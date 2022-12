Geschichte der Horrorspiele: Ein Rückblick auf die Anfänge des PC Horror Gaming

Gaming bietet den Menschen eine unvergleichliche Möglichkeit, in eine andere Realität einzutauchen und welches Genre schafft eine intensivere alternative Realität als Horror?

PC-Gaming und das Genre des Horrors waren schon immer füreinander bestimmt. Die neuesten Technologien - von künstlicher Intelligenz bis hin zu virtueller Realität - passen hervorragend zu modernen Horrorspielen, und von Twitch-Streams bis hin zu Reaktionskanälen waren Horrorspiele noch nie so beliebt wie heute.

Die Geschichte des PC Horror Gaming ist eine der Inspiration und des Risikos. Der heutige Stand des Gaming verdankt sich dem Einfluss einiger Visionäre und Heimcomputer-Systeme, die die Kultur nachhaltig beeinflusst haben.

Deshalb werfen wir einen Blick zurück auf einige wichtige historische Meilensteine in der PC-Gaming-Branche, die den Weg für einige deiner Lieblings-Horror-Titel wie Dead Space (Öffnet sich in einem neuen Tab), Outlast und Visage geebnet haben.

Die Geburt einer Industrie

(Image credit: Future)

Es gibt keinen besseren Ort, um auf das PC-Horror Gaming zurückzublicken als das Jahr 1972. Damals gab es noch keinen Markt für Heimcomputer und schon gar kein Home Gaming. In diesen frühen Jahren war Gaming eher eine soziale Aktivität, als Arcade-Hallen mit Spielen wie Killer Shark und Speed Race zu beliebten Treffpunkten wurden.

In der Zwischenzeit versuchte die aufstrebende Heimcomputerindustrie, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Computer eine produktive Lösung für die Arbeit und die Schule sind. Gaming schien für die Computerfirmen keine Priorität zu sein, aber ein unscheinbarer Visionär erkannte das Potenzial.

Das war Ralph Baer, ein amerikanischer Ingenieur und Erfinder, der als "Vater der Videospiele" bekannt werden sollte. Als Ingenieur, der für das US-amerikanische Rüstungsunternehmen Sanders Associates arbeitete, entwickelte Baer nebenbei ein Videospielsystem für zu Hause.

Als Baer den Prototyp seines "Videospielsystems" dem amerikanischen Elektronikunternehmen Magnavox vorstellte, ahnten die wenigsten, dass sie die Geburtsstunde der Home Gaming-Industrie miterleben würden. Aus diesem Nebenprojekt wurde das erste persönliche Gaming-System für zu Hause, die Magnavox Odyssey.

Der Magnavox Odyssey hat wenig Ähnlichkeit mit den PCs, wie wir sie heute kennen, und bis Ende der 1970er Jahre sollte es keine allgemein erhältlichen Heim-PCs geben.

Das Magnavox Odyssey Gaming System war bahnbrechend und wird allgemein als kommerziell erfolgreich angesehen. Es wurde nicht gut vermarktet, da niemand wirklich wusste, wie man die neue Technologie in der Öffentlichkeit bekannt machen sollte, aber die Öffentlichkeit war neugierig auf das System und fasziniert von dem Konzept des Home Gaming.

Horror Gaming kommt an

Das erste anerkannte Horror-Videospiel, das für ein Heimcomputersystem auf den Markt kam, war Haunted House von Magnavox Odyssey.

Bei Haunted House, das 1972 auf den Markt kam, mussten die Spieler ein Abziehbild auf ihrem Bildschirm aufkleben und die mitgelieferten Spielkarten verwenden, um zu spielen. Wenn du einen Blick auf dieses Spiel in Aktion werfen willst, findest du auf dem OdysseyNow-Projekt, das mit der Universität von Pittsburgh zusammenarbeitet, einige Demos des Spiels (Öffnet sich in einem neuen Tab)in Aktion.

Obwohl Haunted House an sich interessant ist, wirkt es nach heutigen Maßstäben zweifellos kindisch, und auch wenn es technisch gesehen der erste Horrortitel für ein Heim-Gaming-System war, würde niemand behaupten, dass es echten Schrecken verbreitet hat. Dennoch war dies der Anfang und ein wichtiger Meilenstein für die Gaming-Industrie.

