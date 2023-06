HTC stellt seinen Apple Vision Pro-Konkurrenten für Unternehmen vor

HTCs Virtual-Reality-Sparte Vive hat ein brandneues Headset für Unternehmen angekündigt, das mit einer speziellen Web-App für die Verwaltung der Flotte ausgestattet ist.

Die neue Vive XR Elite Business Edition verspricht mit 1.299 $ etwa halb so viel zu kosten wie die Apple Vision Pro. Auch wenn HTC es nicht so groß aufzieht wie sein Konkurrent, deuten die ersten Spezifikationen darauf hin, dass es dennoch eine würdige Antwort sein könnte, vor allem für Unternehmen, die mehrere Headsets kaufen wollen. Gleichzeitig kündigten sie Business+ an, das die Verwaltung, Überwachung und Anpassung von Geräten und Benutzern über mehrere Headsets hinweg vereinfachen soll.

HTC Vive XR Elite Headset für Unternehmen

Vive sieht sein neues Business-Headset als einen Wegbereiter für Training und Visualisierung sowie als ein Werkzeug, das die Zusammenarbeit erleichtert. Aus diesem Grund hat HTC das XR Elite so konzipiert, dass es auch bei längerer Nutzung genutzt werden kann. Dazu hat HTC einen austauschbaren 24-Wh-Akku in das Design integriert und eine aktive Kühlung, die den Linsenbereich für Komfort und Leistung reguliert.

Die beiden Bildschirme mit einer Auflösung von 1920x1920 Pixeln bieten eine nahezu 4K-Auflösung bei einem Sichtfeld von 110 Grad. Und die Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verspricht, auch mit den komplexesten Visualisierungen Schritt zu halten.

Ähnlich wie andere VR-Headsets, die bereits auf dem Markt sind - und damit billiger als Apples Vision Pro - hat sich HTC für die Verwendung von physischen Controllern für das Headset entschieden, die als 6DoF-Controller (six degrees of freedom) bezeichnet werden. Dennoch verfügt das Headset über eine begrenzte Technologie zur Handsteuerung, mit der du navigieren, klicken, ziehen, scrollen und sogar tippen kannst.

Die XR Elite Business Edition enthält vier Tracking-Kameras, eine 16 MB RGB-Kamera, einen Tiefensensor, einen G-Sensor, ein Gyroskop und einen Näherungssensor. Außerdem unterstützt es Bluetooth 5.2 (BLE) und Wi-Fi 6E und wird von einem Qualcomm Snapdragon XR2 Prozessor mit 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicher angetrieben.

Kunden, die das Headset kaufen, erhalten eine zweijährige Garantie für die kommerzielle Nutzung sowie den Akku und das Controller-Zubehör. Als Teil des Deals können sie außerdem kostenlosen Zugang zu Vive Business+ erwarten.