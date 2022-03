Die Entwickler von Returnal arbeiten an einem neuen Spiel

Der Entwickler Housemarque hat bestätigt, dass er an einem neuen Spiel arbeitet - aber es ist keine Fortsetzung des von der Kritik gefeierten Returnal.

In einem Gespräch mit Journalisten bei den DICE Awards (via VentureBeat) gab Housemarque-Geschäftsführer Ilari Kuittinen einen Ausblick auf das nächste Spiel von Housemarque, das keine Fortsetzung von Returnal sein wird, sondern eine ganz neue IP. Laut Kuittinen befindet sich das Spiel noch in der Konzeptphase, aber es klingt so, als würde Housemarque zu einem klassischen Arcade-Spielerlebnis zurückkehren.

"Wir sind einer der letzten Dinosaurier, die Arcade-Spiele machen", sagte Kuittinen auf die Frage, ob das Studio einen Wechsel in den Live-Service-Bereich in Erwägung zieht - was der Geschäftsführer nicht ganz ausschließt.

"Nex Machina war vor ein paar Jahren ein Shoot-'em-up-Spiel im Stil der Münzautomaten aus den 80er Jahren. Das ist schon mal ein Hinweis. Aber es ist interessant. Wir haben darüber nachgedacht. Wir haben an Multiplayer-Spielen gearbeitet, weil es vor ein paar Jahren so aussah, als bräuchte man eine Art von Multiplayer-Erfahrung. Wir haben das ausprobiert und es ist uns nicht so gut gelungen. Aber wir stehen noch am Anfang, wenn wir ein neues Spiel, eine neue IP, konzipieren. Wir werden sehen, was dabei herauskommt."

Nex Machina aus dem Jahr 2017 scheint eine Welt entfernt von dem ausgefeilten PS5-Exklusivtitel Returnal zu sein, aber beide Spiele zeichnen sich durch Housemarques einzigartiges Bullet-Hell-Erlebnis und klare Arcade-Elemente aus. Returnal nutzte jedoch die technischen Möglichkeiten der PS5, um ein wirklich fesselndes (aber herausforderndes) Next-Gen-Erlebnis zu schaffen - etwas, das dem Studio vorher nicht zur Verfügung stand.

Aber dieser Technologiesprung stellte das Studio auch vor die Herausforderung, seine Identität zu bewahren und die Erwartungen zu erfüllen.

"Wir haben uns in den letzten 12-13 Jahren einen Namen für unsere Arcade-inspirierten Spiele gemacht - Resogun, Nex Machina, Super Stardust HD und so weiter", sagte Harry Krueger, Game Director von Returnal, gegenüber Journalisten. "Bei jedem dieser Spiele gab es einen Schritt nach oben, was die Verfeinerung und den technischen Fortschritt angeht, aber bei Returnal war der Schritt so groß, dass es sich fast wie eine Mauer anfühlte, die wir überwinden mussten.

"Das war interessant für uns, denn wenn einem so viele neue Möglichkeiten geboten werden, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wer man ist. Für uns war es wichtig, uns immer daran zu erinnern, dass wir diese zeitlosen Spielwerte haben, die wir in unseren früheren Spielen erforscht haben. Das unverfälschte Videospiel, das Arcade-Erbe."

Analysis:

(Image credit: Sony)

Es sieht so aus, als würde Housemarque mit seinem nächsten Spiel zu seinen klassischen Arcade-Wurzeln zurückkehren, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass wir Returnal 2 noch eine Weile nicht in die Finger bekommen werden, falls es überhaupt geplant ist.

Ob es jemals eine Fortsetzung von Returnal geben wird, bleibt allerdings abzuwarten. Housemarque hat die Pläne für ein neues Returnal-Spiel nicht bestätigt, aber das Studio hat angedeutet, dass es in Zukunft DLC für das Spiel geben könnte. Vielleicht ist DLC das Einzige, was im Moment auf dem Plan steht.

Das Ende von Returnal (keine Spoiler) hat mehr Fragen als Antworten hinterlassen, also scheint das Spiel wie geschaffen für eine weitere Installation. Es könnte sein, dass diese Fragen mit einem DLC oder einem neuen Spiel beantwortet werden, oder dass sie unbeantwortet bleiben, um uns zu verfolgen - hoffen wir, dass Letzteres nicht der Fall ist.

So oder so, wir sind gespannt, was Housemarque in Arbeit hat, vor allem mit der Macht von Sony im Rücken. Selbst wenn es kein weiteres Returnal geben sollte, haben wir große Hoffnungen für das Studio.