Scharfe Kritiker werden darauf hinweisen, dass die Magnavox Odyssey eher eine Gaming-Konsole als ein PC ist, und das ist nicht ganz falsch, aber das früheste Horrorspiel, das unbestreitbar für PCs entwickelt wurde, hieß Hunt the Wumpus.

(Image credit: People's Computer Company)

Den Namen des Programmierers Gregory Yob hört man nicht sehr oft, was eine Schande ist. Seine Erfindung, Hunt the Wumpus, wird oft als das erste Horror-/Abenteuerspiel für den PC bezeichnet. Da es nie von einem großen Unternehmen veröffentlicht wurde, ist das Erscheinungsdatum etwas vage, obwohl im Allgemeinen das Erscheinungsjahr 1973 angegeben wird.

Yob wurde zu Hunt the Wumpus inspiriert, als er das People's Computer Center (PCC) in Menlo Park, Kalifornien, besuchte. Zu dieser Zeit waren Heimcomputer (wie der Xerox Alto) noch recht selten. Es gab jedoch eine Reihe von kommerziellen Einrichtungen, in denen Computer für Neugierige ausgestellt waren.

Im PCC gab es zahlreiche Computerterminals, die von der Öffentlichkeit genutzt werden konnten. Als Vorläufer der Internetcafés war das PCC bei denjenigen beliebt, die wissen wollten, was diese frühen Computer so besonders machte.

Es überrascht nicht, dass Spiele sehr beliebt waren. Während seines Besuchs im PCC spielte Yob selbst etwas und hatte das Gefühl, dass er etwas Besseres schaffen könnte. Also machte sich Yob an die Arbeit und schrieb Geschichte.

Hunt the Wumpus war ein rundenbasiertes Spiel mit einer einfachen Textschnittstelle. Der Spieler jagt eine Kreatur, den namensgebenden Wumpus, durch eine Reihe dunkler, miteinander verbundener Höhlen, die wie die Eckpunkte eines Dodekaeders angeordnet sind.

Wenn der Spieler eine Höhle betritt, wird er darüber informiert, ob der Wumpus in seiner Nähe ist und welche drei Höhlen mit der, in der er sich gerade befindet, verbunden sind. Sie müssen sich in der pechschwarzen Dunkelheit durch zahlreiche Tunnel bewegen und dabei tödlichen Gruben und anderen Wesen wie Fledermäusen ausweichen.

Die einzigen Waffen, mit denen der Spieler die Wumpus ausschalten kann, sind sein Bogen und ein paar Pfeile. Aufgrund der dodekaedrischen Anordnung des Höhlensystems ist es jedoch durchaus möglich, dass du dich mit einem deiner Pfeile selbst tötest, wenn du nicht aufpasst.

Das hört sich nach einer Menge Arbeit an, aber dieses frühe Horrorspiel war wirklich ein Test für logisches Denken und Anwendung. Du musstest deine Züge planen und gut nachdenken, um zu überleben.

Hunt the Wumpus feierte sein Debüt auf der PCC und erwies sich als so beliebt beim Publikum, dass es in den nächsten Jahren zum Verkauf angeboten und auf mehrere Computersysteme portiert wurde. Da es zu dieser Zeit noch keine kommerziellen Gaming-Läden gab, mussten sich interessierte Käufer das Spiel per Post besorgen, indem sie Bestellformulare in verschiedenen Computerzeitschriften verwendeten.

Den Grundstein für Horror Gaming legen

Die Begeisterung für Hunt the Wumpus ließ mit der Zeit nach, als neuere Spiele auf den Markt kamen. Dennoch konnte kein Spiel ihm jemals seine Bedeutung in der Gaming-Geschichte streitig machen.

Hunt the Wumpus und andere frühe PC-Spiele legten den Grundstein dafür, Investoren und Computerfirmen davon zu überzeugen, dass PC-Horrorspiele profitabel sind. Es dauerte jedoch noch einige Jahre und innovativer Spiele, bis die Branche wirklich florierte.

Man kann sich kaum vorstellen, dass der milliardenschwere Markt für PC-Gaming damit begann, dass Menschen ihre Spiele über Anzeigen in Computerzeitschriften verkauften. Doch viele der ersten Computerunternehmen begannen als Heimindustrie. So hat das PC-Gaming seinen Anfang genommen, und das Horror-Genre war von Anfang an dabei.