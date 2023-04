Counter-Strike 2 vs. Overwatch 2: Die Dos und Don'ts bei der Entwicklung eines Online-Multiplayer-Sequels

Valve aktualisiert mit Counter-Strike 2 diesen Sommer den Urvater der kompetitiven FPS und schickt CS:GO nach einem Jahrzehnt auf die Weide. CS:GO hat die Marke als Esports-Gigant etabliert und mit seinen Waffenskins eine prototypische NFT-Wirtschaft aufgebaut, die moderne Krypto-Profis auch im Jahr 2023 noch versuchen, zu kopieren.

Die Risiken, ein so beliebtes und profitables Online-Spiel zu aktualisieren, sind enorm. Blizzard könnte Valve etwas darüber erzählen, nachdem sie letztes Jahr Overwatch 2 auf den Markt gebracht haben und einen Rückschlag von ihrer Fangemeinde hinnehmen mussten. Spieler waren mit dem neuen Monetarisierungsmodell und der Spielqualität zum Start nicht zufrieden. Inzwischen ist Overwatch 2 ein großer finanzieller Erfolg, und der Boykott, an dem sich einige Fans beteiligt haben, scheint nur minimale Auswirkungen gehabt zu haben. Das sagt uns etwas darüber, wie es ist, eine Online-Multiplayer-Fortsetzung auf dem aktuellen Markt zu starten.

Für Counter-Strike 2 steht jedoch noch mehr auf dem Spiel. Das Originalspiel kam im Jahr 2000 auf den Markt und machte ein neues zielbasiertes Team-Shooter-Format populär. Es hat eine Esport-Szene ins Leben gerufen, als die meisten von uns noch mit 128kbps-Verbindungen spielten.

Counter-Strike 2: Nicht ganz so bescheidene Anfänge

Der Rummel um CS:GO war im Vorfeld der Veröffentlichung minimal. Man vermutete, dass es sich um einen vorsichtigen Versuch handelte, Counter-Strike den Konsolenspielern näher zu bringen, und dass Counter-Strike: Source sich bei den PC-Hardcores durchsetzen würde. Wie falsch viele damit lagen.

Noch lange bevor NFTs oder Kryptowährungen ein Ding waren, gab es Webseiten, die Skins von CS:GO anboten. US-Kollege Phil Iwaniuk wurde durch seine ehemalige Arbeit mit der morgendlichen Routine einer solchen Firma vertraut: "Sie kamen um 10 Uhr, arbeiteten etwa 20 Minuten und schauten dann den Rest des Tages Esports-Streams auf dem großen Bildschirm. Und trotzdem war ihr monatlicher Gewinn um ein Vielfaches höher als das Jahresgehalt vieler Arbeitnehmer."

Das ist ein Beispiel dafür, wie bahnbrechend die Skins in CS:GO waren. Bevor irgendjemand über Kryptowährungen oder NFTs gesprochen hat, hat CS:GO bereits im Stillen damit angefangen. Eine Studie von Narcus Advisors aus dem Jahr 2018 schätzte den Gesamtwert der Skins im Spiel auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Das war vor sechs Jahren.

Wenn diese vierte große Counter-Strike-Veröffentlichung, die aus irgendeinem Grund Counter-Strike 2 heißt, bei der Community nicht gut ankommt, hat das echte finanzielle und kulturelle Auswirkungen. Zwei Jahrzehnte an Wertschätzung sind dahin, eine Milliarde Dollar ist in Gefahr. Stell dir vor, du bist der Creative Director dieses Spiels: Was würdest du ändern?

Die wichtigste Änderung an Counter-Strike 2, die wir bisher gesehen haben, ist die Funktionsweise der Rauchgranaten. Sie stoßen jetzt volumetrischen Rauch aus, was bedeutet, dass sie die Luft realistischer ausfüllen, mit einer größeren Dichte in Bodennähe, wo die Granate sitzt, und einer geringeren Dichte weiter oben. Du kannst Kugeln durch den Rauch schießen und mit dem Luftdruck deines Geschosses vorübergehend ein Loch in den Rauch schlagen. Splittergranaten hingegen zerstreuen den Rauch vollständig.



