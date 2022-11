Cyber Monday Deals 2022: Die besten Laptop-Angebote

Wer nach dem Black Friday den Shopseiten frühzeitig den Rücken kehrt, der verpasst womöglich so einige spannende Angebote rund um den Cyber Monday.

Auch hier gibt es nämlich grandios Schnäppchen für Laptop-Allrounder, Gaming-Optionen, Chromebooks und mehr. Verpass also keinesfalls die Gelegenheit dich noch schnell mit einem neuen Alltagsbegleiter einzudecken.

Um dir die lange Suche jedoch zu ersparen, haben wir dir die absoluten Highlights unserer Recherche unterhalb zusammengetragen und präsentieren dir im Folgenden die spannendsten Deals aus 2022!

Die besten Cyber Monday-Angebote für Notebooks im Jahr 2022

Jeder hat individuelle Vorlieben. Die Einen suchen einen leistungsstarken Gaming-Laptop, die Nächsten ein Ultrabook mit überwältigender Akkulaufzeit und wieder Andere sind eher auf den Preis fixiert.

Das wollen wir natürlich auch in unserer Angebotsübersicht berücksichtigen. Dementsprechend segmentieren wir die Laptop-Deals in unterschiedliche Kategorien, die dir schnell und einfach unsere Favoriten im jeweiligen Segment zur Schau stellen. So einfach hast du sicher noch nie ein Schnäppchen gemacht!

Dein neuer Begleiter für den Alltag: Unsere Angebots-Highlights bei den Laptop-Allroundern

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple MacBook Air (2022) mit M2-Chip (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das neueste MacBook Air besticht durch atemberaubende Performance (dank M2-Chip) und führt aktuell so ziemlich jede Bestenliste komplett zurecht an. Wer macOS auch nur ansatzweise etwas abgewinnen kann und nicht auf Windows-exklusive Anwendungen angewiesen ist, wird den Kauf des MacBook Air keinesfalls bereuen! Für 16% weniger sollte man durchaus einmal mit dem genialen Apple-Allrounder liebäugeln...

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Huawei Matebook D16 (16 Zoll Display, i5 CPU, 512 GB SSD) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Eine weitere spannende Wahl ist das Matebook D16 des chinesischen Herstellers Huawei. Trotz üppiger 16 Zoll Displaygröße kann das Notebook hierbei durch ein geringes Gewicht von gerade einmal 1,7 Kilogramm überzeugen. Und auch in anderen Bereichen wie bei der Ladeoption wurde auf Kompaktheit und geringes Gewicht wert gelegt. Ansonsten erwarten dich hoher Komfort, zügiges Arbeiten mit modernem Intel-CPU sowie Huawei-exklusive Features wie Super Device, was das Maximum aus deinem Huawei-Ökosystem herauskitzelt. Eine spannende Option, die durch 21 Prozent Rabatt nur noch interessanter wird.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Microsoft Surface Laptop 4 Notebook (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der Microsoft Surface Laptop ist die leistungsstarke Alternative zum MacBook-Vertreter von Apple. Entsprechend steht dir auch hier ein Alleskönner zur Seite, der durch lange Akkulaufzeit ein schickes, schlankes Design, sein unfassbar geringes Gewicht sowie flotte Hardware-Komponenten begeistert. Wer mit MacOS auf Kriegsfuß steht, der ist mit dem Surface Laptop 4 als Alternativ hervorragend beraten. Auf der Suche nach deinen nächsten Allrounder? Sicher dir den Surface Laptop 4 und spar bei OTTO phänomenale 31 Prozent!

