Belgien gegen Portugal Live-Stream: So kannst du das heutige Spiel der EM 2021 kostenlos und von überall sehen

Der ungeschlagene Sieger der Gruppe B, Belgien, trifft auf Titelverteidiger Portugal in einem der wichtigsten Spiele des Turniers. Nur eine Mannschaft kann ins Viertelfinale der Europameisterschaft 2021 einziehen, also folge unserem Leitfaden, um die Partie Belgien gegen Portugal im Live-Stream zu sehen und erlebe das K.O.-Spiel der EM 2021 von überall.

Die Schwergewichte gehören von Anfang an zu den Favoriten und verfügen mit Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku und Bruno Fernandes über einige der besten Spieler der Welt.

Belgien - Portugal EM 2021 Livestream Datum: Sonntag, 27. Juni Anstoß: 21 Uhr Austragungsort: Estadio de La Cartuja, Seville, Spanien Kostenloser Livestream: ARD / ARD Mediathek Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Drei Siege für die Roten Teufel, die einen der attraktivsten Fußbälle des Turniers spielen. KdB sorgt für die Kunstfertigkeit, Big Rom für die Kraft und Präzision. Allerdings ist Belgiens Verteidigung ein großes Problem. Dänemark hat sie letzte Woche ein ums andere Mal aufgerissen, und mit dem Offensivreichtum, den Portugal zur Verfügung hat, scheint der Gedanke, dass Thibaut Courtois eine weiße Weste behält, bestenfalls phantasievoll.

Fünf der sieben portugiesischen Treffer gingen auf das Konto von Ronaldo. Aber Diogo Jota, João Félix, André Silva, Bernardo Silva und Fernandes sind nicht nur ausgewiesene Torjäger, sondern auch in der Lage, explosive Tempowechsel und scharfe Richtungsänderungen zu vollführen, die Belgiens träge Verteidiger an der Nase herumführen könnten.

Es gibt die Chance auf viele Tore in diesem Spiel, also folge unserem Leitfaden unten, in dem wir dir erklären, wie du das Spiel Belgien gegen Portugal im Livestream anschauen kannst, egal wo auf der Welt du dich befindest und das KOSTENLOS.

Kostenlose EM 2021 Live-Streams

Das Beste an der EM 2020 ist, dass jedes einzelne Spiel kostenlos in einigen Ländern gezeigt wird. So beispielsweise in Großbritannien, Österreich und der Schweiz. In Deutschland kannst du dich darauf verlassen, dass zumindest alle Partien unserer Nationalelf bei ARD bzw. ZDF und deren jeweiligen Mediatheken gestreamt werden.

Deutschland - ARD und ZDF

Großbritannien - BBC und BBC iPlayer

Frankreich - TF1

Spanien - Mediaset

Italien - RAI

Die heutige Partie zwischen Belgien und Portugal wird bei ARD übertragen, du kannst sie außerdem kostenlos und live in der ARD-Mediathek streamen.

So kannst du Belgien gegen Portugal aus dem Ausland live streamen

Du befindest dich gerade im Urlaub und möchtest trotzdem mitfiebern, wie es weitergeht? Und das ganz ohne Sprachunterschiede?

Aufgrund von Geoblocking wäre das normalerweise nicht möglich, du kannst dies jedoch umgehen, indem du ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzt. Es ist völlig legal, sehr erschwinglich und einfach zu benutzen - und es verschlüsselt auch dein Surfen und bietet Schutz vor Cyberkriminellen und staatlichen Schnüffeleien.

Verwende ein VPN, um die EM 2021 von überall aus live zu streamen

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger.

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ZDF.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.