Auf den Schwingen eines Drachen über Azeroth zu gleiten gibt dir "ein besseres Gefühl der Verbundenheit mit der Welt"

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft, Dragonflight, muss sich mit wenig beneidenswerten Aufgaben auseinandersetzen. Bei der Veröffentlichung war der Vorgänger Shadowlands angeblich das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten. Doch dank eines schlampigen Zeitplans für die Veröffentlichung von Patches, eines fragwürdigen Gameplay-Tempos und unpopulärer Story-Vignetten, die nicht zuletzt auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sind, hat Shadowlands in den letzten zwei Jahren einen sauren Geschmack im Mund hinterlassen.

Auch wenn der Name der neuen Erweiterung das große Verkaufsargument ist, reicht die Möglichkeit, sich auf einer schuppigen Bestie in die Lüfte zu schwingen, allein nicht aus, um die Spieler von World of Warcraft zwei Jahre lang zu unterhalten. Zum Glück sieht es so aus, als ob Blizzard mit dem neuen Abenteuer noch viel mehr vorhat und viel von dem klassischen World of Warcraft-Gefühl der Erkundung, des Abenteuers und der Kernfantasie aus den vergangenen Tagen der Warcraft-Vergangenheit heraufbeschwört.

Neue Küste, selbe World of Warcraft

Es ist eine Chance, die Geschichten der Drachen zu erzählen und ihre Vergangenheit auf eine Art und Weise zu erforschen, die wir bisher nur angedeutet haben. Jeremy Feasel

"Alles an dieser Erweiterung fühlt sich für mich wie ein klassisches Warcraft an", sagt Jeremy Feasel, Associate Game Director. "Es ist eine Chance, die Geschichten der Drachen zu erzählen und ihre Vergangenheit auf eine Weise zu erforschen, die wir bisher nur angedeutet haben. Das war einer der hängenden Fäden, an denen viele Leute interessiert waren, und sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte und der Zukunft von Azeroth, wenn du also ein Lore-Nerd bist, denke ich, dass das wirklich interessant sein wird."

Aber Feasel erklärt schnell, dass es sich nicht nur um einen Lore-Dump handelt: "Wir haben uns noch stärker auf unsere Sandbox-Aktivitäten auf höchster Ebene konzentriert. Wir wollen, dass du das Gefühl hast, einer Fraktion wie den Tuskarr anzugehören, mit Festen, Fischen und Familie, oder dass du als Zentaur über die Ohn'ahran-Ebenen donnerst und große Kreaturen jagst. Ich denke, das ist eine interessante Weiterentwicklung unseres Höchststufensystems.

"Wir haben auch das Mythic+-System weiterentwickelt, das wir in der 4. Season von Shadowlands begonnen und in diese Erweiterung übernommen haben. Am Ende von Shadowlands waren wir an einem fantastischen Punkt angelangt, und wir hatten eine Menge Systementwicklungen. Wir haben das alles fortgeführt, während wir die gesamte Benutzeroberfläche des Spiels überarbeitet und ein neues Talentsystem für die SpielerInnen hinzugefügt haben, in das sie eintauchen können. Es ist eine großartige Zeit, um World of Warcraft beizutreten".

Unvertrauter Himmel

Du bist am Fliegen, am Stürzen und am Steigen, also müssen die Flügel in dem Moment aus- und wieder eingefahren werden, wenn du an Geschwindigkeit gewinnst. Jeremy Feasel

Aber einer der größten Anziehungspunkte von Dragonflight ist die Chance, den stürmischen, wirbelnden Wind in deinen Haaren zu erleben, den das glänzende neue Drachenreiten bietet. Die fliegenden Reittiere in World of Warcraft können sich mit etwas mehr als dem Dreifachen deiner Laufgeschwindigkeit fortbewegen. Aufgrund der Entfernung zum Boden kann sich diese Geschwindigkeit anfühlen, als würde man durch Sirup fliegen, und das Fehlen von Schwebe- oder Auf- und Abstiegsanimationen macht deutlich, dass das System einen neuen Anstrich braucht. Das Drachenreiten ist achtmal schneller als das Laufen, mit weitaus besseren Animationen und einem viel interaktiveren Spielablauf.

"Das erste Prototyping hat uns geholfen, die Grundpfeiler des Drachenreitens zu definieren – schnell, fließend, flüssig und sehr visuell", sagt Feasel. "Du bist am Fliegen, am Stürzen und am Steigen, also müssen die Flügel in dem Moment aus- und wieder eingefahren werden, wenn du an Geschwindigkeit gewinnst. Wir haben uns die VFX an der Außenseite der Flügel angeschaut, damit es sich anfühlt, als würdest du auf verschiedenen Ebenen an Schwung gewinnen, und die Änderungen des Blickfelds mussten das widerspiegeln. Dein Drache hat sogar einen kleinen Luftwiderstand. Wir wollten, dass es sich wie ein gut kontrollierbares, flüssiges, spaßiges und toll animiertes System anfühlt, bei dem das Gameplay im Vordergrund steht."

All diese zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit würde sich in einer kleinen, begrenzten Sandbox ziemlich gedämpft anfühlen. Zum Glück sind die Dracheninseln eine der größten Landmassen, die das World of Warcraft-Team je entworfen hat, und der Schwerpunkt liegt auf der Erkundung. Die neuen Zonen haben einen auffälligen negativen Raum zwischen den Questmarkern und versteckte Details wie Quests und Sammelobjekte, die es zu entdecken gilt.

Ein System wie das Drachenreiten bringt dich dazu, dem Design der Welt so viel Aufmerksamkeit zu schenken May Flores Garcia

"Eine der Säulen von World of Warcraft ist die Welt", sagt die leitende Softwareentwicklerin May Flores Garcia. "Ein System wie das Drachenreiten bringt dich dazu, dem Design der Welt so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Auch wenn es ein neues System ist, fühlt man sich dadurch mehr mit der Welt verbunden."

"Von dem Moment an, in dem du das Boot verlässt", sagt Feasel, "wirst du über Proto-Drachen sprechen, Mitglieder deiner Expedition treffen und an verschiedene gefährliche Orte gebracht werden. Das Ganze soll sich wie ein skurriler Warcraft-Raum anfühlen, und die Grafik- und Designteams haben wirklich fantastische Arbeit geleistet, um das zu vermitteln."

Dragonflight wird am 28. November veröffentlicht, der Pre-Patch ist bereits verfügbar. Die Spieler können mit der neuen Drakthyr-Rassenfähigkeit "Segeln" einen Blick auf das Drachenreit-System werfen, müssen aber auf ihre Reise zu den Dracheninseln warten, um zu sehen, ob WoWs 18-jährige Geschichte durch das Glitzern von Drachenschuppen in den Wolken des unbekannten Himmels wiederbelebt wird.