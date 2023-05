Fairphone Fairbuds XL: Recycelte Over Ears mit Joystick

Mit der neuesten Veröffentlichung wagt Fairphone zum ersten Mal den Sprung in die Welt der Over Ears. Der niederländische Elektronikhersteller ist vor allem für seine umweltfreundlichen Fairphone-Smartphones bekannt, die 2021 zusammen mit den ersten Earbuds des Unternehmens in die vierte Generation gehen (fantasievoll Fairphone 4 genannt).

Zufälligerweise haben wir ein Set dieser neuen Kopfhörer erhalten. Hier sind also unsere ersten Gedanken und ein paar Eckdaten. Es ist auch kein vollständiger Testbericht, aber man kann zumindest sagen, dass der Ersteindruck sehr positiv ist.

Die Fairphone Fairbuds XL mit spaßigem Joystick

Dieser Nudge-Push-Joystick übertrifft die meisten anderen On-Ear-Lösungen, die es bei der Konkurrenz gibt. (Image credit: Future)

Das Pairing und die Bedienung sind ein Kinderspiel, unterstützt durch einen Joystick aus 100% recyceltem Aluminium an der rechten Hörmuschel, mit dem du die Stromversorgung, die Lautstärke (wenn du ihn nach oben oder unten drückst) und die Wiedergabe steuern kannst. Ein einfaches Drücken hält die Wiedergabe an und setzt sie fort, ein Stupsen nach links oder rechts springt zum nächsten Lied oder geht einen Track zurück. Wenn du ihn zweimal drückst, wirst du außerdem über die Akkulaufzeit informiert. Das lässt die kleinen plastikartigen Knöpfe für die Lautstärke und die Wiedergabe, die selbst bei den besten Over-Ear-Kopfhörern zu finden sind, etwas minderwertig erscheinen.

Außerdem gibt es eine pillenförmige Taste an der rechten Hörmuschel, mit der du die Bluetooth-Kopplung einleitest und zwischen den ANC-Optionen wechselst - eine beruhigende Stimme verkündet "Umgebungsgeräusch", "Geräuschunterdrückung aus" oder "Geräuschunterdrückung". Es scheint keine App-Unterstützung zu geben (obwohl es abzuwarten bleibt, ob eine solche bald kommt), was schade ist.

Ich bin versucht, die orangefarbenen Kabelschlaufen zu bemängeln, die auf beiden Seiten aus den Hörmuscheln heraus- und wieder in den Kopfbügel hineinragen und sich bedenklich anfühlen, als könnten sie sich verfangen. Aber das ist Fairphone: Alles ist modular und, wie das Unternehmen sagt, leicht zu reparieren, um den ökologischen Einfluss der Industrie zu verringern.

Die Ohrmuscheln sind gut gepolstert und auch wenn sich die Klemmkraft bei der ersten Benutzung etwas stark anfühlt, lässt sie nach etwa einer Stunde Tragezeit nach. Im Großen und Ganzen sind sie sehr bequem. Und die grün gesprenkelte Farbgebung (auch in Schwarz erhältlich) mit orangefarbenen Akzenten – einschließlich des Joysticks – sorgt für eine unverwechselbare und sympathische Ästhetik.

Solide Ausstattung, anständige ANC, ordentliche Akkulaufzeit, satter Sound

The earcup padding is very comfortable and the clamping force eases during use. (Image credit: Future)

Du bekommst dynamische 40-mm-Treiber, ANC, aber während meiner begrenzten Zeit mit diesen Kopfhörern eliminierte die Geräuschunterdrückung das störende Bürogeplapper, an das ich gewöhnt bin, ebenso wie das Summen unserer Mikrowellen. Außerdem sind sie nach IP54 spritzwassergeschützt sowie staubdicht und halten bis zu 30 Stunden durch.

Der Ansatz ist relativ simpel: keine App, keine Trageerkennung, keine EQ-Einstellungen, keine Klangzonen (dafür gibt es die hervorragenden Sennheiser Momentum 4 Wireless) und keine personalisierten Hörtests oder Profile, aber wenn der Klang gut genug ist, brauchst du das auch nicht, oder? Und mit aptX HD an Bord geht es hier in die richtige Richtung.

Der Klang ist kräftig und weiträumig, mit einer guten Trennung zwischen den einzelnen musikalischen Strängen. In "One Against All" von Amon Amarth verschmelzen John Heggs mächtiges Growlen, die fulminanten Gitarren und das kraftvolle Schlagzeug zu einem schlüssigen Mix.

Die gesprenkelte grüne und orangefarbene Oberfläche ist ein unverwechselbarer und überzeugender Look. (Image credit: Future)

"Wandering Eye" von Fat Freddy's Drop könnte ein kleines Manko in Bezug auf dynamische Nuancen aufweisen, da der Track zu Beginn etwas kraftvoller rüberkommt, als er es mit zurückhaltenderen Kopfhörern tun würde, aber die Fairbuds XL sind über alle Frequenzen hinweg klar und akkurat, mit knackigen Notenspitzen.

Auch hier handelt es sich um einen ersten Eindruck und sollte nicht als vollständige Bewertung verstanden werden. Die Fairphone Fairbuds XL sind ab sofort zum Preis von 229 Euro erhältlich. Damit sind sie ein gutes Stück günstiger als die Sennheiser Momentum 4 Wireless. Ein insgesamt vernünftiger Preis.

Andererseits ist der Markt da draußen hart. Bedenke, dass der großartige JBL Tune 750BTNC (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei seiner Markteinführung gerade einmal 129,99 Euro gekostet hat und derzeit oft im Handel für weit weniger zu haben ist. Aber wenn dir die Umweltfreundlichkeit und die Reparaturfreundlichkeit der Fairbuds XL gefallen, bist du vielleicht bereit, den Aufpreis zu zahlen.