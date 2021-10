Among Us kommt im Dezember endlich für PlayStation und Xbox

Endlich hat das beliebte Social-Deduction-Spiel Among Us ein Veröffentlichungsdatum für die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Among Us kam ursprünglich 2018 für Mobilgeräte und PC auf den Markt, erfreute sich aber im letzten Jahr vor allem dank der Streaming-Community wieder großer Beliebtheit. Im Dezember 2020 erschien es dann für die Nintendo Switch und jetzt hat Entwickler InnerSloth bestätigt, dass es am 14. Dezember für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen wird. Du kannst es wie die anderen Versionen digital für 4,99 € kaufen, oder wenn du den Xbox Game Pass hast, findest du es auch dort.

Among Us unterstützt Crossplay auf allen Plattformen, so dass alle gemeinsam spielen können, egal auf welchem Gerät sie spielen. Sowohl die Xbox- als auch die PlayStation-Version des Spiels enthalten alle aktuellen Updates. Laut PlayStation enthält die Version außerdem "eine Reihe neuer Updates" und einen exklusiven Ratchet & Clank-Skin, der zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt erscheinen wird. Es ist unklar, ob diese neuen Updates auch für andere Plattformen verfügbar sein werden, aber der Ratchet & Clank-Skin wird es definitiv nicht sein.

📢 XBOX & PLAYSTATION - DEC 14, 2021 📢Among Us is dropping on Xbox consoles, Xbox Game Pass, and PS4 & PS5!gather your crew - we've got Impostors to eject⭐️ more info: https://t.co/bnvHu65Pjp pic.twitter.com/ATDUtLJZPuOctober 21, 2021 See more

InnerSloth wurde kürzlich eingeladen, mit Epic Games an Fortnites neuem Modus Imposters zusammenzuarbeiten, aber erst, nachdem eine Reihe von Entwicklern ihre Frustration über die eklatanten Ähnlichkeiten mit Among Us zum Ausdruck gebracht hatten. "v18.20 bringt Verbesserungen für Impostors, den Spielmodus, der von Among Us von Innersloth inspiriert wurde", heißt es in den aktuellen Fortnite-Patch-Notizen. Damit wird endlich anerkannt, dass Among Us den neuen Spielmodus fast zwei Monate nach seiner Veröffentlichung inspiriert hat. Besser spät als nie, oder?