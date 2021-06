Kroatien gegen Spanien Live-Stream: So kannst du das heutige Spiel der EM 2021 von überall kostenlos sehen

(Image credit: Claudio Lavenia - UEFA/UEFA via Getty Images & Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Image)

Im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2021 in Kopenhagen treffen Luka Modrićs Kroatien und Sergio Busquets mit Spanien aufeinander. Lies weiter und erfahre, wie du das Spiel Kroatien gegen Spanien im und die Euro 2020 im Live-Stream sehen kannst - online von überall und kostenlos.

Kroatien - Spanien EM 2021 Livestream Datum: Montag, 28. Juni Anstoß: 18 Uhr Austragungsort: Parken Stadium, Kopenhagen, Dänemark Kostenloser Livestream: ZDF / ZDF Mediathek Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Beide Mannschaften haben sich mit hohen Siegen in ihren letzten Gruppenspielen bis in diese Phase vorgearbeitet.

Kroatien setzte sich gegen die Tschechische Republik durch. Modrić sorgte mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze für den entscheidenden Treffer. Spanien gewann in Sevilla mit 5:0 gegen die Slowakei und sicherte sich damit den Einzug in die K.o.-Phase.

Trotz des Ergebnisses konnte sich Alvaro Morata erneut nicht in die Torschützenliste einreihen, nachdem er am Mittwoch einen Elfmeter verschossen hatte, so dass Trainer Luis Enrique den angeschlagenen Juventus-Star auswechseln musste.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in einem spannenden Gruppenspiel der Nations League 2018 in Zagreb aufeinander, das die Kroaten dank eines Doppelpacks von Verteidiger Tin Jedva mit 3:2 gewannen.

Es ist ein schwieriges Spiel, also lies weiter, um zu erfahren, wie du die Partie zwischen Kroatien und Spanien im Live-Stream KOSTENLOS sehen kannst.

Kostenlose EM 2021 Live-Streams

Das Beste an der EM 2020 ist, dass jedes einzelne Spiel kostenlos in einigen Ländern gezeigt wird. So beispielsweise in Großbritannien, Österreich und der Schweiz. In Deutschland kannst du dich darauf verlassen, dass zumindest alle Partien unserer Nationalelf bei ARD bzw. ZDF und deren jeweiligen Mediatheken gestreamt werden.

Deutschland - ARD und ZDF

Großbritannien - ITV und ITV Hub

Frankreich - TF1

Spanien - Mediaset

Italien - RAI

Das heutige Match zwischen Kroatien und Spanien wird bei ZDF übertragen, du kannst es außerdem kostenlos und live in der ZDF-Mediathek streamen.

So kannst du Kroatien gegen Spanien aus dem Ausland live streamen

Du befindest dich gerade im Urlaub und möchtest trotzdem mitfiebern, wie es weitergeht? Und das ganz ohne Sprachunterschiede?

Aufgrund von Geoblocking wäre das normalerweise nicht möglich, du kannst dies jedoch umgehen, indem du ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzt. Es ist völlig legal, sehr erschwinglich und einfach zu benutzen - und es verschlüsselt auch dein Surfen und bietet Schutz vor Cyberkriminellen und staatlichen Schnüffeleien.

Verwende ein VPN, um die EM 2021 von überall aus live zu streamen

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ZDF.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.