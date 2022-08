Wir können nur hoffen, dass Kojimas Podcast genauso unfreiwillig komisch ist wie sein Prolog

Jedes Phantom Pain braucht seine Ground Zeroes, und so hat auch Hideo Kojimas Podcast einen Prolog.

Der 97 Sekunden lange Clip wurde direkt nach der Ankündigung des Podcasts auf der Gamescom Opening Night Live auf Spotify hochgeladen. Er soll der Auftakt zu einer regelmäßigen Diskussionsreihe im Talkshow-Stil sein, in der es nicht nur um Spiele, Filme und Bücher, sondern auch um Kunst, Philosophie und Gesellschaft geht.

Wie es sich für einen Mann mit berühmten Freunden außerhalb der Gaming-Sphäre gehört, werden die Gäste aus einer Vielzahl von Bereichen kommen. Obwohl Geoff Keighley Berichten zufolge in einer wiederkehrenden Sendung über Gaming und Technik auftreten wird. Wie ein Wetterfrosch, der darauf besteht, herannahende Kaltfronten "Weltpremieren" zu nennen. Bisher heißt es: "Zwei Typen mit Zugang zu Mikrofonen, die einen guten Vorwand brauchen, um zu telefonieren."



Aber die Tatsache, dass die Existenz des Podcasts auf der Bühne der zweitgrößten Videospielmesse der Welt bekannt gegeben wurde, sollte dir einen Hinweis auf seine Selbstherrlichkeit geben. Es gibt Hunderte von Videospiel-Projekten, die mehrere Jahre Entwicklung kosten. Und die hätten einen Auftritt auf der Gamescom vor einem begeisterten weltweiten Publikum gebrauchen können.

Und dann ist da noch der Name des Podcasts. Da er die Gelegenheit verpasst hat, ihn "Words and Deeds" zu nennen, hat sich der Death Stranding-Direktor stattdessen für "Brain Structure" entschieden. Wusstest du, dass das menschliche Gehirn, wenn man es in seiner ganzen Länge aufdröseln würde, immer noch ein bisschen kürzer wäre als die verdammte Leiter in Metal Gear Solid 3?

All dieses Ego wird noch übertroffen vom #00 Prolog, einem brillanten, bizarren Mood-Piece-Slash-Advert. Es beginnt mit dem Klang von Vogelgezwitscher. Dazu gesellen sich Synthesizer, ein sanftes Klavier und eine Frau, die "ooo, ooo" macht. Wenn das Erinnerungen daran weckt, wie man einen Abhang hinunterstolpert, während man wie eine Amazonas-Drohne beladen ist, bist du auf der richtigen Spur. Die Eröffnungsmelodie von Brain Structure stammt von den Silent Poets, den Machern des hervorragenden Soundtracks zu Death Stranding.

Fuchs-Pop

Die schwermütige Atmosphäre wird jedoch von einer roboterhaften Stimme unterbrochen, die an - ich schwöre bei Gott - Gray Fox, den Cyborg-Ninja aus Metal Gear Solid, erinnert. Anstatt Snake zu einem Kampf auf Leben und Tod herauszufordern, stellt unser blecherner Freund jedoch eine Frage: Woher nimmt Hideo Kojima seine Ideen?

Ich vermute Aber Kojima hat eine Antwort parat, wenn auch über einen Übersetzer aus dem Englischen:

"Die Quelle meiner Ideen liegt in der Tatsache, dass ich jede Minute eines jeden Tages in vollen Zügen lebe. Ich fühle so viel, wie ich kann. Diese Emotionen in mir selbst wachsen zu lassen und sie dann zu veröffentlichen. Das ist die Grundstruktur meines kreativen Prozesses."

Wir gehen zurück zu Gray Fox, um den Verkauf zu beenden, mit ein bisschen mehr Hall. Brain Structure, so erzählt er uns, wird am 8. September starten und jeden Donnerstag weitere Episoden veröffentlichen. Und wenn ich ehrlich bin, werde ich zuhören. Denn Kojimas Wichtigtuerei ist ebenso fesselnd wie ermüdend und untrennbar mit der Faszination seiner Spiele verbunden - einzigartig, überraschend und völlig überzeugt von ihrer eigenen Substanz.