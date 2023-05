May the 4th be with you – Mit diesen 4 VR-Erlebnissen feierst du den Star Wars Day gebührend

Wie genießt du für gewöhnlich den Star Wars Day? Schaust du dir eine der inzwischen 3 Trilogien an? Oder genießt du vielleicht endlich die neueste Staffel The Mandalorian (Öffnet sich in einem neuen Tab) zur Gänze? Vielleicht wirfst du aber auch einen Blick in die zweite Staffel von Star Wars: Visionen (Öffnet sich in einem neuen Tab)?

Was aber sicher die wenigsten auf dem Schirm haben, sind die zahlreichen VR-Erfahrungen und galaktischen Abenteuer, die inzwischen rund um den Krieg der Sterne zur Verfügung stehen. Schade eigentlich, wo doch eben das die wohl beste Möglichkeit ist, um Star Wars hautnah zu erleben. Und mal ehrlich: Ne bessere Möglichkeit um den 4. Mai zu zelebrieren gibt es ja wohl kaum, oder?!

Damit du dir sogar die Suche ersparst und direkt starten kannst, hab ich dir im Folgenden einmal meine VR-Favorites zusammengetragen, die du auf einer Quest 2 oder der PSVR (2) genießen kannst. Und ganz egal für was du dich entscheidest: Die Macht – oder zumindest der Spielspaß – wird mit dir sein.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Huldige einem der ikonischsten Bösewichte aller Zeiten mit Vader Immortal!

Im dreiteiligen Abenteuer schlüpfst du in die Rolle eines Schmugglers, der die feurige Welt Mustafar (bekannt aus Episode III) erkundet, die inzwischen dem Sith-Lord selbst als Heimat dient.

Damit du jedoch dieses Abenteuer überstehst, ist nicht nur viel Geschick und Glück vonnöten, sondern auch der gekonnte Umgang mit Lichtschwert- und Machtfähigkeiten essenziell. Nur so kannst du schließlich deine Widersacher überwinden und diese Reise überstehen.

Vader Immortal ist ein kurzes, knackiges und äußerst spaßiges VR-Erlebnis. Lichtschwertkämpfe haben die nötige Wucht sowie den passenden Sound und auch die Macht fühlt sich weitgehend toll an.

Besonders cool ist außerdem, dass du Vader Immortal im PlayStation Store aktuell schon für die Hälfte des Ursprungspreises sichern kannst und damit nicht einmal 15 Euro für Stunden voller grandioser Action bezahlst. Ein fantastischer Zeitpunkt also, um das Abenteuer nachzuholen!

Star Wars: Squadrons

Neben den ikonischen Lichtschwertern und der mysteriösen Macht steht Star Wars vor allem für eins: epische Schlachten im All.

Und weil dem so ist, bietet sich Star Wars: Squadrons als perfekte Lösung für all diejenigen an, die schon immer einmal im Cockpit eines X-Wing oder TIE-Fighter platz nehmen wollten.

Das Gameplay ist bombastisch, die Explosionen sehen fantastisch aus und die vielen, charmanten Details sprechen für die Liebe der Entwickler zum Franchise. Eine spannende Story, die freie Wahl darüber, ob man sich der Republik oder dem Imperium anschließt und eine gute Auswahl an Raumjägern tut ihr Übriges.

Star Wars: Squadrons ist das was Gran Turismo 7 VR für Racing-Fans ist: Ein wahr gewordener Traum! Und mit einem heftigen Rabatt von bis zu 85% muss man vermutlich nicht zweimal drüber nachdenken, ob sich ein Blick lohnt...

Star Wars Pinball VR

Was machen Boba Fett oder auch Han Solo denn eigentlich so in ihrer Freizeit? Vielleicht trinken Sie was in einer Bar, vielleicht verzocken sie ihre Credits beim Glücksspiel oder aber sie spielen Star Wars Pinball VR – naja gut, das letzte vielleicht nicht unbedingt.

Aber sicher nur, weil unsere Lieblingshelden und -schurken das nicht können. Du kannst es allerdings sehr wohl... und solltest es auch.

Ja klar, es fehlt das Abenteuer und eine spannende Geschichte, die du beispielsweise in Vader Immortal nicht missen wirst. Im Gegenzug ist es aber ein ehrliches, großartiges Flipper-Erlebnis – und das ist ja auch was.

Das neueste Star Wars Pinball bringt die kultigen, digitalen Flipperkästen in die virtuelle Realität zurück. Und für jeden ist was dabei: Von Kästen, die an die Original-Trilogie angelehnt sind bis hin zu modernen Leveln, deren Inspiration The Mandalorian oder Star Wars: Rebels war, wirst du hier kaum etwas missen.

Für die nötige Abwechslung sorgt zudem ein Karrieremodus, der dich vor knifflige Herausforderungen stellt, die dir häufiger einmal die Anpassung deines Spielstils abverlangen. Und bis du die zahlreichen Details jedes Tisches erkundet hast und dich an den tollen Interaktionen satt gesehen haben wirst, dürfte einige Zeit ins Land gehen.

Aber bitte tu mir einen Gefallen: Vergiss nicht, dass es sich nur um einen digitalen Tisch handelt. Den Versuch des Gegenlehnens kann ich also (aus eigenen Erfahrungen) nicht weiterempfehlen...

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition

Klassische Trilogie hier, Rache der Sith da, Obi-Wan dort... – ich weiß ja, dass die neueste Trilogie verrufen ist... aber sollten wir dem Ganzen nicht wenigsten in Videospielform eine Chance geben?

Ich zumindest wäre bereit mich darauf einzulassen, wenn künftige Projekte die Qualität von Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition halten können.

Nicht als übermächtiger Jedi, sondern als Droiden-Techniker machen wir uns in diesem Abenteuer auf die Reise, die uns in die entlegensten Stellen einer weit, weit entfernten Galaxis führt.

Infiltriere auch du noch heute die erste Ordnung, schlage dich durch die Wildnis von Batuu und meistere die Kunst des Überlebens in einer Galaxie, die dir fortlaufend ans Leder will.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition ist die optimierte Version des VR-Abenteuers, die du sowohl im Handel als auch den Online-Stores von Sony und Co. schon für 49,99 Euro erwerben kannst.

