Der neue offen pansexuelle Held von Overwatch 2 könnte anderen helfen, sich zu outen

In einem Interview über den neuesten Helden von Overwatch 2, Lifeweaver, der in Overwatch 2 Season 4 spielbar sein wird, kam das Gespräch auf die Pansexualität des neuen Helden. Das ist ein ziemlich bedeutsames Ereignis, denn er ist der erste offen pansexuelle Charakter und eines von drei LGBTQ+-Mitgliedern im Roster.

Obwohl ich schon immer meine Theorien über verschiedene Overwatch-Charaktere hatte, hat mich ein kurzer Moment in dem Interview zum Nachdenken gebracht und mich an alles denken lassen, was ich in den letzten Jahren verpasst habe.

"Tracer ist lesbisch und Soldier 76 ist schwul, aber Lifeweaver ist unser erster pansexueller Charakter, über den wir gesprochen haben", sagte Gavin Jurgens-Fyhrie, Lead Narrative Designer und Autor für Overwatch 2.

Thanks for all the messages about “Bastet”!Jack and Vincent were in a romantic relationship many years ago. Both identify as gay. ❤️January 7, 2019 See more

Moment mal. Soldier 76 ist schwul? Wie kann es sein, dass ich zum ersten Mal höre, dass das zum Kanon gehört? Als jemand, der sowohl Teil der LGBTQ+-Community als auch Spielejournalist ist, war ich überrascht, dass ich zum ersten Mal hörte, dass es mehr LGBTQ+-Charaktere im Roster von Overwatch 2 gibt.

Während Teile der Community schon immer der Meinung waren, dass Soldier 76 in diese Richtung schwingt, war mir nicht bewusst, dass Blizzard diese Theorie zum Kanon gemacht hat. In einer Kurzgeschichte, die 2019 veröffentlicht wurde, traf Soldier 76 auf seine alte Verbündete Ana; hier erwähnte er zum ersten Mal seinen Ex-Geliebten Vincent. Der ehemalige leitende Autor von Overwatch, Michael Chu, bestätigte anschließend in einem Twitter-Post die Sexualität von Soldier.

Auch wenn ich überglücklich bin, diese Information zu erfahren, ist der Mangel an Aufmerksamkeit für Soldier 76 ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Blizzard die LGBTQ+-Mitglieder der Overwatch 2-Rangliste bisher vorgestellt hat. Lifeweaver ist jedoch ein vielversprechender Schritt in die richtige Richtung, der diese Tatsache hoffentlich ändern wird.

Overwatch 2: Das Leben im Griff haben

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Lifeweaver signalisiert eine neue Welle der Inklusivität für Overwatch 2. Das FPS-Spiel hat bereits in anderen Bereichen der Vielfalt gut abgeschnitten, dank der verschiedenen Kulturen in der Liste der Charaktere. LGBTQ+-Helden wurden jedoch weniger in den Mittelpunkt gestellt.

"Repräsentation war diesem Team schon immer sehr wichtig, und wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, dies noch stärker zum Ausdruck zu bringen", sagte Jurgens-Fyhrie. Während Helden wie Tracer und Soldier 76 sich für LGBTQ+ Vielfalt eingesetzt haben, ist es toll, endlich einen offen pansexuellen Helden zu sehen, der für seine Sexualität gefeiert wird.

"Ich freue mich sehr, dass wir [Lifeweavers Pansexualität] zu einem Teil seines Charakters machen", sagte Jurgens-Fyhrie. "Du wirst sehen, dass sich das sowohl in seinen Sprüchen im Spiel als auch in seinen Gesprächen und anderem Material widerspiegelt".

Aber nicht nur Lifeweaver bekommt einen neuen Ansatz für die Darstellung von LGBTQ+; dieser neue Held könnte auch einigen älteren Charakteren helfen, ihren Weg aus dem Schrank zu finden. "Ich möchte keine Spoiler verraten, aber es wird ein bisschen geflirtet", sagte Jurgens-Fyhrie. "Wir sind sehr gespannt, wie das ankommen wird".

Ein großer Schritt vorwärts

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Auch wenn die Bestätigung von Blizzard, dass Lifeweaver offen pansexuell ist, auf den ersten Blick keine große Sache zu sein scheint, ist es doch beruhigend und wichtig, dass diese Art der Darstellung nicht nur ein nachträglicher Einfall ist. Es reicht nicht aus, Vielfalt subtil in den Hintergrund einer Figur einzubauen. Es sieht jedoch so aus, als würde Lifeweaver offener behandelt werden als seine Vorgänger.

Auch wenn es nicht nötig ist, ein großes Lied zu singen und zu tanzen, geben Gespräche im Spiel und Sprachansagen, die sich auf Lifeweavers Pansexualität beziehen, Overwatch 2 einen willkommenen Hintergrund und normalisieren diese Realitäten. In Wirklichkeit bedeutet es nur, dass dieser Held genauso behandelt wird wie seine Hetero-Kollegen, denn die Beziehung von Genji und Mercy wird in den Gesprächen vor dem Spiel und in den Sprachansagen erwähnt.

Ich für meinen Teil freue mich, dass Blizzard weitere Schritte unternimmt, um die LGBTQ+-Community zu unterstützen. Es fühlt sich an wie eine echte Bemühung, den Spielerkader zu erweitern und das FPS-Spiel für alle Spieler inklusiver zu machen.