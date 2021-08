Astro's Playroom-Entwickler arbeitet an einem weiteren Spiel für PS5 - und möglicherweise PSVR 2

Der Astro's Playroom-Entwickler Team Asobi hat Pläne für sein "bisher ehrgeizigstes Spiel" angedeutet, nachdem er eine brandneue Website zu seinen aktuellen und zukünftigen Projekten eröffnet hat.

Das neu gegründete PlayStation-Studio, das Anfang des Jahres von den PlayStation Studios Japan übernommen wurde, ist bekannt für die Entwicklung von Astro's Playroom für PS5 sowie Astro Bot aus dem Jahr 2018: Rescue Mission für PSVR.

Im "Über uns"-Bereich der Website hat das in Tokio ansässige Team Asobi bestätigt, dass es "derzeit hart an seinem bisher ehrgeizigsten Spiel arbeitet" - und eine Reihe von Stellenausschreibungen bei dem Entwickler könnte Aufschluss darüber geben, was dieses Spiel beinhalten könnte.

In einem Stellenangebot für einen Gamedesigner, das auf der Jobseite der Seite veröffentlicht wurde, heißt es, dass Team Asobi auf der Suche nach einer Person ist, die "eine Vielzahl von Levels für ein 3D-Actionspiel erstellen kann, die alle ein hohes Tempo und kreative Situationen bieten."

Our new website has launched today. Come and check it out!本日、ウェブサイトを解禁!ぜひチェックしてみてください。https://t.co/xaquH4q7u3 pic.twitter.com/MBMrmDT2v6August 2, 2021 See more

In anderen Stellenausschreibungen wird ein Environmental Artist gesucht, der in der Lage ist, "einen Schwerpunkt auf realistische Texturierungstechniken in einem verspielten Kunststil zu legen", sowie ein Animator, der "eine breite Palette von Cartoony- und mechanischen Charakteren, Requisiten und Fahrzeugen im Spiel animieren kann".

Man kann also davon ausgehen, dass der Entwickler wieder einmal an einem niedlichen Plattformer arbeitet, der wahrscheinlich von der mittlerweile ikonischen Figur Astro Bot angeführt wird.

Was die Hardware angeht, für die das Spiel entwickelt wird, so ist es fast sicher auf dem Weg zur PS5. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass es ein weiterer VR-basierter Plattformer sein könnte - in der Art von Astro Bot: Rescue Mission - rechtzeitig zum Start des PSVR 2-Headsets erscheinen.

Letzteres wurde von Sony als in Entwicklung für die PS5 bestätigt und mit einem voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum von 2022 könnte es daher mit Team Asobis nächstem Spiel zusammenfallen.

Analyse: Eine weitere VR-Erfahrung mit Wendepunkt?

Natürlich ist es möglich, dass Team Asobi's in Entwicklung befindlicher Titel VR gar nicht nutzen wird und stattdessen ein weiterer mega-populärer PS5-exklusiver Plattformer wird, der sich auf die Funktionalität des DualSense-Controllers konzentriert.

Aber angesichts von Astro Bot: Rescue Mission auf Sonys erstes VR-Projekt, macht es Sinn, dass der Entwickler einen ebenso bahnbrechenden Titel für die PSVR 2 entwickelt.

Im Grunde genommen hat Astro Bot: Rescue Mission einen generischen Maskottchen-Charakter und ließ die Spieler rennen, springen und Münzen im Laufe von zunehmend herausfordernden und komplexen Levels sammeln.

Das hört sich nicht gerade nach einer Offenbarung an, aber die Implementierung der noch neuen VR-Hardware in das Spiel - die uns dazu brachte, die virtuelle Umgebung zu scannen, zu beugen und zu betrachten - bewies, warum es so viel Aufregung um die aufkeimende Technologie gab und immer noch gibt.

Darüber hinaus hat man das Gefühl, dass Team Asobi mit Astro's Playroom auf der PS5 einen Trick verpasst hat, indem sie die Kompatibilität mit PSVR ausgelassen haben. So exzellent es auch ist, diese Plattformspielwelt schien die perfekte Gelegenheit zu sein, um einmal mehr die Muskeln von Sonys VR-Hardware spielen zu lassen.

Ob die PSVR 2 zeitgleich mit dem nächsten Spiel des Entwicklers erscheint, bleibt abzuwarten - aber es wäre schade, wenn Team Asobi ein zweites Mal auf VR verzichten würde.