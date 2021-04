Diablo Immortal: Wie sich Blizzards düsteres Action-RPG auf Smartphones spielt

Das mobile Diablo Immortal wird vielleicht nicht so sehnsüchtig erwartet wie Diablo 4, aber die Fans fangen an, die Smartphone-Adaption von Blizzards klassischem düsteren Action-RPG über geschlossene Alpha-Tests in die Finger zu bekommen. TechRadar hat Zugang zur letzten Alpha bekommen - und ich (David Lumb) teile meine ersten Gedanken darüber, wie sich das Spiel auf kleinen Bildschirmen spielt.

Mit dem üblichen Vorbehalt, dass sich zwischen dieser Alpha-Version und dem finalen Produkt (das noch kein Veröffentlichungsdatum hat) noch viel ändern kann, entwickelt sich Diablo Immortal schon jetzt zu einer ziemlich getreuen Adaption des klassischen Diablo-Gameplays.

Natürlich muss Diablo Immortal ohne Maus und Tastatur einige Kompromisse eingehen, um mit der Touch-Steuerung auf dem Bildschirm zu funktionieren. Aber der allgemeine Spielablauf sollte sich vertraut anfühlen: Der Spieler verkörpert eine der mächtigen und doch vielfältigen Heldenklassen, während er das Weltheiligtum des Spiels in einer Vielzahl von spaßigen Umgebungen von Monstern säubert.

Diablo Immortal hat viel von Diablo 3 geerbt, darunter zerstörbare Umgebungen, mehrere Klassen (z.B. Kreuzritter oder Dämonenjäger) und die prozedural generierten Rift-Dungeons im Endgame. Während die Stages und Feinde von Immortal sehr farbenfroh sind, scheinen die Entwickler ihr Wort gehalten zu haben und den Ton auf einen düsteren Standard zu reduzieren, der von Diablo 2 gesetzt wurde.

Es ist fairer zu sagen, dass das Spiel mehr von Diablo 3's kraftvollem, Arcade-ähnlichem Action-Feeling hat, als von Diablo 2's düsterem Klickfest-Dungeon-Delving, aber altgediente Diablo-Fans sollten immer noch einen Nervenkitzel daraus ziehen, Feinde aufzureihen und sie mit mächtigen (und vertrauten) Fähigkeiten wegzupusten. Wenn man bedenkt, dass Diablo Immortal zwischen dem zweiten und dritten Spiel angesiedelt ist, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier um eine Greatest Hits-Version des Diablo-Erlebnisses handelt, die eine Menge Komplexität weglässt, aber dafür bekommt man ein Diablo, das man überall mit hinnehmen kann - und sogar einige neue MMO-ähnliche Multiplayer-Modi, die auf der BlizzCon 2021 angeteasert wurden.

Ein letzter Hinweis: Während die aktuelle geschlossene Alpha hauptsächlich für australische Nutzer mit Android-Telefonen gedacht ist, wurde TechRadar eingeladen, in den USA auf iOS zu spielen (wir haben ein iPhone 12 Pro verwendet). Lass uns in das Fleisch von Diablos mobilem Spiel eintauchen, so weit.

Die bisherigen Klassen...und der neue Crusader

Diablo Immortal hatte bisher nur sehr begrenzte geschlossene Alpha-Tests und die Entwickler haben nur Zugang zu einigen Gebieten und Klassen gewährt. Während bisher vier Klassen spielbar waren - Barbar, Mönch, Dämonenjäger und Zauberer - ist dies das erste Mal, dass Spieler die Klasse des Kreuzritters wählen können (wobei der Nekromant als letztes enthüllt wurde). Alle sind ihren Versionen aus den Hauptspielen mehr oder weniger ähnlich, obwohl ihre charakteristischen Fähigkeiten für die Smartphone-Touchscreen-Steuerung angepasst wurden.

Der Kreuzritter wurde im Diablo 3: Reaper of Souls DLC hinzugefügt und der Kern der Klasse - ein schildtragend gepanzerter Nahkämpfer mit verschiedenen Auren und Fähigkeiten mit Wirkungsbereich (AOE) - wurde in Diablo Immortal beibehalten. Es scheint, dass Spieler in dieser Alpha Stufe 50 erreichen und eine Vielzahl von Fähigkeiten freischalten können (wir erreichten zum Zeitpunkt des Schreibens Stufe 35 und schalteten damit etwas mehr als die Hälfte des Fähigkeitenarsenals frei).