Das sieht nicht nur beeindruckend aus, wenn es in Echtzeit abläuft, sondern bietet auch neue taktische Möglichkeiten. Spontane Partien mit Rauchgranaten, während ein Spieler feuert, um Informationen zu erhalten, und ein anderer wartet, um durch das Schlupfloch einen Kopfschuss abzugeben. Rauch- und Splitterspiele mit Schere, Stein und Papier an wichtigen Engpässen auf der Karte zu Beginn einer jeden Runde. Das ist ein gutes Feature. Es ist einfach zu visualisieren und zu verstehen. Das ist genau das, was Overwatch 2 fehlte.

Überarbeitung

Denn die großen Neuerungen in Overwatch 2 – 5v5-Matches statt 6v6, ein Free-to-Play-Modell, überarbeitete Helden – fühlten sich alle so an, als wären sie auch im bestehenden Spiel möglich gewesen. Um es etwas lieblos auszudrücken: Die großen neuen Features von Overwatch 2 fühlten sich an, als hätte man die Patch Notes eines großen Updates für Overwatch 1 durchgelesen. Nichts davon hat dich dazu gebracht, zu sagen: "Ja, ich verstehe, warum sie dafür ein ganz neues Spiel herausbringen."

Die neuen Rauchgranaten in Counter-Strike 2 sind dieses Feature. Du verstehst sofort, dass hier etwas technisch Komplexeres passiert, als es CS:GO hinbekommen hätte. Das rechtfertigt die Existenz des Sequels ganz klar.

Von da an wird die Spur, zumindest an diesem Punkt, etwas kälter. Die Community hat sich vor allem auf die Waffenskins konzentriert, die selbstverständlich aus CS:GO übernommen wurden und jetzt dank Source 2 mit neuen Details glänzen. Das ist schön – die schwarzen Perlenklingen sehen besonders toll aus – aber selbst GabeN wird es schwer haben, dich davon zu überzeugen, dass die Art und Weise, wie das Licht von deiner P90 reflektiert wird, ein Grund für eine neue Version namens Counter-Strike 2 ist.

Der entscheidende Unterschied zwischen den Ansätzen von Valve und Blizzard ist, dass Counter-Strike 2 bisher sehr spielerfreundlich zu sein scheint. Es ist noch zu früh, aber die Tatsache, dass die Vorräte der Spieler – von denen einige zu diesem Zeitpunkt unglaublich wertvoll sind – erhalten bleiben, ist wirklich alles, was Valve tun muss, um die Spieler bei der Stange zu halten. Die Veteranen von CS:GO sind im Gegensatz zur Overwatch-Community bereits an ein Free-to-Play-Modell, Mikrotransaktionen und Beutekisten gewöhnt.

Wenn es aus der Sicht eines Spielekritikers und zwanzigjährigen Counter-Strike-Spielers Bedenken gibt, dann die, dass die tatsächlichen, sinnvollen Änderungen und Fortschritte – nun ja, unglaublich konservativ erscheinen.

Aber das ist Online-Multiplayer im Jahr 2023. Niemand weiß, was man mit riesigen Cash-Cow-IPs wie Counter-Strike oder Overwatch machen soll. Im Fall von Overwatch hat niemand erwartet, dass es sich nur halb so lange halten würde, um es mal so auszudrücken. Niemand kann genau sagen, warum bestimmte Titel zu Esports-Haudegen werden und warum Spieler eine Milliarde Dollar für kosmetische Gegenstände ausgeben. Alles, was wir haben, sind die Zahlen. Der unglaubliche finanzielle Erfolg von Overwatch, trotz der berechtigten Behauptungen, dass sich eigentlich nicht viel geändert hat und das Mikrotransaktionsmodell eine Geldschneiderei ist. Die ungebrochene Beliebtheit und Rentabilität von CS:GO. Es scheint am sinnvollsten zu sein, so wenig wie möglich zu verändern.

Du kannst als Schöpfer keine großen kreativen Veränderungen vornehmen, so sehr du auch davon überzeugt bist, denn das würde die Gefahr mit sich bringen, dass die Community zersplittert. Was ist, wenn die Hälfte der Spielerschaft beim alten Spiel bleibt? Stell dir die Kosten für die Serverwartung und die Fehlerbehebung vor. Nein, du musst ein Spiel direkt durch ein anderes ersetzen, und wenn du das tust, muss das neue Spiel extrem nah an der vorherigen Blaupause spielen.