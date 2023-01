Die Timeline der Marvel-Filme wird jetzt viel einfacher zu verstehen sein

Marvel-Fans, versammelt euch! Nach Jahren der Verwirrung gibt es endlich ein neues Buch, das die immer komplexer werdende Zeitlinie des Marvel Cinematic Universe (MCU) erklärt. Der Titel lautet kurz und bündig: Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. Der visuelle Leitfaden legt fest, wo jeder Marvel-Film und jede Disney Plus-Show in der MCU-Zeitleiste einzuordnen ist. Und das Beste ist, dass wir nicht lange warten müssen, bis wir es in die Finger bekommen. Das Buch "The Official Timeline" wird im September 2023 in den digitalen und physischen Verkaufsregalen erscheinen.

Laut Marvel.com wird das Buch die wichtigste Quelle für Fans und Filmemacher gleichermaßen sein. Der Leitfaden hilft MCU-Fans, "die Punkte zu verbinden und das Netz der Zusammenhänge zwischen Marvels wachsendem Katalog von Filmen und Fernsehserien wirklich zu verstehen."

Außerdem werden die größten Fragen beantwortet, die Fans zum MCU seit Avengers haben: Endgame, nun ja, endete und die Multiversum-Saga – bestehend aus Marvel Phase 4, Marvel Phase 5 und Marvel Phase 6 – begann. Nämlich: was bisher im MCU passiert ist, wo es passiert ist und vor allem, wann diese Ereignisse passiert sind.

Die Platzierung von Ms. Marvel in der Zeitlinie ist derzeit unbekannt. (Image credit: Marvel Studios)

Bis zum Erscheinen von Endgame im April 2019 war die Zeitlinie des MCU extrem einfach zu verfolgen. Die Ereignisse in Marvels Filmreihe, die 2008 mit Iron Man begann, spielten sich in chronologischer Reihenfolge ab – mit Ausnahme einiger Filme wie Captain America (der im Jahr 1942 spielt) und Captain Marvel (der in den 1990er Jahren spielt). Das bedeutete, dass die Fans die übergreifende Geschichte des MCU in Echtzeit verfolgen konnten, da jeder Film in dem Jahr spielte, in dem er angesiedelt war.

Endgame stellt das auf den Kopf. Der letzte Avengers-Film sprang im Vergleich zu seinem Vorgänger fünf Jahre in die Zukunft, sodass Endgame im Jahr 2023 spielt. Seitdem steht hinter jedem MCU-Film und jeder Fernsehserie, die in den Kinos oder auf Disney Plus gestartet ist, ein Fragezeichen in der Zeitachse, und die Fans wissen nicht, wie sie in die Gleichung passen.

Dank der Kommentare der Showrunner, Autoren und Regisseure lassen sich einige Projekte wie WandaVision und Spider-Man: No Way Home leicht in die Marvel-Zeitlinie einordnen. Andere hingegen sind nicht so eindeutig. Fernsehserien wie Loki existieren in einem Raum außerhalb der Hauptzeitlinie, während Produktionen wie Ms. Marvel keinen offiziellen Platz in der Zeitlinie erhalten haben. Selbst die Co-Schöpferin und Produzentin von Ms Marvel, Sana Amanat, konnte niemandem sagen, wo ihre Serie in der Zeitlinie angesiedelt ist.

Zum Glück wird Marvels neuester Band enthüllen, wo all seine Filme und Serien in der Zeitlinie des MCU angesiedelt sein werden. Zumindest ist das Musik in unseren Ohren und ermöglicht es uns, dir in naher Zukunft alle Marvel-Filme in richtiger Reihenfolge anzusehen.

Analyse: Ein nicht ganz so geheimes Marvel-Problem

Wird Marvel einen weiteren Band für Phase 5 und 6 Projekte veröffentlichen? (Image credit: Marvel Studios)

Das Hauptproblem, das Marvel nach September haben wird, ist, dass niemand weiß, wo die Phase-5- und Phase-6-Filme und -Fernsehserien in der MCU-Zeitlinie stehen werden. Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird am 17. Februar die nächste Phase der Multiversum-Saga einläuten. Danach werden Guardians of the Galaxy 3 und The Marvels am 5. Mai bzw. 28. Juli in die Kinos kommen.

In der Zwischenzeit werden Secret Invasion, Loki Staffel 2 und die Soloserie von Ironheart irgendwann in diesem Jahr auf Disney Plus starten. Zusammen mit dem Rest von Marvels Phase 5 und der bevorstehenden Phase 6 werden die Fans schon bald nicht mehr wissen, wo diese Projekte auf der Zeitachse liegen. Im Grunde genommen stehen wir alle wieder am Anfang. Wird Marvel einen zweiten Band herausgeben, um zu erklären, wo die Filme und Serien der Phase 5 und Phase 6 einzuordnen sind? Das wäre zu hoffen, aber wir vermuten, dass ein solches Buch noch lange nicht veröffentlicht wird.

Es ist auch unklar, ob der kommende visuelle Leitfaden bestätigen oder dementieren wird, ob Filme und Serien, die nicht von den Marvel Studios stammen, tatsächlich Teil des Marvel Cinematic Universe sind. Die Marvel-Fernsehserien von Netflix, die auf Disney Plus in voller Länge gestreamt werden können, und das Spider-Man-Universum von Sony sind mit dem MCU verflochten, vor allem durch Daredevil und Spider-Man. She-Hulk: Attorney at Law hat angedeutet, dass der Daredevil des MCU die gleiche Version ist wie die Netflix-Version, was die Netflix-Serie von Daredevil zum Kanon im MCU machen würde. In der Zwischenzeit könnten Venom und Morbius in irgendeiner Form im MCU existieren, vor allem, weil Venom in No Way Home einen Cameo-Auftritt hat und Morbius in seinem Live-Action-Solofilm auf Vulture aus dem MCU trifft.

Auf jeden Fall werden wir uns ein Exemplar von The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline zulegen, wenn es dieses Jahr auf den Markt kommt. Und das solltest du auch tun.

