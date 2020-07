Hände waschen zu deinen Lieblingssongs

Der 17-jährige Brite William Gibson* hat in seiner Freizeit innerhalb von 24 Stunden ein kleines aber feines Tool zusammengeschustert, das Anleitungen zum Händewaschen basierend auf den Texten deiner Lieblingssongs generiert.

Wash Your Lyrics ist ein denkbar minimalistisches Tool. Abgesehen von grundlegenden Informationen über die Seite und etwaige Zugehörigkeiten besteht sie aus einer Zeile für den Songtitel, einer Zeile für den Künstler und einem Knopf zur Bestätigung.

Die Songtexte zieht die Seite dabei vom Genius*, die Anleitung zum Händewaschen* kommt vom britischen Gesundheitssystem NHS. Daraus wird eine ca. 250 KB große PNG generiert, die in 13 Schritten erklärt, wie man richtig Hände wäscht. Der Text dient dabei als Stütze, den man im Kopf oder gerne auch laut mitsingen kann, damit man auch lange genug wäscht.

🎶 I made a little site in 24h that generates hand washing instructions accompanied by lyrics from a song of your choice instantly - check it out!🔗 https://t.co/JKAQRYy5Yz pic.twitter.com/S1bDLyKt6CMarch 8, 2020