Mario Kart 8 Deluxe: Leak verrät die Strecken für die nächsten Wellen des Booster-Streckenpasses

Ein Leak kursiert derzeit durch das Netz, der verrät, welche Mario Kart-Titel und DLC-Strecken in den kommenden Cups berücksichtigt werden. Ein großes Indiz dafür ist die Eiscreme-Eskapade, die als völlig neue Rennpiste Teil des Booster-Streckenpasses geworden ist. Können wir uns also schon sehr bald über weitere komplett neue Strecken freuen?

Mario Kart 8 Deluxe: Neue DLC-Strecken

@fishguy6564 auf Twitter hat den Code in nur wenigen Minuten geknackt und zeigt in seinem Tweet, welche Strecken in Zukunft hinzugefügt werden könnten. Eine der Strecken in Welle 2 wurde mit "?" betitelt, und es stellte sich heraus, dass es sich um die komplett neue Rennpiste, Eiscreme Eskapade, handelt. Laut des Leaks soll es in den kommenden Wellen insgesamt noch sechs weitere ?-Strecken geben, was bedeuten könnte, dass potenziell noch sechs brandneue Strecken geplant sind.

Man kann zwar nicht sehen, um welche exakten Strecken es sich handelt, aber man erkennt, aus welchem Teil sie stammen. Somit wäre die Aufteilung folgende:

Fels-Cup: Tour, DS, GBA, 3DS (Welle 3)

Tour, DS, GBA, 3DS (Welle 3) Mond-Cup: Tour, GC, ? , 3DS (Welle 3)

Tour, GC, , 3DS (Welle 3) Frucht-Cup: Tour, Wii, DS, ? (Welle 4)

Tour, Wii, DS, (Welle 4) Bumerang-Cup: Tour, GC, GBA, Tour (Welle 4)

Tour, GC, GBA, Tour (Welle 4) Feder-Cup: Tour, Wii, GBA, Tour (Welle 5)

Tour, Wii, GBA, Tour (Welle 5) Doppelkirschen-Cup: Tour, GC, SNES, ? (Welle 5)

Tour, GC, SNES, (Welle 5) Eichel-Cup: Tour, Wii, ? , ? (Welle 6)

Tour, Wii, , (Welle 6) Stachi-Cup: Tour, GC, ?, Wii (Welle 6)

Der Liste an geplanten Strecken lässt sich entnehmen, dass jede Menge Tour-Strecken auf dem Weg sind. Aber auch einige Wii- und GamCube-Kurse werden in späteren Wellen hinzugefügt. Wir können uns also definitiv auf jede Menge neuen Mario Kart-Content in den nächsten Monaten freuen.