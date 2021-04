Die besten PlayStation Now-Spiele: Die beliebtesten PS Now-Spiele, die du heute streamen oder herunterladen kannst

Du suchst nach den besten PS Now Spielen? Dann bist du auf der richtigen Seite gelandet. Streaming-Abonnements gibt es mittlerweile in Hülle und Fülle, da Netflix als Pionier der Idee dazu beigetragen hat, sie an Haushalte auf der ganzen Welt zu verkaufen, wodurch der Begriff in der breiten Bevölkerung sofort bekannt wurde.

Im Bereich der Spiele befinden wir uns jedoch immer noch in einer Übergangsphase, in der Entwickler und Plattformbetreiber alle Kniffe ausarbeiten, was funktioniert und was nicht. Sony, zum Beispiel, hat seit Anfang 2014 mit seinem eigenen Cloud-Spiele-Abo-Service, PlayStation Now, an der Idee getüftelt.

Obwohl es nicht den unmittelbaren Effekt hatte, den sich viele erhofft hatten, ist das Konzept des Gaming-on-Demand oder des "Netflix der Spiele" immer noch eines, von dem Millionen träumen. In der Zwischenzeit hat Sony jedoch sorgfältig einen Katalog mit großartigen PS Now-Spielen zusammengestellt, um Nutzer zu seinem Service zu locken. Mit über 650 Spielen, die auf PS Now verfügbar sind, dachten wir, dass es an der Zeit ist, eine Liste der besten Spiele zusammenzustellen, die heute angeboten werden.

Es ist erwähnenswert, dass Abonnenten alle PS4- und PS2-Titel streamen und herunterladen können, allerdings kannst du derzeit PS3 Spiele nur streamen.

Marvel's Avengers (verfügbar bis 5. Juli)

Marvel's Avengers hat uns zum Start vielleicht nicht umgehauen, aber wenn du zwischen den Episoden von Falcon und Winter Soldier deinen Marvel-Durst stillen willst, könnte das ein Spiel sein, das du auf PS Now ausprobieren solltest.

Marvel's Avengers spielt in einer Welt, die von den Comics und dem MCU getrennt ist und in der das Team nach einem verheerenden Angriff auf San Francisco zerbrochen ist. Es liegt an Kamala Khan, alias Ms. Marvel, die mächtigsten Helden der Erde wieder zusammenzubringen und ihnen dabei zu helfen, die böse Organisation namens AIM zu besiegen.

Mit dem kostenlosen DLC, der Kate Bishop und Hawkeye beinhaltet, gibt es keine bessere Gelegenheit, diesen Destiny-ähnlichen Action-Kracher zu spielen. Du hast bis zum 5. Juli 2021 Zeit, es auf PS Now auszuprobieren.

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Abgesehen davon, dass es einen der besten Untertitel aller Zeiten hat, ist Red Faction: Guerrilla ist eines der am meisten übersehenen Spiele der PlayStation 3 Ära. Der ursprünglich im Jahr 2009 erschienene Third-Person-Shooter folgt Alex Mason im Jahr 2125, als er versucht, die tyrannische Earth Defense Force auf (du hast es erraten) dem Planeten Mars zu stürzen.

Was den dritten Teil der Red Faction-Serie so besonders macht, ist die fokussierte Erzählung und die befriedigende Zerstörungsmechanik. Noch besser ist, dass das Ödland des Mars wirklich das Gefühl der Isolation und des Engagements unterstreicht, dass du wirklich auf einer anderen Welt bist.

Injustice 2

Injustice 2 ist die von der Kritik gefeierte Fortsetzung von Injustice: Gods Among Us, und nimmt alles, was du am Original geliebt hast, und legt noch eine Schippe drauf. Die Kampfmechanik ist hervorragend - wie man es von den Genre-Veteranen von NetherRealm erwarten würde - und passt hervorragend zur Besetzung der DC-Superhelden und Schurken.

Selbst wenn du nicht der größte Kampfspiel-Fan bist, macht die Geschichte Spaß und du wirst dich vielleicht mit einem der vielen Charaktere anfreunden können, die im Spiel enthalten sind. Du hast die Chance, deine Träume zu verwirklichen und in die Rolle berühmter Helden wie Batman, Wonder Woman und Flash zu schlüpfen, oder du kämpfst in der Rolle von Gorilla Grodd, Dr. Fate und sogar den Teenage Mutant Ninja Turtles.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Hideo Kojimas unerwarteter Abgesang auf Metal Gear hat den Schöpfer in bester Manier verabschiedet. Die raffinierte Stealth-Implementierung von The Phantom Pain macht es zu einer Freude, während die gegebene Freiheit den Spielern die Möglichkeit gibt, wirklich taktisch darüber nachzudenken, wie sie eine Mission angehen.

Das Spiel wurde am 1. September 2015 weltweit veröffentlicht und verkaufte sich bis zum Ende des Monats über fünf Millionen Mal, wobei viele behaupten, dass es Kojimas bisher bestes Werk ist. Außerdem ist es ziemlich cool, Jack Bauer als Stimme von Snake zu hören.

