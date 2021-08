Dead Space Remake könnte laut einem neuen Bericht bereits Ende 2022 erscheinen

EA Motive's mit Spannung erwartetes Dead Space Remake könnte einem neuen Bericht zufolge ein Veröffentlichungsfenster von 2022 anstreben.

Der Bericht von GamesBeat's Jeff Grubb behauptet, dass "mit der Entwicklung vertraute Quellen" gesagt haben, dass das Spiel für einen "Herbst 2022" Release geplant ist, obwohl dies davon abhängt, dass die Dinge weiterhin nach Plan laufen.

Dem Bericht zufolge ist es das interne Ziel von EA, das Spiel im Geschäftsjahr 2023 zu veröffentlichen. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass EA selbst kein offizielles Veröffentlichungsfenster für das Spiel enthüllt hat und auf Nachfrage gegenüber GamesBeat sagte: "Wir haben kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekannt gegeben und wir haben keinen Kommentar zu den aktuellen Gerüchten und Spekulationen. Aber wir sind froh, dass die Leute auf das Spiel gespannt sind!"

Wenn man bedenkt, dass das Dead Space Remake erst während der EA Play Live 2021 offiziell enthüllt wurde, könnte eine Veröffentlichung Ende 2022 früher sein, als die Fans erwartet hätten, aber der Bericht sagt weiter, dass EA hofft, mehr vom Spiel vor Ende 2021 zu zeigen.

Grubb deutet an, dass es sich um etwas so Kleines wie einen neuen Trailer auf der YouTube-Seite des Unternehmens handeln könnte oder um etwas, das etwas mehr Aufmerksamkeit erregt, und spekuliert, dass es "ein weiterer Kandidat für die The Game Awards im Dezember" sein könnte.

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei nicht um ein von EA öffentlich bestätigtes Release-Fenster handelt, und der anhaltenden Turbulenzen, die die Pandemie den Entwicklerstudios beschert, ist es wahrscheinlich ratsam, den Herbst 2022 nicht als eine Art todsichere Sache für Dead Space zu betrachten.

Immersion incoming

Aber was können wir von Dead Space erwarten, wenn es veröffentlicht wird, wann auch immer das sein wird? Nun, an anderer Stelle im Internet hat EA einen Blogpost veröffentlicht, in dem einige Mitglieder des Entwicklerteams des Spiels vorgestellt werden: Senior Producer Philippe Ducharme, Creative Director Roman Campos-Oriola und Art Director Mike Yazijian.

In dem Beitrag wird noch einmal betont, dass es sich bei Dead Space um ein Remake handelt, das in Frostbite "alles von Grund auf neu aufbaut" und dabei die gleiche Geschichte und Struktur beibehält.

Das Ziel, so Philippe Ducharme, ist die Immersion, "damit die Spieler den Controller in die Hand nehmen und die Zeit komplett aus den Augen verlieren". Als Teil dessen fügt Roman Campos-Oriola hinzu, dass das Team die "superschnellen SSDs auf modernen Systemen" nutzen will, die ein schnelles Laden und Entladen ermöglichen, um "eine völlig ungebrochene Erfahrung zu bieten, es wird eine ununterbrochene Sequenz sein, vom Startbildschirm bis zum Endcredit, ohne Unterbrechung".

"Wir spielen mit volumetrischen Effekten", fügt Philippe Ducharme hinzu, "so dass man, anstatt nur Sprites zu haben, wirklich in der Lage ist, die Tiefe eines Raumes zu fühlen, die Dicke der Luft. Wir spielen mit Schatten, mit dynamischer Beleuchtung, so dass es nicht nur die Stimmung und die Atmosphäre erzeugt, sondern sich auch auf das Gameplay auswirkt, weil der Spieler die Möglichkeit hat, die Beleuchtung in bestimmten Bereichen des Schiffes zu kontrollieren. Auch der Ton spielt eine wichtige Rolle, um das Gefühl der Immersion zu verstärken. Dies ist ein Bereich des ursprünglichen Spiels, der immer noch bei den Spielern ankommt. Wir arbeiten daran, das Erlebnis zu verbessern und glaubwürdiges Audio zu liefern, das sich auf die Positionierung von Objekten und die Ausbreitung von 3D-Sounds konzentriert."

Trotz all der neuen Dinge, die die neueste Technologie dem Team ermöglicht, in das Spiel zu bringen, macht der Post auch deutlich, dass "die Hauptinspirationsquelle die ursprüngliche Vision für Dead Space ist".

Laut Mike Yazijian: "Wir stellen sicher, dass wir der Story, der Art Direction, allem folgen, aus Respekt vor dem Originalspiel. Wir nutzen die Gelegenheit, auch einige Dinge wegzulassen, die nicht funktionieren, und stellen sicher, dass das Spiel für ein modernes Publikum relevant bleibt - aber auch das muss chirurgisch gemacht werden."

Wenn Dead Space erscheint, wird es voraussichtlich für PS5, Xbox Series X und PC erscheinen.