Cyber Monday Deals 2022: Das sind die besten Kopfhörer-Angebote

In-Ear. On-Ear. Over-Ear. Die Auswahl an Kopfhörern ist in heutzutage riesengroß. Mit dem Black Friday erwarteten wir eine große Auswahl unserer Lieblingskopfhörer zu reduzierten Preisen. Zwar mag der Black Friday bereits vorüber sein, aber tolle Angebote gibt es mit dem Cyber Monday noch immer! Die beste Gelegenheit also, sich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für seine liebsten Musikliebhaber zu besorgen, bevor das stressige Weihnachtsgeschäft beginnt. Die besten Kopfhörer Deals haben wir dir hier zusammengefasst.

Over-Ear-Kopfhörer

Bose QuietComfort 45

Wenn es einen König der Geräuschunterdrückung gibt, dann ist es Bose. Und die QuietComfort 45 bieten dir Die perfekte Symbiose aus Lärmreduzierung, Tragekomfort und Spitzenklang.



Spare jetzt ganze 37%!

JBL Tune One

Übernehme die Kontrolle über deine Umgebung und steigere deine Leistungsfähigkeit mit dem unglaublichen JBL Pro Sound.



Spare jetzt ganze 50%!

Sony WH-CH710N

Diese mächtigen Over-Ear-Kopfhörer von Sony bieten dir super detaillierten Sound dank 30-mm-Treibereinheiten, Freisprechnutzung sowie Sprachsteuerung, 35 Stunden Wiedergabezeit und selbstverständlich grandiose ANC.



Spare jetzt ganze 53%!

Sony WH-XB910NB

ANC mit der Dual Noise Sensor-Technologie, bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit und ein besonders kräftiger EXTRA BASS für einen beeindruckenden und tiefen Klang. Was will man mehr?



Spare jetzt ganze 40%!

Sony WH-1000XM4

Die Sony WH-1000XM4 sind noch immer die Topkandidaten unter den Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung.



Spare jetzt ganze 41%!

Sony WH-1000XM5

Die besten Kopfhörer der Welt sind jetzt zum Cber Monday reduziert. Wenn du also bisher gezögert hast, dir diese zu gönnen, ist vielleicht jetzt der Augenblick gekommen, zuzuschlagen.



Spare jetzt ganze 16%!

Sennheiser Momentum 3 Wireless

Du hast die Wahl, Umgebungsgeräusche mit der grandiosen ANC auszublenden, oder aktiv an der Umwelt teilzuhaben. Und mit der integrierten Trageerkennung verpasst du keine deiner Lieblingssongs.



Spare jetzt ganze 39%!

House of Marley Positive Vibration XL

Diese Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer sind mit 40-mm-Hi-Definition-Treibern ausgestattet, die tiefe Bässe und klaren Sound liefern, nach denen du dich schon lange gesehnt hast.



Spare jetzt ganze 30%!

Beats Studio3

Wenn du auffallen willst, sind diese Over-Ear-Kopfhörer genau das Richtige für dich. Leistungsstark, ANC, kompatibel mit allen Smartphone-Betriebssystemen und knallige Farben. Was will man mehr?



Spare jetzt ganze 50%!

OneOdio Monitor 60

Diese geschlossenen Studiokopfhörer eignen sich perfekt für's Monitoring oder professionelle Aufnahmen im Studio.



Spare jetzt ganze 20%!

Wireless-Kopfhörer

Sennheiser IE 80 S BT

Ein dynamisches Lautsprechersystem sorgt mit leistungsstarken Neodym-Magneten bei diesem Kopfhörern für eine großartige audiophile Klangqualität.



Spare jetzt ganze 64%!

True-Wireless-Kopfhörer

Amazon Echo Buds (2. Gen.)

Amazons eigene Earbuds bieten dir dynamische Audiowiedergabe und aktive Geräuschunterdrückung, klaren, ausgewogenen Klang dank hochwertiger Lautsprecher und eine Alexa-kompatible Sprachsteuerung.



Spare jetzt ganze 50%!

Blackview AirBuds 6

Diese Earbuds für den besonders kleinen Taler bieten dir 24 Stunden Wiedergabezeit, eine verbaute dynamische Spule mit Titanmembran und Bassverstärkungsröhre. Leider keine ANC, aber das wäre für diesen Preis auch zu viel des Guten.



Spare jetzt ganze 17%!

Soundcore by Anker P3i

Bis zu 90% aller Störgeräusche werden mit diesen cleveren Earbuds gefiltert, um einen besonderen Hörgenuss zu erzeugen. Und eine mächtige Wiedergabezeit von bis zu 36 Stunden gibt's noch dazu!



Spare jetzt ganze 34%!

Sony LinkBuds S

Die kleinsten und kompaktesten Earbuds von Sony mit grandioser ANC und Speak-to-Chat-Funktion. Außerdem können sie dank eines Firmware-Updates seit November mit mehreren Endgeräten verbunden werden. Spitze!



Spare jetzt ganze 40%!

Sony WF-1000XM4

Branchenführendes Noise Cancelling dank integriertem V1 HD-Prozessor, leistungsstarke Treiber und innovative geräuschminimierende Silokon-Ohrstöpsel verschmelzen in den Sony WF-1000XM4 zum perfekten Hörlebnis für unterwegs.



Jetzt für nur 153,45 Euro!

JBL Reflect Mini NC

Mit diesen Earbuds hast du den perfekten Begleiter für dein wöchentliches Workout. Sie bieten eine tolle Klangqualität, ANC und sind nach IPX7 vor Schweiß und Spritzwasser geschützt.



Jetzt für nur 58,52 Euro!

Sennheiser CX True Wireless

Außergewöhnlicher Klang der Extraklasse mit dynamischen 7-mm-Schallwandler und eine Wiedergabezeit von bis 27 Stunden machen diese Earbuds zu einem wahren Alleskönner.



Spare jetzt ganze 17%!

Bang & Olufsen Beoplay EQ

Fantastische Geräuschunterdrückung und kristallklare Gersprächsqualität dank sechs eingebauter Mikrofone machen diese Earbuds zum Leckerbissen für jeden Musikliebhaber.



Spare jetzt ganze 61%!

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Der 360° Audio Sound mit Direct Multichannel (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) gibt dir das Gefühl mittendrin zu sein. Instrumente, Stimmen und Geräusche werden bei diesen Earbuds eindrucksvoll auf der Klangbühne platziert.



Spare jetzt ganze 14%!

LG TONE Free FN6 (HBS-FN6)

Die LG TONE Free verwöhnen dich mit erstklassigem MERIDIAN-Sound, der dank verschiedener Klangmodi optimal zu deiner Lieblingsmusik passt.



Spare jetzt ganze 67%!

LG TONE Free DFP3 True Wireless

Die LG TONE Free Bluetooth-Kopfhörer begeistern durch ihr einzigartiges Sounderlebnis und den optimalen Tragekomfort. Und das alles verpackt in ein modernes Design.



Spare jetzt ganze 56%!

House of Marley Redemption 2 True Wireless

Diese True-Wireless-Kopfhörer sind durch die aktive Geräuschunterdrückung und die praktische App der absolute Burner. Und sie wurden auch nachhaltigen Materialien gefertigt!



Spare jetzt ganze 24%!

Powerbeats Pro

Mit diesen Schweiß- und Wasserresistenten Earbuds hast du die perfekten Begleiter für dein regelmäßiges Workout. Durch die rutschfesten Ohrbügel bieten sie dir idealen Tragekomfort. Und mit 9 Stunden Akkulaufzeit kannst du besonders lange Sport machen.



Spare jetzt ganze 42%!