Kann die Apple Watch 7 wirklich den Blutdruck messen - und warum ist das so wichtig?

Das Internet ist voll von Gerüchten über die Apple Watch 7 - insbesondere über ihre Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Zusätzlich zu den neuen Tools für Pilates und Tai Chi soll die neue Uhr in der Lage sein, Blutzucker, Blutalkohol und sogar den Blutdruck zu messen, ohne eine aufblasbare Manschette zu benötigen.

Einige Smartwatches (wie z.B. die Galaxy Watch Active 2) bieten bereits eine Form der Blutdruckmessung, die aber alles andere als ideal ist. Nicht nur, dass sie regelmäßig mit einer Manschette konfiguriert werden muss, sie kann auch keine Messungen vornehmen, während du dich bewegst. Stattdessen musst du Zeit finden, dich an einem ruhigen Ort in einen bequemen Stuhl zu setzen, wobei dein Arm auf einem Tisch ruht, und mindestens fünf Minuten so zu bleiben, bevor du die Messung vornimmst.

Das ist, offen gesagt, eine Qual. Wie könnte es verbessert werden - und ist es wahrscheinlich, dass es in nächster Zeit passiert?

Um das herauszufinden, sprach TechRadar mit Dr. Steven LeBoeuf, Mitbegründer und Präsident des Biometrie-Unternehmens Valencell. Valencell stellt keine eigenen Produkte her (und hat auch keine Pläne, dies zu tun), sondern liefert Technologie, die andere Unternehmen in ihre Smartwatches, Ohrhörer, VR-Brillen, Armbänder und andere Geräte integrieren.

Biometrie zum Laufen gebracht

Valencell hat sich einen Namen damit gemacht, das Problem der bewegungstoleranten Herzfrequenzmessung anzugehen. Optische Herzfrequenzmesser, wie die in deiner Smartwatch, arbeiten mit Photoplethysmographie (PPG) - im Wesentlichen leuchtet ein Licht in deine Haut und misst die Menge an Licht, die durch den Blutfluss gestreut wird - aber Bewegung (wie das Schwingen deines Arms beim Laufen) kann Störungen in diesem Signal verursachen.

Valencell hat eine Kombination aus Hardware und Software entwickelt, die das Signal verstärkt und sicherstellt, dass die Ergebnisse genau genug für den realen Einsatz sind. Das Unternehmen ist nun in den medizinischen Bereich vorgedrungen und hat eine Technologie entwickelt, um den Blutdruck mit der gleichen Art von Sensor genau zu messen, ohne eine Manschette.

"Wir haben einen Weg gefunden, PPG-Signale zusammen mit Trägheitssignalen von Körperbewegungen und Metadaten der Person, wie Alter, Geschlecht und Gewicht, in Informationen umzuwandeln, die eine genaue Blutdruckmessung ermöglichen", erklärt Dr. LeBoeuf.

Der Blutdrucksensor von Valencell kann in Smartwatches, Smartphones, Fingerclips und andere Geräte integriert werden (Image credit: Valencell)

"Also eines der Dinge, die wir getan haben, ist, dass wir diese Sensormodule entwickelt haben, bei denen du buchstäblich nur deinen Finger auf ein Sensormodul legen kannst und in 30 Sekunden eine Blutdruckmessung bekommst, die so präzise wie eine Blutdruckmanschette ist."

Nimm deine Gesundheit in die Hand

Valencell bereitet sich derzeit darauf vor, seine Arbeit zur FDA-Zulassung einzureichen, damit sie als Blutdruckmessgerät in den USA vermarktet werden kann. Aber warum ist das regelmäßige Messen des Blutdrucks so wichtig?

"Viele Menschen müssen sich darüber keine Gedanken machen, weil viele Menschen einfach nie Bluthochdruck bekommen werden", sagt Dr. LeBoeuf, "aber für die meisten Menschen, besonders in Amerika, ist es schlicht und einfach - du wirst ihn bekommen, und er ist bekannt als der stille Killer. Es verursacht alle Arten von Problemen. Es fängt an, deine Blutgefäße zu schwächen, diese geschwächten Blutgefäße entzünden sich, sie ziehen Cholesterin an, und von da an ist es einfach eine Katastrophe."

Die Manschetten zum Aufpumpen am Handgelenk sehen schon komisch genug aus, ganz zu schweigen von denen, die tatsächlich mit den Armbändern funktionieren. Dr Steven LeBoeuf, Valencell

Dr. LeBoeuf sagt, dass dies nicht nur die Sterblichkeit erhöht - es ist auch extrem teuer für die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt. Deshalb ermutigt die American Heart Association die Menschen dazu, ihren Blutdruck häufiger zu messen, um zu sehen, ob sie Bluthochdruck entwickeln und dementsprechend Maßnahmen zu ergreifen - sei es eine Änderung des Lebensstils oder die Einnahme von Medikamenten, um die Schwächung der Blutgefäße, die Entzündung und die daraus folgende Kettenreaktion zu verhindern.

