Die 5 besten PC-Controller 2021

Es gibt gute Argumente für die besten Controller für PC. Nicht nur ist das Anschließen eines Controllers an den PC ein einfacher Prozess, vor allem jetzt, da viele der besten PC-Spiele die Konsolensteuerung unterstützen, sondern das Spielerlebnis selbst ist immersiver.

Wenn du ein Fan von Action-RPGs und Kampfspielen bist, sind die besten Controller für PC vielleicht genau das Richtige für dich, da du normalerweise nur deinen Daumen, Mittel- und Zeigefinger benutzt. Mit anderen Worten, du wirst mehr stromlinienförmige Kontrollen an deinen Fingerspitzen haben und die Erfahrung viel glatter und effizienter empfinden. Als Ergebnis wirst du in der Lage sein, schneller zu reagieren.

Selbst wenn du die beste Gaming-Maus oder die beste Gaming-Tastatur in deinem Arsenal hast, erfordert die Situation manchmal den Einsatz eines Controllers. Deshalb haben wir die besten Controller für den PC herausgesucht und in diesem Guide für dich zusammengestellt. Von Premium-Controllern mit allem Schnickschnack bis hin zu budgetfreundlichen Optionen, die dir den Einstieg erleichterten - hier sind unsere Top-Picks.

1. Microsoft Xbox Wireless Controller Der Goldstandard Connectivity: Wired, Bluetooth | Features: Textured grip, 3.5mm stereo headset, replaceable battery Komfortabel Erschwinglich Nicht sehr viele Funktionen

Der Xbox-Controller von Microsoft ist seit den Tagen der Xbox 360 das Maß aller Dinge, wenn es um die Steuerung von PC-Spielen geht und das aus gutem Grund. Er ist bequem und gewichtig, und die Tastenanordnung fühlt sich natürlich an. Die neueste Version - entwickelt für die Xbox One-Konsole - verbessert alles, was das Modell der letzten Generation so großartig gemacht hat, indem es klickträchtigere Schulterstöße und ein stark verbessertes Steuerkreuz hinzufügt.

Das eingebaute Bluetooth macht die Kopplung mit dem Desktop zum Kinderspiel und der Preis ist sehr attraktiv für Verbraucher mit kleinem Budget. Außerdem ist er in einer Vielzahl von Farben und Mustern erhältlich, so dass du wahrscheinlich etwas finden wirst, das zu deinem System passt. Und selbst wenn dir kein Farbschema zusagt, kannst du ihn mit Hilfe des Xbox Design Labs individuell gestalten. Dieser Controller ist so universell wie nur möglich, was ihn zu einer fantastischen Wahl für nahezu jedes Setup und zu einem der besten PC-Controller des Jahres 2021 macht.

2. Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Der König des Luxus Connectivity: Wired, Wireless (via adapter) | Features: Interchangeable components, haptic rumble, 3.5mm headset, extensive customization Tonnenweise Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten Fantastische Software Sehr teuer

Der Xbox Elite Wireless Controller ist eine Premium-Version des Xbox One Controllers und macht seinem Namen alle Ehre. Er verfügt über eine enorme Anzahl von Upgrades gegenüber dem Standard-Xbox-Controller, wie zum Beispiel ein austauschbares Komponenten-Layout und Paddle-Tasten auf der Rückseite. Außerdem gibt es einen Trigger-Governor, den du für sensiblere Abzüge umschalten kannst. Der Preis ist allerdings mehr als doppelt so hoch, so dass sich dieses Produkt vor allem an diejenigen unter uns richtet, die wirklich die Vorteile der Anpassungsmöglichkeiten der Tastatur nutzen wollen.

Der Elite-Controller enthält einige wirklich beeindruckende Software-Funktionen, mit denen du fast jeden Aspekt des Spiels optimieren und feinabstimmen kannst. Hier kannst du viele verschiedene Profile einstellen, von denen der Controller jeweils zwei speichern kann, so dass du mit einem einzigen Knopfdruck zwischen ihnen wechseln kannst. Wenn du auf der Suche nach dem funktionsreichsten Controller für deinen PC bist, ist dies deine beste Wahl, vorausgesetzt du bist bereit, das Geld dafür auszugeben.

3. Logitech F310 Die ultimative Budgetlösung Connectivity: Wired | Features: Programmable buttons, DirectInput switch for use with older and modern games Sehr preiswert Funktional einfach Ein bisschen klein

Wenn du auf der Suche nach dem besten PC-Controller bist, der das Budget nicht sprengt, ist es schwer, den F310 von Logitech zu schlagen. Er mag in seiner Ausführung und Funktionalität einfach sein, aber die schnörkellose Natur dieser günstigen Option hat etwas für sich. Schließ es einfach per USB an und du kannst loslegen. In Anbetracht der Fülle an Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen der Premium-Controller ist der F310 seltsam erfrischend. Außerdem verfügt er über ein bewundernswertes Steuerkreuz und ein tolles Tastenlayout.

Wie nicht anders zu erwarten, bringt der Preis eine Reihe von Nachteilen mit sich. Erstens ist der Controller ziemlich leicht, was dem Spielerlebnis leider eine fadenscheinige Qualität verleiht. Da er keine kabellose Funktion hat, ist das Kabelinterface für manche nicht ideal. Außerdem ist er ein bisschen klein und größere Hände werden wahrscheinlich ein wenig zu kämpfen haben. Dennoch ist die F310 eine gute Wahl für eine preiswerte Alternative zu Maus und Tastatur, wenn man diese Vorbehalte berücksichtigt.

Der DualShock 4 ist Sonys bisher bester Controller und zum Glück für uns ist er mit der gesamten Spielebibliothek von Steam kompatibel. Der DualShock 4 liegt sehr gut in der Hand und verfügt über taktile Analogsticks mit gerade genug Widerstand und das vielleicht beste Steuerkreuz aller Zeiten. Er verfügt außerdem über eine Bewegungstechnologie, die mit einer überraschenden Anzahl von Spielen kompatibel ist und es dir ermöglicht, in Rennspielen zu lenken oder in Shootern zu zielen, indem du den Controller herumbewegst.

Allerdings gibt es auch ein paar Probleme. Vor allem die freiliegenden Schultertasten machen es leicht, sie versehentlich auf dem Schreibtisch anzustoßen. Außerdem neigt das Gummi der Analogsticks dazu, nach längerem Gebrauch abzureiben. Dennoch gehört Sonys Controller zu den besten Optionen für Controller-basiertes PC-Gaming.

Der Peripherie-Hersteller 8BitDo hat sich mit nostalgisch angehauchten Retro-Designs einen Namen gemacht und der SN30 Pro spiegelt diese Inspiration wider. Der SN30 Pro ist den alten Super-Nintendo-Controllern nachempfunden und eignet sich ideal für die ständig wachsende Bibliothek an Retro-Spielen auf dem PC, auch wenn er nicht unbedingt jeden anspricht. Das Tastenlayout wird jedem, der mit 2D-Plattformern und JRPGs aufgewachsen ist, sofort vertraut sein.

Die Verarbeitung des SN30 Pro ist überraschend solide, vor allem wenn man den günstigen Preis bedenkt. Es verfügt auch über ein Paar Analogsticks, falls du es für moderne Shooter oder Actionspiele verwenden möchtest, obwohl wir das nicht empfehlen würden. Der kleine Formfaktor macht es bei längeren Sessions und twitch-basierten Spielen unangenehm in der Hand. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von Spielen, die von dem authentischen Retro-Touch profitieren würden, den das SN30 auf den Schreibtisch bringt. Das allein macht ihn schon zu einem der besten PC-Controller im Moment.