Batman: Arkham Trilogy

Okay, wir schummeln hier ein bisschen. Es kann jedoch nicht unterschätzt werden, was für ein Triumph Rocksteadys Batman-Trilogie ist. Alle drei Titel - Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight - erzählen eine übergreifende Geschichte, während sie sich immer noch ausschließlich auf ihre eigenen Comic-Abenteuer konzentrieren. Jeder ist unglaublich und wird dem Dunklen Ritter selbst gerecht.

Aber wenn man sich für eines entscheiden muss, dann ist das Original - Arkham Asylum - die perfekte Wahl für Superhelden-Fanatiker. Es führt sowohl Neulinge in die Schatzkammer der Batman-Mythologie ein, als auch eine Hommage an diejenigen, die den Caped Crusader schon seit Jahrzehnten verehren. Auch WB Games Montréals Einstieg in das Arkham-Universum (Batman: Arkham Origins) ist deine Zeit wert und ebenfalls auf dem Service verfügbar.

Overcooked 2

Overcooked 2 ist eines der neuesten Spiele für PS Now und stellt Teamwork auf die Probe. Die Spieler müssen eine immer länger werdende Liste von Restaurantbestellungen unter immer absurderen Bedingungen erfüllen. Um das Chaos noch zu vergrößern, können zufällige Gegenstände vom Himmel fallen und Plattformen können sich von selbst bewegen, während ein Countdown über Hell's Kitchen droht.

Team17s Koop-Kochsimulator lässt Gruppen von bis zu vier Personen die Kochmützen aufsetzen, entweder im lokalen oder im Online-Spiel. Aufgrund des schieren Wahnsinns und der ausgelassenen Stimmung, die dabei entstehen kann, ist es sehr empfehlenswert, das Chaos selbst zu erleben.

Bloodborne

Es gibt zahlreiche Typen von Menschen, die Spiele spielen, von den Thrill-Suchern und den RPG-Verfechtern bis hin zu den Trophäenjägern und den sozialen Schmetterlingen. Dann gibt es noch die Typen, die nach Bestrafung lechzen. Diejenigen, die Herausforderungen lieben und es genießen, niedergeschlagen zu werden, um dann aufzustehen und alles zu überwinden, was ihnen in den Weg gelegt wird. Hier kommt FromSoftwares von der Kritik hochgelobtes Bloodborne ins Spiel.

Die gotische Welt von Yharnam wurde von Grund auf makellos gestaltet und ist voll von dunklen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt, und komplizierten Kämpfen für diejenigen, die sich darauf einlassen wollen. Ähnlich wie ein Dark Souls-Spiel übernimmt Bloodborne einige Merkmale, tut aber mehr als genug, um sich einen eigenen Bereich zu schaffen. Atmosphärisch ist es erschütternd, atemberaubend und konkurrenzlos.

Borderlands 3 (verfügbar bis 29. September)

Der dritte Teil der klassischen Looter-Shooter-Serie ist bis zum 29. September 2021 auf PS Now erhältlich. Es spielt keine Rolle, ob du die vorherigen Spiele gespielt hast oder nicht, Borderlands 3 ist immer noch eine großartige Gelegenheit, um zu sehen, was die Franchise zu bieten hat.

Angesiedelt in der futuristischen Welt von Pandora, müssen die Spieler in einem cartoonhaften, Mad Max-artigen Ödland kämpfen, um die Calypso Twins zu besiegen - die intergalaktischen Superstar-Antagonisten des Spiels.

Gefüllt mit übertriebenen Waffen, um deine Feinde auszulöschen und einer gesunden Portion Comedy, ist dieses Spiel die Definition eines Popcorn-Titels - es wird dich nicht umhauen, aber es wird dich sicher für viele Stunden unterhalten.

Detroit Become Human

Detroit Become Human wird nicht jedermanns Sache sein, aber wenn du Science Fiction und das Life is Strange Gameplay magst, dann ist dieses Spiel von Quantic Dream im Stil eines "Choose your own adventure" definitiv eine Empfehlung für PS Now.

Das Spiel spielt im Jahr 2038, mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz haben Androiden Einzug in viele Bereiche des Lebens gehalten. Indem du in die Rolle verschiedener Robotercharaktere (Markus, Connor und Kara) schlüpfst, beeinflussen deine Entscheidungen den Ausgang der Geschichte und die Ereignisse, die du erlebst.

The Last of Us

Naughty Dogs krönende Errungenschaft hat zu diesem Zeitpunkt alle möglichen Auszeichnungen erhalten - und das aus gutem Grund. Die hoffnungslose Geschichte von Joel und Ellie, die durch die post-apokalyptischen USA reisen, bietet eine unvergessliche Besetzung, eine Erzählung wie keine andere und Leistungen von Troy Baker und Ashley Johnson auf höchstem Niveau, die ein Erlebnis abrunden, über das noch für Generationen diskutiert werden wird.

Mit The Last of Us 2 vor der Tür gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um zwei der größten Charaktere von PlayStation kennenzulernen.