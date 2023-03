Apple: iOS 16.4 gibt Hinweise auf die neuen Beats Studio Buds Plus

Apple könnte bald eine verbesserte Version der Beats Studio Buds auf den Markt bringen. Das geht aus einem Code hervor, der in der neuesten Version von iOS entdeckt wurde. Wie 9 to 5 Mac berichtet, werden die erneuerten kabellosen Earbuds Beats Studio Buds Plus heißen. Die Unterstützung dafür wurde anscheinend im frisch veröffentlichten Release Candidate (RC) von iOS 16.4 entdeckt (dieser ging an Entwickler raus, bevor er wohl in Kürze veröffentlicht werden soll).

Die neuen Beats Studio Buds Plus sehen vom Design her ziemlich genau so aus wie die aktuellen Kopfhörer. 9 to 5 Mac hat angeblich durchgesickerte Bilder erhalten, die die Buds Plus in Schwarz mit goldenen Highlights zeigen.Die Earbuds sollen über eine bessere Geräuschunterdrückung und Transparenz verfügen und durch Drücken und Halten zwischen den Modi wechseln können. Aus dem Code von iOS 16.4 geht außerdem hervor, dass sie "Hey Siri", Audio-Sharing und einen automatischen Gerätewechsel unterstützen.

Es gibt jedoch eine interessante Wendung in diesem Leak: 9 to 5 Mac behauptete ursprünglich, dass die überarbeiteten Beats-Kopfhörer einen Apple-Chip (H1/W1) verwenden werden. Die Tech-Website aktualisierte ihren Artikel jedoch und stellte fest, dass die Beats Studio Buds Plus nach weiteren Nachforschungen tatsächlich mit einem proprietären Beats-Chip ausgestattet sein werden – trotz der Erwähnung der neuen "Hey Siri"-Funktion.

Auch MacRumors hat seine Quellen befragt und behauptet, dass die neuen Earbuds tatsächlich einen eigenen Beats-Chip verwenden werden, wie bei den bisherigen Beats Studio Buds.

Analyse: Die Apple-Beats gehen weiter – aber wird der Preis steigen?

In Anbetracht der Tatsache, dass iOS 16.4 kurz vor der Auslieferung an die iPhone-Besitzer steht und dass wir hier scheinbar verschüttete Bilder und mehrere Quellen haben, die sich dazu äußern, scheint es eine faire Wette zu sein, dass die Beats Studio Buds Plus tatsächlich kommen werden – und dass sie wahrscheinlich schon bald angekündigt werden.

Unklar ist, ob sie ein Nachfolger der Beats Studio Buds sein werden, ob sie diese ersetzen werden oder ob sie neben den bestehenden Earbuds verkauft werden. Im letzteren Fall ist selbstverständlich mit einem Preisaufschlag zu rechnen, obwohl die Buds Plus im mittleren Preissegment bleiben werden – es dürfte sich also eher um eine leichte Preiserhöhung handeln und nicht um eine beträchtliche Steigerung (wir vermuten das jedenfalls, aber das ist alles Spekulation).

Für Enttäuschung sorgt die anfängliche Behauptung, Apple wolle seinen eigenen Chip verwenden und nicht den von Beats (der die Beats Studio Buds antreibt), die später zurückgenommen wurde. Warum sollte Apple den H1/W1 nicht für die Buds Plus verwenden? Die Befürchtung ist, dass es eher darum geht, diese Technologie als Kaufanreiz für die AirPods zu behalten. Es könnte aber auch nur darum gehen, die Kosten für die Herstellung der Earbuds niedrig zu halten.

Außerdem wird in dem Bericht behauptet, dass mit den Beats Studio Buds Plus eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen eingeführt wird. Es ist also nicht so, dass die Überarbeitung keine neuen Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt (wenn die Behauptungen richtig sind).

Apropos AirPods: Es gibt auch Hinweise in iOS 16.4, die darauf hindeuten, dass ein neues Modell auf dem Weg ist, auch wenn wir nicht wissen, wie es aussehen wird. Vielleicht die gerüchteweise angekündigten AirPods Lite oder vielleicht die AirPods Max 2, an denen Apple angeblich arbeitet? Wie es aussieht, könnten schon bald weitere interessante Leaks auftauchen.