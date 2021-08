Klettern Olympia 2021: kostenloser Livestream, Zeitplan und mehr

Kraft, Strategie, Flexibilität und Ausdauer - Klettern erfordert von den Athleten, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold holen wollen, eine anspruchsvolle und doch einzigartige Mischung von Fähigkeiten. Hier erfährst du, wie du das Klettern bei Olympia 2020 im Live-Stream verfolgen kannst.

Jepp, ein brandneuer Zusatz zu Olympia 2021: Klettern. Es wird in drei verschiedenen Disziplinen bewertet: Speed, Lead und Bouldern. Wie der Name schon sagt, treten beim Speedklettern zwei Kletterer gegeneinander an, wobei derjenige zum Sieger erklärt wird, der als erster die Spitze der 15-Meter-Wand erreicht. Beim Leadklettern müssen die Kletterer in sechs Minuten so hoch wie möglich klettern, während sie beim Bouldern so viele Routen wie möglich in nur vier Minuten klettern müssen.

Von den 40 Athleten, die in Tokio antreten, gibt es sicherlich ein paar Favoriten für Gold. Einer davon ist der Tscheche Adam Ondra - ein fünffacher Weltmeister und Spezialist im Lead und Bouldern, der auch als erster Mensch überhaupt eine berüchtigt schwierige 9C-Route kletterte. Und bei den Damen ist die sechsfache Weltmeisterin Janja Garnbret aus Slowenien eine, die man im Auge behalten sollte. Sie gilt als eine der besten Kletterinnen der Welt.

Wer wird also Geschichte schreiben und die erste Olympiasiegerin werden? Schau dir Klettern bei Olympia 2020 an, um es herauszufinden! Lies weiter, um zu erfahren, wie du die Olympischen Spiele live streamen kannst und welche wichtigen Termine du nicht verpassen solltest.

Olympia 2021 Klettern: Wichtige Events und Uhrzeiten

- Speed Finale der Männer: Donnerstag, 5. August ab 10:30 Uhr

- Finale Männer Bouldern: Donnerstag, 5. August ab 11:30 Uhr

- Männer Lead Finale: Donnerstag, 5. August ab 14:10 Uhr

- Speed Finale der Frauen: Freitag, 6. August ab 10:30 Uhr

- Finale Bouldern der Frauen: Freitag, 6. August ab 11:30 Uhr

- Lead-Finale der Frauen: Freitag, 6. August ab 14:10 Uhr

Kostenloser Olympia Sportklettern Livestream

Du kannst die Olympischen Spiele im Livestream anschauen, wo immer du bist, denn viele einheimische Sender bieten kostenlose Übertragungen über den gesamten Zeitrahmen der Olympischen Spiele an.

ARD, ZDF und Eurosport sind nur einige der Sender, die die Olympischen Spiele in Tokio kostenlos ausstrahlen.

Du hast auch die Möglichkeit, die Berichterstattung auf der offiziellen Olympia-Webseite kostenlos zu sehen, aber die Berichterstattung wird nicht so umfangreich sein wie die der anderen Sender und du solltest dich nicht darauf verlassen, dass es eine Garantie für kostenloses Live-Streaming von bestimmten Wettkämpfen gibt.

So kannst du die Olympia 2021 live streamen, wenn du im Ausland bist

Ohne das Offensichtliche aussprechen zu wollen, die Olympischen Spiele sind ein riesiges, globales Ereignis und es sollte einen Weg geben, sie zu sehen, egal wo du dich während der vierzehn Tage des Goldfiebers befindest. Aber wenn du im Ausland bist und Schwierigkeiten hast, die Spiele zu sehen - oder wenn du einfach nur den Komfort und die Sprache deines Heimatlandes genießen willst - dann können dir geografische Beschränkungen im Weg stehen, um die Olympia 2021 live zu sehen.

Aber es gibt einen wirklich einfachen Weg, dieses Problem zu umgehen. Indem du ein VPN herunterlädst und installierst, kannst du deinem Computer vorgaukeln, dass er sich zu Hause befindet. Auf diese Weise kannst du die Übertragung zu Hause genießen, ohne einen illegalen Stream finden zu müssen - vorausgesetzt, du hältst dich an das Kleingedruckte des Senders.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

Die Nutzung eines VPNs ist kinderleicht:

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

