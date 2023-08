Turtle-Power: Capcom kündigt Kollaboration zwischen Street Fighter 6 und den Ninja Turtles an!

Die EVO 2023, das Mekka der Kampfspiel-Enthusiasten, hat seinen Vorhang fallen lassen, doch das bedeutet nicht das Ende der Show. Capcom, die hinter dem grandiosen Street Fighter 6 stecken, ergriff noch einmal das Mikro, um eine Ankündigung, die die Fangemeinde wie ein Hadouken traf!

Bildet euch ein, die Kämpfer und Kämpferinnen der Street Fighter-Welt in den legendären Farben der mutierten Helden zu sehen! Ja, ihr habt richtig gehört – die Ninja Turtles, unsere Kindheitsikonen, gesellen sich als überraschende Gäste zu den Raufereien. Ab dem 8. August 2023 wird die Turtle-Power in Street Fighter 6 also eine schelmische Wende einläuten, die niemand erwartet hätte.

Die Arena wird zum Tummelplatz der unkonventionellen Action, wenn die Spielerinnen und Spieler ihre Avatare in das unverkennbare Schildkröten-Flair einkleiden können. Donatello, Leonardo, Michelangelo und Raphael übernehmen also zumindest indirekt das Ruder und auch neue Ninja Turtle-Gesten, Titel und Chat-Features, die dich mit Cowabunga-Vibes nahezu überschütten, sind im Gepäck.

Noch mehr Turtle-Flair gefällig? Dann gestalte auch dein Hintergrundbild sowie den Kamerarahmen im mit der entsprechenden Turtle-Note und stürze dich anschließend ins Action-Getümmel.

Die EVO 2023 mag vorüber sein, aber Capcom beweist, dass das Kampfspiel-Fieber noch lange nicht abgeklungen ist. Mit der Einbindung der Ninja Turtles in Street Fighter 6 haben sie das Spielfeld auf ein neues Level gehoben – ein Stück Popkultur, das die Grenzen der Vorstellungskraft überschreitet. Also nicht lang warten und am besten direkt in den Ring steigen – immerhin warten die grünen Helden schon auf dich!

Ein neuer Herausforderer? A.K.I. steigt ebenfalls in den Ring!

Doch Capcom hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel: Und so lichten sich die Schleier des Mysteriums, denn Neuzugang A.K.I. wird bald als der 20. spielbare Charakter in das Gefecht einsteigen. Allerdings ist hier noch etwas Wartezeit vonnöten, wo A.K.I. doch erst für das viertel Quartal des Jahres 2023 angekündigt wurde. Die Vorfreude steigt aber dennoch im Gedanken daran, welche grandiosen Kombos und effektvollen Finisher wir wohl mit A.K.I. auf den Bildschirm zaubern können.

Weitgehend tappen wir hier nämlich noch im Dunkeln. Ihre erste filmische Darbietung kann nämlich allenfalls als erstes kleines Häppchen verstanden werden ... Wir bleiben aber natürlich auch die kommenden Monate dran, werden dich weiterhin über Infos zu A.K.I. und anderen Updates rund um Street Fighter 6 in Kenntnis setzen und freuen uns darauf dem Debüt des jüngsten Neuzugangs gemeinsam entgegenzufiebern!

Noch mehr News von der EVO 2023 gefällig? Dann wirf doch gern einmal einen Blick in den neuesten Trailer zu Mortal Kombat 1. Macht nicht nur Lust auf den Release im September, sondern hat auch den ein oder anderen bekannten Rückkehrer im Gepäck!