Gaming überall: Die besten Gaming-Laptop-Angebote

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Asus ROG Strix 17 Gaming Laptop (17,3" 165Hz IPS Panel mit Ryzen 9-CPU und RTX 3070) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Ein weiteres Powerhouse fürs Gaming to go liefert Asus derzeit mit dem ROG Strix auf 17 Zoll Bildschirmdiagonale. Neben dem herausragenden IPS-Panel können hier aber auch Hardware-Komponenten wie eine Nvidia GeForce RTX 3070, der Ryzen 9 5900HX Prozessor sowie 16 GB DDR4 RAM überzeugen. Fürs Auge gibt es dann noch die schicke Chiclet-Tastatur, die eine tolle Haptik aufweist und dein Gaming-Setup mithilfe von schicken RGB-Effekten auf ein neues optisches Level hievt. Das Gaming-Highlight von Asus gibt es mit der RTX 3070 Ti derzeit schon mit einem Rabatt von 25% bei Amazon!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) MSI KATANA GF76 12UE-096 – 17" mit i7 und RTX 3060 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Auch für Fans der ikonischen MSI-Gaming-Laptops gilt es wachsam zu sein, um sich einige Deals wie diesen hier nicht entgehen zu lassen. Der KATANA GF76 überzeugt mit einer potenten RTX 3060, Prozessor-Power in i7-Form sowie 16GB RAM eine schicken FHD-Display sowie stylischen, roten Beleuchtungs- und Farbakzentuierungen. Mit einem Rabatt von 35% ist auch dieser MSI KATANA-Vertreter nicht zu verachten...

(Öffnet sich in einem neuen Tab) OMEN Gaming Laptop (16,1" 144 Hz Display, Ryzen 7, RTX 3070) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Eine spannende Wahl zum Cyber Monday ist dieser OMEN Gaming Laptop von HP, der auf seinen knapp 16 Zoll mit einem flotten 144Hz-Panel, einer Ryzen 7 5800H-CPU sowie einer Nvidia GeForce RTX 3070 begeistert. Weiterhin erwartet dich einiges an Anschlüssen, die für alle deine Peripheriegeräte bereitstehen. Kritisieren kann man höchsten das unspektakuläre Design... das ist womöglich aber auch Geschmacksache. Das Gaming-Vergnügen aus der OMEN-Reihe gibt es aktuell mit einem Rabatt von 17% und damit recht preisgünstig.

Dauerläufer für die Arbeit: Die besten Deals für Office-Notebooks und Convertibles

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Asus Zenbook 14 OLED Slim Laptop (Öffnet sich in einem neuen Tab) Eine grandiose Wahl für alle Arbeitstüchtigen ist das schicke Zenbook von Asus, welches durch einen kristallklaren OLED-Bildschirm, einen stylischen Formfaktor, geringes Gewicht und einer soliden Akkulaufzeit von 6-8 Stunden begeistert. Zudem sorgt das NumberPad 2.0 für ein schnelles, handliches Zahlenpad, welches die Produktivität weiter voranbringen kann! 17% Nachlass kannst du dir aktuell auf das Zenbook 14 sichern und dir damit eine spannendes Office-Notebook sichern.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Flexibilität wird mit dem Galaxy Book 2 Pro 360 groß geschrieben. Entsprechend erwartet dich ein grandioses Convertible mit überzeugenden Spezifikationen sowie tollen Zusätzen in Form von Secure Core-PC, Dolby Atmos-Sound, einem schicken AMOLED-Display sowie kinderleichter Integration und Verknüpfung mit weiteren Samsung-Geräten. Workaholics dürften zudem mit einer Akkulaufzeit von über 20 Stunden ebenfalls gut bedient sein! Um knapp 20% rabattiert ist dieser schicke Galaxy Book-Vertreter von Samsung.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Surface Pro 7+ Convertible 12,3" (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die Convertible-Interpretation von Windows lässt nur wenige Wünsche offen und ist ein idealer Begleiter für Arbeit, Meetings sowie den Feierabend. Mit läppischen 770 Gramm passt es in unbeschwert in jeden Rucksack oder eine Tasche, kann bequem im Tablet-Modus über einen separaten Stylus bedient werden und ist dank der Anschlussvielfalt auch mit einer Vielzahl von weiteren Geräten gut nutzbar. 21% Nachlass gibt es derzeit auf das Microsoft-eigene Convertible.

