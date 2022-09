Apple Watch Ultra: Alles, was du über Apples Premium-Uhr wissen musst

Die Apple Watch Ultra wurde offiziell vorgestellt und ist Apples bisher größte, leistungsstärkste und robusteste Apple Watch. Sie ist eine Version der Apple Watch Series 8 (opens in new tab) mit einem extrem robusten Gehäuse, fortschrittlichem GPS und zusätzlicher Akkulaufzeit und wurde für ambitionierte Sportler und Abenteurer entwickelt.

Hier ist alles, was wir im Rahmen der großen Enthüllung auf dem diesjährigen Apple Event erfahren haben, wo wir auch einen Blick auf die iPhone 14 Serie und die AirPods Pro 2 (opens in new tab) werfen konnten.

Apple Watch Ultra: Preis und Erscheinungsdatum

Die Apple Watch Ultra kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 23. September ausgeliefert. Sie kostet 799 US-Dollar in den USA, Preise für Deutschland sind aktuell noch nicht bekannt.

Apple Watch Ultra: Im Überblick

(Image credit: Apple)

Die Apple Watch Ultra ist unglaublich widerstandsfähig und kann Temperaturen von -20 Grad Celsius oder 150 Grad Fahrenheit standhalten. Sie hat eine Akkulaufzeit von 36 Stunden, ein 49-mm-Titangehäuse, ein Saphirglas-Display und einen neuen anpassbaren Action-Button.

Die wichtigste Neuerung ist das fortschrittliche GPS der Apple Watch Ultra. Hohe Gebäude und dichte Bäume blockieren die Satelliten, was genaue GPS-Messungen erschwert. Deshalb hat Apple eine neue, präzise Dual-GPS-Lösung, L5, mit eigenen Ortungsalgorithmen entwickelt. Diese Lösung soll "das genaueste GPS aller Smartwatches auf dem Markt" sein.

Der Action Button sorgt für einen präzisen Start in dein Training oder für den Übergang zwischen den einzelnen Etappen bei Triathleten. Er sorgt für genaue Pace- und Distanzangaben und die 36-Stunden-Batterie ermöglicht es dir, einen Marathon mit einer Akkulaufzeit zu absolvieren, die noch ausreicht. Mit der Low-Power-Workout-Einstellung kannst du einen Langstrecken-Triathlon mit vollem GPS absolvieren.

In der Kompass-App gibt es eine neue Orientierungsansicht, mit der du mit der Aktionstaste Wegpunkte hinzufügen kannst, und mit der BackTrack-Funktion kannst du deine Schritte ganz einfach zurückverfolgen, was für Abenteurer ideal ist.

Die Apple Watch Ultra wurde für Wassersportarten wie Surfen und Wakeboarden entwickelt. Sie ist wasserdicht bis WR100 und startet automatisch eine neue Tiefen-App, wenn sie unter Wasser getaucht wird - genau wie herkömmliche Tauchcomputer und -messer. Ein eingebauter Tauchcomputer mit Oceanic Plus enthält wichtige Funktionen für Taucher und Freitaucher und verfügt über einen Dekompressionsalgorithmus, der die Tauchparameter automatisch berechnet und live aktualisiert. Sie ist die hellste Apple Watch aller Zeiten (das muss sie auch sein, wenn sie unter Wasser funktionieren soll).

Alle Versionen der Apple Watch Ultra kosten in den USA ab 799 US-Dollar und werden am 23. September auf den Markt kommen. Drei neue Armbänder bieten Komfort und Sicherheit in bestimmten Umgebungen: in den Bergen, auf dem Trail und im Meer.