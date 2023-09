No Man's Sky mit "stärkstem Monat" seit Jahren – und das mitten im Veröffentlichungszeitraum von Starfield!

Hello Games gab jüngst bekannt, dass No Man's Sky plattformübergreifend erst jüngst einen seiner besten Monate seit Jahren durchleben durfte – und das ausgerechnet mitten im Releasezeitfenster von Starfield.

Gründer Sean Murray wandte sich diesbezüglich kürzlich via X/Twitter an die Öffentlichkeit, um diesen Meilenstein für das Sci-Fi-Sandbox-RPG zu teilen:

"Nach 7 Jahren erlebt No Man's Sky seinen stärksten Monat in den letzten Jahren! Und das auf allen Plattformen - PC, Xbox, Gamepass, Switch, PlayStation, Mac und VR. Willkommen in der Community."

SteamDB (via VG247) bestätigt diesen fulminanten Aufwärtstrend, wo doch die Spielerzahlen seit Anfang August bis in Richtung September einen ordentlichen Anstieg verbuchen durften. Spielten am 3. August beispielsweise gerade einmal 7.200 Personen aktiv den Open-World-Titel, waren es zum Monatsende schon 34.000 – also knapp 5x so viel! Und die Statistik bisher offenbart, dass dieser Trend anhält, wo die Spielerzahl seither doch allenfalls geringfügig fluktuiert.

7 years in and No Man's Sky is having its biggest month in the last few years! 💪Across all platforms - PC, XBox, Gamepass, Switch, PlayStation, Mac and VR 🙏 Welcome to the community ❤️ pic.twitter.com/rNKMGFXoBSSeptember 11, 2023 See more

Noch liegen keine Spielerstatistiken für alle Plattformen vor, sodass sich Vergleiche mit der PC-Spielerschaft (via Steam) anstellen lassen, erwähnenswert bleibt an dieser Stelle aber dennoch, dass das Spiel auch über Xbox Game Pass zugänglich ist, was immer als mögliche (Teil-)Quelle des Erfolgs berücksichtigt werden sollte – geringe Einstiegshürde lässt grüßen.

Beeindruckend sind die Zahlen aus subjektiver Sicht aber vor allem in Anbetracht der noch recht jungen Bethesda-Veröffentlichung in Form von Starfield. Sicher besteht hier in irgendeiner Form ein Zusammenhang. Bisher ist aber noch unklar, ob und wie die Beliebtheit von No Man's Sky auf den Release des Mitbewerbers zurückzuführen ist. Waren Spieler enttäuscht und sind abgewandert? Hat sich die Spielerschaft im Vorfeld Appetit geholt und kommt jetzt kaum mehr vom Weltraumabenteuer von Hello Games los? Wer weiß ...

In jedem Fall lässt sich sagen, dass beide Spiele in den letzten Wochen außergewöhnlich gut performt haben. Starfield schaffte es in der ersten Woche sogar mehr als sechs Millionen Spieler zu verzeichnen und blickt infolgedessen auf einen der größten Spielstarts in der Geschichte des Entwicklers zurück. Unterdessen feierte No Man's Sky vor nicht allzu langer Zeit seinen siebten Geburtstag, welcher einmal mehr mit einem großen Update in Form der umfangreichen Echoes-Aktualisierung einherging.

Aber ganz egal wofür du dich auch entscheiden magst – Starfield, No Man's Sky oder gar beides: Es ist zweifelsohne eine tolle Zeit, um ein Sci-Fi-Fan zu sein!

Es gibt aber für Starfield-Fans seit Kurzem auch anderweitig gute Nachrichten: Auf dem PC hat Bethesda endlich Nvidia DLSS-Unterstützung für den Titel in Aussicht gestellt, welche entlang regelmäßiger Updates schon alsbald nachgereicht werden dürfte.

Nach dem ersten kleineren Hotfix, der mehr Stabilität brachte, stellt der Entwickler hiermit weitere Verbesserungen der Leistung wie auch anderweitig gewünschte Funktionen (beispielsweise einen FOV-Regler) für die nähere Zukunft in Aussicht – Wir danken es!