Huawei verkauft offenbar Honor - und das ist ein kluger Schachzug

Vor etwa einem Monat hieß es in Berichten aus China, dass Huawei seine Tochterfirma Honor verkaufen könnte*, um ihr zu helfen, ihren Betrieb ohne die Sanktionen fortzusetzen. Neue Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Geschäft tatsächlich zustande gekommen ist.

Chinesische Medien behaupten, dass sich die Entkopplung in der Endphase befindet und die offizielle Ankündigung um den 20. November herum erfolgen wird. Die unabhängige Marke Honor soll im Besitz eines neu gegründeten Joint Ventures zwischen mehreren führenden Mobiltelefon-Distributoren in China - Putian, Tianyin, China Post, Aishide usw. - und einer Investmentgesellschaft mit dem Hintergrund von Shenzhen SASAC sein.

Die Akquisitionskosten werden nicht erwähnt, aber es wird erwartet, dass sie im Bereich von 15-25 Milliarden Yuan liegen werden, was ungefähr 1,9 Milliarden bis 3,2 Milliarden Euro entspricht. Das staatseigene Unternehmen strebt ebenfalls einen Börsengang in drei Jahren an.

