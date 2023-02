Hogwarts Legacy ist schon jetzt eines der größten Spiele auf Steam

Hogwarts Legacy war bei seinem Debüt das viertbeliebteste Spiel auf Steam, obwohl es vorerst nur im Early Access veröffentlicht wurde.

Wie auf SteamDB (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sehen ist, erreichte Hogwarts Legacy zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 302.314 gleichzeitige SpielerInnen in Valves Storefront. Das reichte, um es zum viertmeistgespielten Spiel zu machen, obwohl es inzwischen auf den fünften Platz abgerutscht ist, hinter den üblichen Verdächtigen Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive.

Dieser Spitzenwert könnte noch weiter steigen, denn das Spiel befindet sich noch in der Early-Access-Phase, in der diejenigen, die die digitale Ausgabe vorbestellt haben, 72 Stunden früher als alle anderen spielen können. Außerdem hat SteamDB erst heute, über einen Tag nach Beginn des Early Access, mit der Aufzeichnung der Spielerzahlen (Öffnet sich in einem neuen Tab) begonnen.

(Image credit: Warner Bros)

Das bedeutet, dass mehr Spieler erwartet werden, wenn Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 vollständig veröffentlicht wird. Wir hätten es eigentlich kommen sehen müssen, denn schon einige Monate vor der Veröffentlichung des Spiels kletterte es in den Steam-Charts nach oben. Tatsächlich steht Hogwarts Legacy zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels immer noch auf Platz eins der Top-Wunschliste und der Top-Seller-Liste von Steam.

Wenn du zu denjenigen gehörst, die das Spiel gerade spielen, solltest du wissen, wie du dein Outfit an deine individuellen Bedürfnisse anpassen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).