Lernen leicht gemacht: Die besten Notebook-Angebote für Schüler und Studenten

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Acer Chromebook Spin 311 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wenn du wert auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit legst, bist du beim Acer Chromebook Spin 311 an der richtigen Adresse. Der Alleskönner überzeugt im Schul- und Unialltag durch beeindruckende Akkulaufzeit, tolle Verarbeitung und hohen Nutzerkomfort. Dank Convertible-Ansatz sowie zahlreichen Anschlüssen bist du außerdem für jede Alltagssituation bestens gewappnet. Geniales Komplettpaket zum Schnäppchenpreis! Dank 13% Rabatt ist das Chromebook Spin 311 von Acer derzeit ein noch attraktiverer Einstieg in die ChromeOS-Sphären.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple MacBook Air (2020) mit M1-Chip (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wer auf den hohen Qualitätsstandard von Apple wert legt und die macOS-Oberfläche präferiert, für den führt aktuell kaum ein Weg an dem grandiosen MacBook Air aus dem Jahr 2020 vorbei. Der leistungsfähige M1-Chip versetzt auch nach 2 Jahren noch immer regelmäßig ins Staunen und macht das MacBook Air für die allermeisten Anwendung zur idealen Wahl! Über 20% Rabatt auf die M1-Variante des MacBook Air sind nicht nur äußerst verlockend, sondern versorgen dich bei Kauf mit einem der besten Notebooks auf dem Markt.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Microsoft Surface Laptop Go 2 12,45" (Öffnet sich in einem neuen Tab) Eine hervorragende Alternative zum zuvor genannten Apple-Vertreter ist der Microsoft-eigene Surface Laptop Go 2. Überzeugen kann dieser durch einen handlichen Formfaktor, geringes Gewicht und hohe Portabilität, aber auch durch innere Werte, wie einen Intel i5 (Gen 11) schnelles Boot-Up und eine grandiose Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden. Perfekte Windows-Option für den Unialltag und mehr! Zum Cyber Monday kannst du dir noch einmal bis zu 31 Prozent auf den Surface Laptop Go 2 sichern.

Tipps zum Laptop-Kauf rund um den Black Friday

(Image credit: Future)

Wenn du dich durch die Cyber Monday-Angebote bewegst, solltest du stets im Hinterkopf behalten, dass hier neben einigen Highlights auch viel Ausschussware und Restbestände rabattiert zum Verkauf angeboten werden. An sich ist das zwar kein Problem, da auch ältere Prozessoren und Grafikkarten ihren Job zuweilen noch großartig erledigen, aber an einigen Stellen sind Deals somit mehr Schein als Sein...

Wer nach tollen Angeboten mit aktuellen Komponenten die Augen offenhält, der sollte demnach bei Intel darauf achten, dass die Prozessoren aus der 11., besser noch der 12. Generation stammen. Bei Grafikkarten verhält es sich übrigens ähnlich. Gerade als Gamer sollte man hier beispielsweise mindestens einen Laptop mit einer RTX 3000er-Karte von Nvidia wählen, um möglichst lange Zeit Freude am Upgrade zu haben.

Interessant wird es beispielsweise auch bei Apple. Zwar sind hier auch noch die älteren Generationen von MacBook Air oder Pro durchaus leistungsfähig, den großen Umschwung gab es allerdings erst 2020 durch die Einführung der M1-Chips. Und wer wirklich noch längere Zeit etwas von seinem MacBook haben möchte, sollte die aktuellen Generation mit M1/M2-Chip eindeutig vorziehen (auch wenn diese natürlich etwas preisintensiver sind).

Bei vielen anderen Faktoren wird es aber durchaus wieder individueller und stärker von deinen Präferenzen abhängig. Brauchst du die Vorzüge eines Convertibles wirklich? Wie wichtig ist dir Formfaktor, Gewicht oder die Art des Displays im Vergleich zu Hardware-Komponenten wie einer großen Festplatte oder großem Arbeitsspeicher? Bist du eher Team Apple, Google oder Microsoft? Laufen bestimmte Programme in deinem Alltag nur unter bestimmten Betriebssystemen zufriedenstellend? Und so weiter und so weiter...

Es gibt viele Faktoren, die man abwägen kann. Schlussendlich sollte dir unsere Auswahl jedoch schon einmal eine gute Richtung vorgeben und vielleicht war ja schon etwas dabei, wo die Funken gesprüht haben. Wir glauben jedenfalls auch beim Laptop-Kauf an "Liebe auf den ersten Blick"...