Wizard with a Gun bringt die Magie zurück in Survival-Spiele

Wizard with a Gun ist ein unterhaltsames, isometrisches Action-Adventure-Rollenspiel, das allein oder in der Gruppe Spaß macht, während du eine unbekannte magische Wildnis voller Beute, Feinde und arkaner Geheimnisse durchquerst.

Obwohl Wizard with a Gun wie ein durchschnittlicher isometrischer Top-Down-Plattformer aussieht, ist es mehr als nur ein Dungeon Crawler. Die verschiedenen Quests zu lösen, um eine Quelle der Magie zu finden, uralte Artefakte zu reparieren und endlich die versprochene Waffe zu finden, bereitet eine fast schon kindliche Freude, während man die komplizierten Waffen, Strukturen und leuchtenden Farben bewundert. Aber das Tüpfelchen auf dem i ist die "First Edition".

Dieses geheimnisvolle Buch, vermutlich das erste seiner Art, weiht dich in alle Geheimnisse dieser seltsamen Welt ein. Indem ich diese auf Gegenstände richtest und scannst, kannst du eine magische Enzyklopädie über die Welt um dich herum erstellen. Dadurch kannst du neue Rezepte herstellen und die seltsamen Überlieferungen dieses Landes verstehen.

Die Freude darüber, die scheinbar komplizierte Welt zu verstehen, in die man hineingeworfen wird, erinnert sofort an Subnautica. Das Herumschwimmen und Scannen jedes Fisches, jeder Koralle und jedes Felsens, dem man dort begegnete, war vielleicht nicht entscheidend für den erzählerischen Fortschritt des Spiels, aber es wirkte Wunder für den Aufbau der Welt. Auf diese Weise kam die "First Edition" zu ihrem eigenen Recht. Indem du das Puzzle der Ruinen um dich herum zusammensetzt, verstehst du, wie diese Welt in den Ruin getrieben wurde und was du tun musst, um sie wieder aufzurichten.

Auf den ersten Blick erinnern die Top-Down- und 2D-Modelle an isometrische RPGs wie Don't Starve oder Hades und bieten den Spielern einen großzügigen Überblick über die bevorstehende Action und die Rätsel. Aber auch wenn deine Spielfigur auf dieselbe unheimliche Art und Weise läuft wie die Charaktere in Don't Starve Together, verwendet Wizard with a Gun seinen eigenen lebendigen Kunststil.

Die cartoonartigen Animationen von Wizard with a Gun ziehen einen sofort in ihren Bann. Ich spreche hier von Bildschirmschoner-Material. Auch wenn der Hintergrund manchmal etwas zu dunkel ist und man über eine Wand oder ein Bücherregal zu viel stolperte, gab es in den zerstörten Steampunk-Kulissen mehr als genug zu sehen: alte Bücher, die sich stapelten, oder archaische, moosbewachsene Ruinen.

Auch die herstellbaren Gegenstände sind auf eine seltsame Weise schön anzusehen. Jede Waffe und jeder Gegenstand ist wunderschön gezeichnet, mit einzigartigen Merkmalen, Kniffen und Details. Die schwere blaue Möbelpistole schoss klobig auf Basteltische und andere wichtige Werkzeuge, während der schnelle magische Revolver glühend rote Kugeln voller Arkana verschoss. Aber es geht nicht nur um Waffen; leuchtend rote Früchte und geheimnisvoll leuchtende Elixiere und andere fantastische Gegenstände sollten deine Reise einfacher, wenn nicht sogar reizvoller machen.

Bei dieser frühen Demo war Wizard with a Gun unglaublich gut ausgefeilt, was die Animationen, den Levelverlauf und das Balancing der Gegner angeht. Ich kann es kaum erwarten, wenn es für Nintendo Switch erscheint. Dieses isometrische RPG ist so aufregend, dass es gute Chancen hat, eines der besten RPGs zu werden.