Mitarbeiter zum Testen verfügbar sein und 2027 für die allgemeine Veröffentlichung anvisiert werden. Die Smartwatch wird auch Gesundheits- und Fitnessfunktionen haben und sich mit Metas Social-Media-Apps verbinden, obwohl im Bericht keine weiteren Informationen dazu gegeben werden.

Der bekannte Leaker Kuba Wojciechowski hat letzten Monat ebenfalls gepostet und behauptet, dass Metas Smartwatch wieder auf dem Tisch sei. Diese undichte Stelle hat dank des Verge-Berichts nun mehr Glaubwürdigkeit.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below👇 pic.twitter.com/mlEgEQvWp5January 31, 2023 See more

Bevor sie eingestellt wurde, soll Metas nicht entwickelte Smartwatch angeblich eine Kamera und einen abnehmbaren Bildschirm enthalten haben, vermutlich damit du die Uhr an dein Gesicht halten und darüber Videokonferenzen durchführen konntest. Diese Funktionalität scheint nun in die AR-Brillen integriert worden zu sein, wobei die Uhr als optionale Steuerung beibehalten wurde.

(Image credit: Shutterstock / Maxx-Studio)

Analyse: Metas scheiternde Mission für ständige Verbindung

Wie groß wird die Nachfrage danach sein? Metas ständiger Antrieb, uns alle zu vernetzen, scheint im Widerspruch zu dem aufkommenden Trend zu stehen, dass Wearables nicht mehr so aufdringlich sind wie früher. Von Smart-Ringen wie Samsungs neuestem Gadget bis hin zu bildschirmlosen und hybriden Uhren scheint die Branche in Richtung "unsichtbarer" Wearables zu gehen. Die Generation Z, die ständig vernetzt aufgewachsen ist, neigt dazu, Retro-Technologien und Ästhetik zu bevorzugen, um dem Ganzen zu entfliehen. Wollen wir wirklich Werbung in unsere Augen gestrahlt bekommen, wie in einem dystopischen Black-Mirror-Sketch?

Meta, das seit Jahren den Löwenanteil seines Geldes durch den Verkauf von Anzeigen basierend auf den Vorlieben seiner Nutzer verdient, mag das für unsere Zukunft wollen, aber ich glaube nicht, dass es ein Gefühl ist, das vom Markt geteilt wird.

Vielleicht liege ich falsch, aber basierend auf der Art und Weise, wie sich die Branche zu entwickeln scheint, fühlt es sich an wie mehr von demselben Übermut, der Zuckerberg und Co. dazu veranlasst, Milliarden von Dollar in das Metaverse zu investieren, trotz starker Ablehnung und einer extrem langsamen Akzeptanzrate bei seinen Kunden.