Wie wir weiter unten im Detail besprechen, ist die Steuerung so vereinfacht, dass Angriffe automatisch auf den nächsten Feind zielen oder auf den, auf den du dich zubewegst. Das ist eine grobe, aber dennoch effektive Methode, um in einem Spiel, das so sehr darauf ausgelegt ist, sich durch Massen von Feinden zu kämpfen, ein gewisses Maß an Präzision zu erreichen. Wenn du die Fähigkeitstasten antippst und gedrückt hältst, wird ein markierter Weg von den Füßen des Spielercharakters projiziert, der es dem Spieler ermöglicht, ein wenig zu zielen. Und mach dir keine Sorgen um Mana - jede Fähigkeit im Spiel funktioniert einfach mit Abklingzeit.

Ähnlich wie in Diablo 3 ist der Kreuzritter eine tanklastige Nahkampfklasse mit Schadensfähigkeiten, die sich hauptsächlich um den Spieler drehen - die erste Fähigkeit, mit der er beginnt, ist der Fegeangriff, ein halbkugelförmiger Bogen, der größer wird, wenn der Spieler die Fähigkeitstaste gedrückt hält (und der Kreuzritter seinen magischen Dreschflegel für einen weiteren Schwung aufzieht).

Andere charakteristische Fähigkeiten kehren zurück, wie Falling Sword (ein Schwert in den Boden werfen für kleinen AOE-Schaden, erneut tippen, um sich zum Schwert zu teleportieren) und Draw and Quarter ist eine überarbeitete Version von Steed's Charge aus Diablo 3, die Gegner in der Nähe ankettet, um sie hinter den Spieler zu ziehen, während sie auf beiden Seiten zuschlagen.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Es gibt etwas Neues in Diablo Immortal, das du auf dem obigen Screenshot erkennen kannst: eine ultimative Fähigkeit, die darauf abgestimmt ist, welchen Grundangriff du ausgewählt hast und dessen Perks für eine begrenzte Zeit verstärkt. Du kannst sie im obigen Screenshot als den Button links von der anfänglichen Vier-Tasten-Stufe sehen.

Kurzum, erfahrene Diablo-Spieler werden viele Ähnlichkeiten in den Diablo Immortal-Klassen finden, die eine vereinfachte Version ihrer Konsolen-Pendants darstellen.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Diablo auf einem Smartphone steuern

Die Steuerung wurde von den klassischen Desktop-Diablo-Spielen vereinfacht, obwohl sie sich für Leute, die die Konsolenversionen von Diablo 3 mit ihren eigenen Controller-angepassten Befehlen gespielt haben, etwas vertrauter anfühlen wird. Mit anderen Worten: Es ist genau genug und passt zum Spieler-gegen-viele-Feinde-Fokus des Spiels.

Um genau zu sein, sieht das Diablo Immortal-Button-Layout denen von League of Legends: Wild Rift sehr ähnlich und anderen Smartphone-MOBA-Spielen: ein schwebendes Steuerkreuz auf der linken Seite, eine große Angriffstaste auf der rechten Seite und kleinere Fähigkeitstasten, die darum herum aufgefächert sind. Wenn eine Fähigkeit eine Richtungssteuerung erfordert, kannst du die entsprechende Taste gedrückt halten, um einen markierten Pfeil (oder einen Kegel oder eine Gasse oder welche Form die Fähigkeit auch immer haben mag) anzuvisieren und loslassen, um zu fliegen.

Diese Touch-Steuerung ist natürlich weniger präzise als Maus und Tastatur, und es ist zunächst nicht klar, dass es nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, einzelne Gegner anzuvisieren. In gewisser Weise ist das auch gar nicht nötig, denn deine Fähigkeiten haben alle einen Effekt (AOE), zumindest soweit wir das herausgefunden haben. Deine grundlegenden Angriffe zielen automatisch auf den nächstgelegenen Feind und deine Fähigkeiten zielen standardmäßig auf den automatisch anvisierten Feind. Das ist ungenau, aber wenn man bedenkt, dass die Spieler in der Regel auf große Gruppen von Monstern treffen, braucht man diese Präzision nicht wirklich.

Du musst dir auch keine Gedanken über Mana machen: Fähigkeiten haben nur eine Abklingzeit, die typischerweise 8-12 Sekunden dauert, bis sie zurückgesetzt werden. Dies vereinfacht die Aktionsschleife dramatisch und hält den Fokus auf dem Kampf, anstatt sich Sorgen zu machen, dass der Fähigkeitssaft mitten im Kampf ausgeht, obwohl einige Spieler es vermissen könnten, ihren Ressourcenpool (oder Pools, im Falle von Demon Hunter) zu balancieren.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Zugegeben, der Bildschirm ist klein und kann mit Knöpfen, Namen, Beute und Verkäufern überladen sein, allerdings hauptsächlich in der Stadt (siehe Screenshot oben) - ich habe meinen Charakter im Kampf selten inmitten von Gegnerhorden aus den Augen verloren.