"Das Problem ist, dass das Messen deines Blutdrucks eine komplette Nervensäge ist", sagt er. "Erstens: Wer will das Ding mit sich herumtragen? Die Manschetten zum Aufpumpen am Handgelenk sehen schon komisch genug aus, ganz zu schweigen von denen, die tatsächlich mit den Armbändern funktionieren."

Die American Heart Association empfiehlt, deinen Blutdruck häufig selbst zu messen, aber die Verwendung einer aufblasbaren Manschette ist ein großes Hindernis für die Einhaltung der Empfehlung (Image credit: Bokeh Stock / Shutterstock)

"Eine andere Sache ist, wenn du deinen Blutdruck so oft misst, wie es die American Heart Association vorschreibt, solltest du die Manschette alle sechs Monate zur Rekalibrierung ins Werk schicken. Wer zum Teufel wird das tun? Eines der Dinge, die unsere Technologie bewirkt, ist, dass sie es den Menschen einfacher macht, den Blutdruck zu messen und die Akzeptanz dramatisch verbessert.

"Und das ist es, was das große Bild dahinter ist. Wenn du die Leute dazu bringst, das zu tun und die Kontrolle darüber zu übernehmen, können sie früh erkennen, dass sie ein Problem haben und es angehen, und auch mehr mit ihrer Gesundheit verbunden sein. Das ist wirklich das Schöne an dieser manschettenlosen Technologie."

Jenseits der Hypertonie

Bluthochdruck ist auch nicht der einzige Grund, deinen Blutdruck im Auge zu behalten. Dr. LeBoeuf erklärt, dass es auch Nischenanwendungen für die gleiche manschettenlose Technologie gibt - wie z.B. die Überwachung eines Zustandes, der als nächtliches Absinken (nocturnal Dipping) bekannt ist.

"Bei einem gesunden Menschen, wenn du in den Tiefschlaf gehst, sollte dein Blutdruck abfallen", sagt er. "Bei Menschen, die keine Dipper sind, sinkt ihre Herzfrequenz, aber ihr Blutdruck nicht. Und das ist ein großes Problem, weil es zu allen möglichen anderen zusätzlichen Pathologien führt - es könnte ein Hinweis auf Schlafapnoe sein oder etwas noch Schlimmeres. Es ist also wirklich wichtig, zu erkennen, dass du dieses Problem hast."

Wenn du deinen Blutdruck so oft misst, wie es die American Heart Association empfiehlt, solltest du die Manschette alle sechs Monate zur Neukalibrierung ins Werk schicken Dr Steven LeBoeuf, Valencell

Im Moment ist es nur möglich, den nächtlichen Blutdruck mit einer ambulanten Blutdruckmanschette zu messen. Der Versuch, mit einer Manschette zu schlafen, die sich alle paar Minuten aufbläst, hat offensichtliche Probleme - aber du kannst es heute mit keiner anderen Technologie wirklich machen.

"Es ist nicht unmöglich", sagt Dr. Leboeuf. "Vielleicht kann man in Zukunft mithilfe von maschinellem Lernen, ohne den Blutdruck direkt zu messen, Algorithmen entwickeln, die das bestimmen. Aber das garantiert nicht, dass der Arzt das jetzt akzeptieren wird. Das einzige, was sie akzeptieren, ist: Hat sich dein Blutdruck verändert? Ist er anders oder nicht?"

Was kommt als nächstes?

Was ist also mit der Apple Watch 7? Valencell selbst hat keine besondere Beziehung zu dem Unternehmen, aber Dr. LeBoeuf hat eine Theorie. "Wenn du dir ansiehst, was in der Öffentlichkeit darüber steht, und du die Punkte verbindest, sieht es so aus, als ob sie versuchen, etwas Ähnliches wie Raman-Spektroskopie in die Apple Watch zu integrieren und ein längerfristiges Spiel zu spielen. Und diese Technologie erfordert es, dass du häufig kalibrierst. Die Frage wird also sein, ob die Leute das akzeptieren werden oder nicht."

So mächtig diese Firma auch ist, eine Sache können sie immer noch nicht kontrollieren: die Gesetze der Physik Dr Steven LeBoeuf, Valencell

"Oder sie könnten an genau der gleichen Sache arbeiten wie Valencell. Keiner weiß mit Sicherheit, woran sie arbeiten."

"Aber was ich weiß, ist, dass, so mächtig diese Firma auch ist, eine Sache, die sie immer noch nicht kontrollieren können, sind die Gesetze der Physik. Und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten verlangen von dir eine volumetrische Überwachung dessen, was analysiert wird und zwar nicht invasiv. Du kannst das einfach nicht tun."

