Overwatch 2 braucht dieses große Update und zwar schnell

Overwatch 2 lässt sich nur schwer unter den vielen FPS-Titeln auf dem Markt einordnen. Mechanisch bietet es einen ausgefeilten Mehrspielermodus, der dem Erbe von Starcraft 2 würdig ist. Als Arena-Shooter bietet es eine verlockende Komplexität, verpackt in eine futuristische Superheldenästhetik. Da gibt es eine Menge zu lieben.

Doch wenn du dir die Hintergrundgeschichte des Spiels auch nur einen Moment lang ansiehst, wird das Konzept der fesselnden Multiplayer-Matches von Overwatch 2 durcheinander gebracht. Die finstere Moira und die engelsgleiche Mercy verachten sich gegenseitig, während der berüchtigte Reaper den lieben, süßen Winston beinahe umgebracht hätte. Wie können diese Leute nur im selben Team zusammenzuarbeiten und so tun, als wäre nie etwas vorgefallen?

Overwatch hat eimerweise reichhaltige, detaillierte Geschichte, aber so wenig zieht sich durch das Hauptspiel. Stattdessen erweckt Blizzard diese unverwechselbaren Charaktere in wunderschönen Kurzfilmen, Comics und seltenen PVE-Events zum Leben. Wenn du deinen Zeh in die Handlungsstränge rund um die Charaktere des Spiels steckst, wirst du feststellen, dass mehr als nur ein paar Fragen aufgeworfen werden.

Unwahrscheinliche Teamzusammenstellungen sind in Overwatch 2 ebenso an der Tagesordnung wie herzzerreißende Matchups. Neulich habe ich in der Rolle von Brigitte einen feindlichen Reinhardt erledigt und einen meiner Lieblingshelden gezwungen, seinen Ersatzvater kaltblütig zu ermorden. Es fühlte sich sehr seltsam an, Brigitte fröhlich sagen zu hören: “Got you this time, Reinhardt!”, nachdem ich ihren Mentor in den Boden gestampft hatte.

Das liegt daran, dass Overwatch 2 wie eine Fanfiction funktioniert. Es nimmt die Charaktere aus Kurzfilmen und Comics und bringt sie in unwahrscheinliche, seltsame und manchmal geradezu beunruhigende Situationen. Overwatch ist wie eine Sammlung von Actionfiguren, die von einem respektlosen Kind in Kämpfe verwickelt werden. Dieses abwechslungsreiche Ensemble von Charakteren hat eigentlich etwas viel Besseres verdient.

Overwatch 2: Unter Beobachtung

(Image credit: Activision Blizzard)

Das war nicht immer so. Das ursprüngliche Overwatch hatte eine kleine Auswahl an storybasierten Koop-Missionen, die während der 6-jährigen Lebensdauer des Spiels veröffentlicht wurden. Die Updates "Storm Rising", "Retribution" und "Uprising" ermöglichten es dir, in Schlüsselmissionen aus der Geschichte von Overwatch einzutauchen und das Spiel in einen Koop-Shooter zu verwandeln, in dem du Wellen von NSCs bekämpfst, während du Ziele erfüllst, nicht unähnlich zu Left 4 Dead, Back 4 Blood oder dem Gothic-Koop-Shooter Darktide.

In Uprising tauchten die Spieler in die Vergangenheit ein und kämpften sich durch eine berühmte Mission, in der Tracer, Torbjorn, Reinhardt und Mercy nach London geschickt wurden, um im Kampf gegen Null Sector – eine Gruppe von Roboterterroristen – zu helfen. Die Mission war ein Leckerbissen für Overwatch-Fans, denn sie gab uns einen Einblick in die Vergangenheit dieser Charaktere. Ein besonderes Highlight war es, Tracer als frisch rekrutierten Overwatch-Neuling neben einem jüngeren Reinhardt zu sehen. Obwohl die Mission nur 15 Minuten dauerte, bot sie einen lohnenden Einblick in die Vergangenheit von Overwatch, denn jede Dialogzeile war voller interessanter Charakterdetails.

Storm Rising und Retribution boten ähnliche narrativ-reiche Koop-Erfahrungen, wobei Retribution den Spielern sogar erlaubte, in die Rolle von moralisch grauen Blackwatch-Agenten zu schlüpfen.

Ursprünglich wurde ein PvE-Modus für die Veröffentlichung von Overwatch 2 im Jahr 2022 versprochen. Daraus wurde jedoch nichts, denn die Veröffentlichung der PvE-Inhalte wurde auf 2023 verschoben. Overwatch 2 ist durch sein Fehlen ärmer geworden. Auch wenn es sich um kleine, in sich abgeschlossene Missionen handelte, trugen die PvE-Inhalte in Overwatch dazu bei, dass das Spiel mehr als nur Fanfiction war, indem sie die Existenz der zusammenhängenden Geschichte von Overwatch hervorhoben und feierten.

In einem Interview mit NME versprach Overwatch 2-Direktor Aaron Keller, dass der neue Modus nach seiner Veröffentlichung "nicht nur die Charaktere im Universum, sondern auch die großen Ereignisse, die darin passieren, viel mehr in die Tiefe gehen werden" (via GamesRadar). Es ist also klar, dass die Entwickler wissen, dass der Story-Modus sowohl dringend gebraucht wird als auch durch sein Fehlen auffällt.

Zu viele Versprechen

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Zugegeben, die Aussicht auf eine PvE-Kampagne für Blizzard angesichts des umfangreichen und ständig wachsenden Spielerkaders von Overwatch 2 muss sehr entmutigend sein. Das heißt aber nicht, dass die Charaktere nicht durch eine gut erzählte PvE-Story in einen gemeinsamen narrativen Kontext gestellt werden können.

Ein Beispiel: Alle Charaktere in Overwatch 2 waren von der Omnic-Krise betroffen, einem weltweiten Aufstand der Roboter, der auf der ganzen Welt unermessliche Verwüstungen angerichtet hat. Blizzard kann eine Menge erzählerischer Fänge machen, indem es sich auf weitreichende, überlebensgroße Ereignisse konzentriert und ein entsprechend weites Netz auswirft.

Allerdings ist jede Art von PvE-Kampagne in Overwatch gelinde gesagt eine große Herausforderung, und egal, was Blizzard macht, es wird schwer sein, alle Charaktere unterzubringen. Aber wenn es um Story-Inhalte geht, ist etwas besser als nichts.

Die PvP-Kämpfe in Overwatch 2 machen Spaß, sind temporeich und haben mich dazu gebracht, immer wieder zurückzukehren, aber sie sind im Grunde genommen Fanfiction, ohne Kontext oder Bezug zur Handlung von Overwatch. Overwatch ist ein fesselnder Schauplatz, und die Entwickler sind es sich und den Fans schuldig, diesen Charakteren und ihren Geschichten die Behandlung zukommen zu lassen, die sie verdienen.