Das Team von Diablo Immortal hat einiges getan, um die Action auf dem kleinen Bildschirm zum Leben zu erwecken. Es ist spürbar, wenn man Feinde trifft, denn Klassen wie der Kreuzritter, die große Waffen tragen, haben ein knackiges Bildschirmwackeln, wenn sie Feinde mit einfachen Angriffen treffen. Die meisten Audiokommentare wurden aus Diablo 3 importiert, also erwarte das gleiche Zappen bei Zaubererstrahlen und das Knirschen bei epischen Schlägen von Kreuzfahrern und Barbaren.

Der kleine Bildschirm hat auch seine Nachteile und es gibt Dinge, die Blizzard in den nächsten Testversionen vielleicht noch ausarbeiten muss. Insbesondere das Questlog auf der linken Seite erstreckt sich nach unten und fügt neue Aufgaben hinzu, die den Richtungsbereich blockieren. Manchmal traf ich auf harte Champion-Gegner und konnte mich nicht mehr bewegen, weil das Questlog den Bildschirmbereich blockiert hatte, um meinen Charakter da raus zu dirigieren.

Man kann das Questlog wegwischen (was an sich schon ein bisschen schwierig ist), aber das ist bei weitem das größte Steuerungsproblem. Gelegentlich habe ich auch auf eine Fähigkeit getippt, wenn ich eigentlich einen Angriff ausführen wollte, aber angesichts der kurzen Abklingzeiten der Fähigkeiten war das kein allzu ärgerlicher Fehler.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Also, wie viel Diablo ist in Diablo Immortal?

Nachdem ich etwa 10 Stunden in der Alpha gespielt und Level 35 erreicht habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ein großer Teil des Diablo-Erlebnisses im mobilen Spiel erhalten geblieben ist, selbst in diesem frühen Stadium des Alpha-Tests. Wenn du es magst, durch große Gruppen von Gegnern zu kreuzen und Fähigkeiten hierhin und dorthin zu schleudern, um Massen von Gegnern zu vernichten, dann wirst du an Diablo Immortal Gefallen finden und die wiederholbare Gameplay-Schleife könnte dich überraschenderweise fesseln.

Diese Beschreibung ist vielleicht bezeichnend: Das Spiel hält sich eher an das Arcade-Gameplay von Diablo 3 als an den geerdeten Hack-and-Slash-Kampf von Diablo 2. Und auch wenn die Entwickler behaupten, dass sie sich beim Design von Diablo Immortal auf den düsteren, dunklen Dungeon-Look von Diablo 2 berufen haben, so ist es doch der hellere und lebendigere Look von Diablo 3, der den größten Einfluss hat. (Aber halte Ausschau nach einigen vertrauten Gesichtern aus dem von den Fans geliebten Diablo 2: Ich war sehr erfreut, als ich in einem zufällig generierten Rift-Dungeon auf die maskentragenden kleinen Fetisch-Feinde stieß, die ich aus diesem Spiel in bester Erinnerung hatte).

In der Tat fühlt sich Diablo Immortal wie ein Greatest Hits-Album für Diablo an, das viele der Gegner und Begegnungen aus der Serie in einem gestrafften Erlebnis bewahrt. Passenderweise ist das Spiel zwischen Diablo 2 und 3 angesiedelt, so dass Charaktere, die (Spoiler-Alarm) in letzterem ins Gras gebissen haben, in Diablo Immortal auftauchen, wie jedermanns Lieblings-Loremonger, Deckard Cain, und der zänkische Vizjerei-Geist Zoltan Kulle.

Diablo Immortal hat sogar ganz eigene Schnörkel, wie Umgebungsanimationen und massive, mehrteilige Bosskämpfe, die für ein dynamischeres Erlebnis sorgen, als wir es in Diablo 3 gesehen haben. Hier ist ein Beispiel für einen Dungeon in der Mitte des Spiels, der dies unterstreicht:

Und es gibt Verbesserungen, die die Spielqualität dramatisch verbessern, obwohl sie wohl auch gemacht wurden, um das mobile Erlebnis zu rationalisieren. Wenn du zum Beispiel einen neuen Gegenstand anlegst, kannst du alle gesockelten Edelsteine (und auch Rangaufwertungen) auf den neuen Gegenstand übertragen, ohne dass dafür eine Gebühr anfällt oder du viel Aufwand betreiben musst. Ebenso kannst du automatisch zum nächsten Schritt in einer Quest navigieren, indem du ihn im Questlog auf dem Bildschirm antippst, woraufhin du zum nächstgelegenen Ort warpen und automatisch dorthin laufen kannst.

