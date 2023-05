Das Samsung Galaxy S24 könnte sich kaum vom S23 unterscheiden

Wenn du kein Fan des Designs des Samsung Galaxy S23 bist, dann haben wir schlechte Nachrichten für dich. Ein Leaker behauptet, dass das Samsung Galaxy S24 und das Samsung Galaxy S24 Plus das gleiche Design haben werden wie die aktuellen Modelle.

Das behauptet zumindest @Tech_Reve (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Twitter (via Phone Arena (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Das würde bedeuten, dass es ein leicht kastenförmiges Design mit einem Trio von schwebenden Kameralinsen in der oberen linken Ecke, einer Glasrückseite und einem Metallrahmen haben wird.

Nebenbei bemerkt, hatten wir zuvor gehört, dass es möglicherweise kein Samsung Galaxy S24 Plus geben wird, aber @Tech_Reve sagt (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass dies "verworrene Gerüchte" waren und er daher glaubt, dass das S24 Plus definitiv kommt.

S24 Early Rumors- S24,S24+ keep the same design as their predecessors pic.twitter.com/D1wZwTBgGaMay 1, 2023 See more

Sie äußern sich auch zum Aussehen des Samsung Galaxy S24 Ultra und verweisen auf einen früheren Tweet (Öffnet sich in einem neuen Tab). In dem wurden drei Konzeptentwürfe dieses Telefons geteilt, die alle dem Samsung Galaxy S23 Ultra sehr ähnlich sehen, nur mit einem etwas anderen Kamera-Layout und einer Linse weniger - wie bereits an anderer Stelle gemunkelt wurde.

Es sieht also so aus, als gäbe es bei der Galaxy S24-Reihe keine großen optischen Veränderungen, obwohl das Unternehmen Ende letzten Jahres einen neuen Designchef (Öffnet sich in einem neuen Tab) eingestellt hat. Natürlich handelt es sich dabei vorerst nur um ein Gerücht, aber es ist glaubwürdig, vor allem im Fall des Standardmodells Samsung Galaxy S24 und des Galaxy S24 Plus.

Zu früh für Veränderungen

Samsung hat die Ästhetik des Galaxy S23 und des Samsung Galaxy S23 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) verändert und den metallenen Kamerablock aus der Galaxy S22-Serie entfernt. Das war zwar keine große, aber doch eine auffällige Änderung, und Samsung neigt dazu, länger als ein Jahr an einer Designsprache festzuhalten.

Allerdings haben wir bei den letzten beiden Modellen keine wirklichen Änderungen am "schwebenden Kameradesign" des Ultra gesehen, so dass es glaubhafter ist, dass Samsung hier etwas ändern wird, und zwar vielleicht in größerem Umfang als nur leichte Anpassungen an der Kamera.

Vielleicht will das Unternehmen aber auch das Design mit dem Rest der Samsung Galaxy S24-Serie in Einklang bringen, was die Behauptung von @Tech_Reve, dass es nur minimale Änderungen gibt, noch immer glaubwürdig macht.

Auch wenn wir uns im Moment nicht sicher sein können, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir bis zur Samsung Galaxy S25-Serie im Jahr 2025 kein neues Galaxy S-Design sehen werden. Zumindest werden wir mit dem S24 wahrscheinlich eine andere Auswahl an Farben bekommen als mit dem Samsung Galaxy S23.