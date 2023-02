Handy reparieren statt wegwerfen: Die geldbeutelschonende Entscheidung für die Umwelt

Allein im Jahr 2018 wurden in Deutschland 853.000 Tonnen ausgedienter Elektro- und Elektronikgeräte weggeworfen. Hierzu gehören Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher, aber auch Computer oder Smartphones. Um genau zu sein, waren das dabei 2018 10,3 Kilogramm pro Person, wie die Frankfurter Allgemeine (Öffnet sich in einem neuen Tab) mitteilte. Und leider hat sich diese Zahl seither höchstwahrscheinlich drastisch nach oben weiterentwickelt!

Genau deswegen setzt sich bereits seit über einem Jahrzehnt das Europäische Parlament für die Stärkung der Verbraucherrechte bei Reparaturen ein. Und so hat man im Rahmen einer Kampagne mit der Europäischen Kommission mehrere kosteneffiziente und praktische Lösungen diskutiert, die die Reparatur von Produkten zu einer verlockenden Alternative machen, wie das Centrum für europäische Politik (Öffnet sich in einem neuen Tab) und das Bundesland Bayern (Öffnet sich in einem neuen Tab) bereits auf Landesebene berichteten.

Vorbildcharakter der Smartphone-Reparaturbranche

Mit der Entwicklung der Technik sind die modernen Geräte immer komplizierter und störanfälliger geworden. In einem einzigen Moment der Ungeschicklichkeit kann sogar das beste Smartphone (Öffnet sich in einem neuen Tab) irreparabel beschädigt werden. Aber während Apple, Samsung und etwaige andere Marken (Öffnet sich in einem neuen Tab) immer ausgefeiltere Telefone herstellen, freut sich auch die Handy-Reparaturbranche – eine Branche, die seit ihrer Entstehung vor vielen Jahren boomt – über eine Fülle von Reparaturmöglichkeiten

Von optischen Beeinträchtigungen bis hin zu Wasserschäden können die Folgen unsachgemäßer Nutzung vielfältiger und mitunter gravierend sein. In den meisten Fällen ist es deswegen umso wichtiger, dass du notwendige Reparaturen an Laptop, Tablet oder Smartphone rechtzeitig von entsprechenden Dienstleistern wie den Handyreparatur-Experten bei All About Phones (Öffnet sich in einem neuen Tab) aus Berlin erledigen lässt.

Als Verbraucher Verantwortung übernehmen

Ohnehin solltest du dein Smartphone aber nicht gleich wegschmeißen, wenn die Akkulaufzeit nachlässt oder der Bildschirm beschädigt ist. Reparaturdienstleister sind nicht nur kostengünstig, sondern auch vergleichsweise umweltfreundlich. Denn wenn du ein Gerät reparierst, statt dir fortwährend neuen Ersatz zu kaufen, trägst du selbstverständlich zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei.

Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Smartphones ungeheure Ressourcenmengen verbrauchen. Das stellte auch die Verbraucherzentrale (Öffnet sich in einem neuen Tab) fest und die Europäische Kommission beschloss mitunter deswegen im Vorjahr neue Ökodesign-Vorgaben, die eine bessere Reparierbarkeit von Smartphones gewähren soll.

Insofern du dich also entscheidest, dein Handy zur Reparatur zu senden, dann sparst du nicht nur bares Geld, sondern kannst einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Elektroschrott leisten. Und weniger Müll kann für Umwelt und alle Lebewesen unseres Planeten nur von Vorteil sein!

Und keine Sorge: Bei der Reparatur deines Telefons wird es zwar in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt, deine wichtigen Daten, Kontakte sowie Voreinstellungen, Videos, Fotos und sonstigen Dokumente bleiben dir aber noch immer erhalten.

Das sind deine Vorteile, wenn du dein Handy reparieren lässt

Wertvolle Zeitersparnis

Mit einer Handy-Reparatur kannst neben Geld auch wertvolle Zeit sparen! Vorbei ist die Suche in Online-Shops nach möglichen Ersatzgeräten oder Neuware zum bestmöglichen Preis. Stattdessen genügen schon wenige Mausklicks, um sich mit einem erfahrenen Techniker in Verbindung zu setzen, der sein Bestes tun wird, um dein Gerät in Windeseile zu reparieren. Da fällt einem die Wahl recht einfach.

Nach der Identifikation des Problems und Erstellung eines Kostenvoranschlags dauert bei Auftragsbestätigung eine Reparatur nur selten länger als 2 Tage. Und als i-Tüpfelchen bieten technischen Servicezentren eine Garantie auf Arbeit und Ersatzteile, damit dein Gerät auch gegen zukünftigen Fehlfunktionen abgesichert ist.

Enorme Kostenersparnis

Dieser Vorteil versteht sich schon beinahe von selbst: Denn natürlich ist die Investition in einen Reparaturdienst in den allermeisten Fällen deutlich günstiger als die Neuanschaffung in Form von Apple iPhone-Modellen oder einem hochpreisigen Android-Äquivalent.

Und falls du dir doch einmal unsicher bist, dann keine Sorge – ein guter Handy-Doktor macht dir stets entlang einer Erstidentifikation des Schadens oder Problems einen Kostenvoranschlag. So weißt du also schon zeitnah, was dich erwartet und kannst spätestens da noch einmal abwägen, was sich preislich mehr rentiert.

Die konkreten Aspekte des Umweltschutzes

Hersteller, die in ihren Produkten hochmoderne Materialien verarbeiten, können unabsichtlich irreparable Schäden für die Umwelt erzeugen. Potenzielle Gefahrenquellen müssen deswegen nicht nur bei Herstellung und Entsorgung überwacht werden, sondern auch bei Reparaturleistungen berücksichtigt.

Mit der professionellen Reparatur sorgst du im Gegenzug aber dafür, dass dein Gerät nicht frühzeitig als Elektroschrott endet, produzierst offensichtlich weniger Müll und tust somit der Umwelt einen großen Gefallen.

Handyreparatur als ökonomische und ökologische Lösung

Die Entscheidung für eine Reparatur deines Smartphones ist nicht nur eine praktische Sparmaßnahme, sondern fördert auch den Erhalt der Umwelt. Wenn du dich also bewusst gegen einen frühzeitigen Geräteneukauf entscheidest, hat das einige sehr überzeugende Vorteil.

Und wenn dir die Online-Einsendung zu kompliziert scheint, so bieten viele Großstädte wie Berlin doch auch stationäre Händler (Öffnet sich in einem neuen Tab), die dein Gerät in Windeseile wieder auf Vordermann bringen.

Am Ende hat jeder eine zweite Chance verdient, auch dein Smartphone...