Andere Rationalisierungen sind weniger offensichtlich: Die Klassen haben nur einen Waffentyp, den du im Grunde genommen im Laufe des Spiels einfach auswechselst. Kreuzritter, zum Beispiel, haben einen Einhandwaffen-Slot (Schwert, Streitkolben, Hammer, etc.) und einen Schild; sie können keine Zweihandwaffen oder Fernkampfwaffen ausrüsten. In gesockelte Gegenstände können nur Edelsteine eingesetzt werden, und obwohl die Runen zurückgekehrt sind, werden sie nur verwendet, um ausgefallene legendäre Edelsteine zu kaufen und nicht, um die mächtigen Runenwörter aus Diablo 2 zu bilden.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Einige der Kompromisse sind sogar willkommen: Die Gebiete außerhalb der Stadt sind viel kleiner und du wirst nicht in der Wildnis umherwandern und hoffen, dass du dank hilfreicher leuchtender Fußabdrücke in die richtige Richtung gehst, die dir den Weg weisen. Für manche Spieler ist das vielleicht zu viel des Guten, aber auf dem kleinen Maßstab von Smartphones ist das in Ordnung.

Spieler werden wahrscheinlich sowieso die meiste Zeit in Rifts verbringen: Die prozedural generierten Dungeon-Instanzen kehren in zwei Varianten zurück, Elder und Champion. Erstere kannst du mit einfügbaren Wappen aufpeppen, während letztere einfach durch ihre Anzahl an Schwierigkeit zunehmen.

Die Wappen sind nur die Spitze des Eisbergs, denn es gibt eine ganze Reihe von Ingame-Währungen und Sammelmarken, die du für das Boosten von Rifts, den Kauf von Edelsteinen, das Upgraden von Ausrüstung und ja, eine besondere Art von Erfahrungspunkten für den Battle Pass ausgeben kannst.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Schon in dieser frühen Alpha hat das Diablo Immortal Team einen Battle Pass mit kostenlosen und bezahlten Stufen implementiert, die Materialien und Gegenstände anbieten. Während die kostenpflichtige Stufe noch nicht zugänglich ist, ist die Grundlage bereits vorhanden und die Spieler werden wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, echtes Geld für eine In-Game-Währung zu bezahlen, um ihre Rifts aufzustocken.

Während Rifts ideal für PvE-Fans sind, gibt es einige zusätzliche Aktivitäten, die die MMO-ähnliche Multiplayer-Interaktivität bieten, die das Diablo Immortal-Team auf der BlizzCon 2021 angedeutet hat: Battleground, ein 8v8-Casual-Player-vs-Player (PvP)-Modus, in dem Teams gegeneinander antreten, während sie gegnerische Eiferer-Idole eskortieren, um das Nexus-ähnliche Antike Herz zu zerstören, und ein neues fraktionsbasiertes PvP-System namens Zyklus des Streits. Letzteres ist sehr involvierend und teilt die Spieler in die leistungsstärksten Unsterblichen und den Rest der Spieler, die sich als Schatten nach oben kämpfen, auf:

Wage war for the Eternal Crown in #DiabloImmortal's new faction-based PvP system: Cycle of Strife.Uphold duty as an Immortal or keenly watch as a Shadow, ready to take the Immortals down if they prove unworthy of their station. pic.twitter.com/BtyqgDoe6EApril 26, 2021 See more

Das System selbst, wie es in einem offiziellen Blogpost beschrieben wird, ist ein wenig kompliziert, da es derzeit in der geschlossenen Alpha etabliert ist. Einfach ausgedrückt, die Teams der Schatten konkurrieren um den Top-Slot, und das beste Team bekommt jede Woche temporäre Fenster, um die aktuell bestplatzierten Spieler, die Unsterblichen genannt, herauszufordern. Wenn erstere gewinnen, werden sie die neuen Platzhirsche, und der Zyklus beginnt von neuem.

Warum die ganze Mühe? Der Anführer der Unsterblichen trägt die Ewige Krone und kann vier Freunde zu Leutnants ernennen, die ihre eigenen kleineren, aber immer noch mächtigen Kronen tragen, die alle an Kräften gewinnen. Die Unsterblichen haben auch Zugang zu Kions Prüfung, einem 48-Spieler-Schlachtzug mit vier Bossen, die innerhalb von 30 Minuten besiegt werden müssen. Wenn du ihn besiegst, erhältst du mächtige Beute und einen Stärkungszauber, der einen Bonus auf Älteste Rifts gewährt.

Da es sich bei diesem System um die neueste Erweiterung von Diablo Immortal handelt und es in der Alpha zum ersten Mal vorgestellt wurde, werden wir diese Geschichte aktualisieren, sobald wir endlich Zugang dazu haben und mehr über die Veröffentlichung des Spiels erfahren.