Mario Kart 8 Deluxe: Neue Strecken auch ohne DLC spielbar

Anfang des Monats wurde die erste Welle des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht – insgesamt acht neue Strecken. Doch selbst, wenn du den DLC für Mario Kart 8 Deluxe noch nicht gekauft oder es gar nicht erst vor hast, kannst du trotzdem die neuen Strecken fahren.

In den Patch-Notes für Version 2.0.0 von Mario Kart 8 Deluxe (via Destructoid) bestätigt Nintendo, dass Spielerinnen und Spieler, die den DLC nicht besitzen, künftig die Möglichkeit haben werden, die Strecken trotzdem zu fahren, da sie zur Streckenrotation des Online-Multiplayer hinzugefügt wurden. Es besteht jetzt also die Chance, im weltweiten, regionalen oder im Turniermodus zufällig auf eine dieser Strecken zu stoßen.

Doch die Ingame-Rotation ist nicht die einzige Möglichkeit, diese Strecken ohne DLC fahren zu können. Nintendo bestätigt nämlich weiterhin, dass Spielerinnen und Spieler ohne Booster-Streckenpass die neuen Strecken auch fahren können, wenn sie im regulären Mehrspielermodus mit jemandem spielen, der den DLC besitzt. Das betrifft auch Freunde und lokale Spiele.

In anderen Worten: Solange ein Mitspieler in der Lobby den DLC besitzt, können alle die neuen Strecken auswählen. Natürlich müssen alle Teilnehmer in der Lobby abstimmen, welche Strecke letztendlich gefahren wird, also hängt es auch von den anderen ab.

Meinung: Frischer Wind

(Image credit: Nintendo)

Auf diese Weise kannst du zwar nicht nach Belieben auf den Booster-Streckenpass zugreifen, aber um die neuen Strecken zu testen, bevor du Geld dafür ausgibst, reicht es allemal.

Es handelt sich hierbei jedoch erst um die erste von voraussichtlich sechs Wellen des Booster-Streckenpass. Bis Ende 2023 sollen insgesamt 48 Strecken veröffentlicht werden.

Fürs Erste dürfte es völlig ausreichen, bei jemand anderem mitzufahren und je mehr Strecken veröffentlicht werden, desto häufiger dürften sie in der Rotation auftauchen. Wenn du jedoch frischen Wind für dich selbst brauchst, ohne dich von anderen abhängig zu machen, dann dürfte sich der Kauf des Mario Kart 8 Deluxe DLC durchaus lohnen.