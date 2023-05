Apple VR-Headset könnte zum Launch Final Cut Pro bekommen

Nach der Ankündigung von Apple, dass die Schnittprogramme Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad kommen, wird vermutet, dass sie auch für das geleakte Apple VR-Headset (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich sein werden.

Sowohl Logic Pro als auch Final Cut Pro waren bisher exklusiv für die besten Macs und MacBooks (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich, aber das wird sich noch in diesem Monat ändern, wenn die Apps am 23. März für iPads erscheinen. Dann können auch Besitzer von Apple Tablets die hochgelobten Apps nutzen, die auf den neuen Geräten auch ein paar Touch-spezifische Verbesserungen erhalten.

Nach dieser Ankündigung hat Mark Gurman von Bloomberg auf Twitter erklärt (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass die Einführung der Apps auf dem iPad bedeutet, dass es "sehr wahrscheinlich" ist, dass sie irgendwann nach der Markteinführung auch auf dem VR-Headset erscheinen werden. Das liegt daran, dass die xrOS-Plattform, die das Headset angeblich nutzt, iPadOS-Apps ausführen kann.

Apple hat das Gerät noch nicht bestätigt (wir erwarten das auf der WWDC 2023) und alles, was wir bisher über seine Spezifikationen und Fähigkeiten gehört haben, stammt aus Leaks oder Gerüchten (die wie immer mit Vorsicht zu genießen sind). Außerdem garantiert Gurman nicht, dass Final Cut Pro oder Logic Pro für das Headset verfügbar sein werden. Es liegt lediglich im Bereich des Möglichen. Wir sind jedoch geneigt, ihm zu glauben, und zwar aus folgenden Gründen:

Erwarte das Erwartete von Apples VR-Headset

In Anbetracht der angeblichen Spezifikationen des Apple VR-Headsets würde es uns nicht überraschen, wenn auch Logic Pro und Final Cut Pro darauf laufen. Wenn die Gerüchte stimmen, wird das Headset von einem M2-Chip angetrieben - dem gleichen Chip, der auch in Apples besten Computern und Tablets steckt. Wenn das VR-Headset über beeindruckende Rechenkapazitäten verfügen soll, muss es auch etwas damit zu tun haben. Warum also nicht einige großartige iPad- und Mac-Apps darauf laden?

Außerdem ist durchgesickert, dass du mit den Apple VR-Apps mit Hand-Tracking statt mit Controllern interagieren wirst. Wenn Apple ein ähnliches Feature wie bei Oculus Quest 2 und Meta Quest Pro einführt, mit dem du auf virtuellen Bildschirmen tippen und streichen kannst, als wäre es ein Touchscreen, dann kannst du mit Final Cut Pro und Logic Pro in VR fast genauso interagieren wie auf einem iPad. Außerdem könntest du den Platz nutzen, den VR bietet, und vielleicht sogar einen Multi-Touchscreen einrichten.

Direktes Berühren ist eines der besten Features für das Hand-Tracking (Image credit: Meta)

Allerdings ist dieses Setup nicht ganz unproblematisch. Wenn du jemandem deine Arbeit zeigen willst, musst du entweder dein Projekt an ein separates Gerät senden, das mit einem Monitor verbunden ist, oder dein Headset abnehmen und es von einer Person zur anderen weitergeben, damit jeder einen guten Blick darauf werfen kann. Beide Lösungen sind in der Regel mühsamer als die Arbeit an einem herkömmlichen PC oder Tablet.

Zweitens: Die Bearbeitung braucht Zeit. Wenn Apple nicht in der Lage ist, das Gewicht des VR-Headsets ausreichend zu reduzieren, könnte das Tragen des Headsets über längere Zeiträume zu ernsthaften Nackenschmerzen führen - wir haben eine Woche lang mit dem Quest Pro in VR gearbeitet und das war eines unserer Hauptprobleme.

Apple hat diese Probleme zweifellos bedacht und hoffentlich schon einen Weg gefunden, sie zu umgehen. Und falls nicht, bleibt noch ein bisschen Zeit, bis das Headset Gerüchten zufolge auf den Markt kommt - falls es überhaupt mit diesen Apps auf den Markt kommt.