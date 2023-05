CD Projekt Red steht nicht zum Verkauf, bekräftigt der CEO

CD Projekt Red hat alle Gerüchte über eine Übernahme durch Sony zurückgewiesen. Die Gerüchte stammten von einem bekannten Leaker, der behauptete, von Plänen des PlayStation-Giganten zu wissen, CDPR zu übernehmen.

Eine solche Übernahme wäre in der Branche von enormer Tragweite und könnte große Spiele wie die The Witcher-Serie und Cyberpunk 2077 unter einem Konsolenschirm vereinen. Adam Kiciński, Präsident und Mit-CEO des Mutterkonzerns, wies die Gerüchte in einer kürzlich abgehaltenen Telefonkonferenz direkt zurück. Er sagte: "CD Projekt steht nicht zum Verkauf."

Er fügte hinzu, dass das Studio "...unabhängig bleiben will" und "eine ausgezeichnete Strategie hat. Es ist sicher nicht einfach, sie umzusetzen, aber sehr spannend, unseren eigenen Weg zu gehen. Es ist also ein reines Gerücht." Ziemlich eindeutig also.

In den letzten Jahren hat Sony den Destiny-Entwickler Bungie übernommen und Microsoft hat Bethesda mit all seinen Unterstudios aufgekauft. Natürlich ist auch die gut dokumentierte Übernahme des Call of Duty-Entwicklers Activision Blizzard durch Microsoft noch nicht abgeschlossen, die sich noch immer ihren Weg durch die Marktbehörden auf der ganzen Welt bahnt. Doch die Gerüchteküche brodelt unaufhörlich und auch wenn Kiciński mit seinen Äußerungen vorerst alles zum Verstummen bringt, werden solche hypothetischen Fusionen den Spekulanten und Leaks in der Branche immer ein Dorn im Auge sein.

Abseits der Gerüchte gibt es für CD Projekt Red immer noch viel zu tun. Zum einen soll der mit Spannung erwartete DLC Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 noch in diesem Jahr erscheinen und die Kerninhalte des Spiels abrunden. Und auch in der The Witcher-Reihe gibt es jede Menge Action: Das vierte Spiel der Reihe befindet sich in Entwicklung - und markiert gleichzeitig den Beginn einer neuen Trilogie -, ein Remake des ersten Witcher-Spiels ist in Arbeit und das geheimnisvolle Project Sirius ist ebenfalls in der Pipeline.

