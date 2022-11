Cyber Monday Deals 2022: Das sind die besten Angebote für deine Xbox Series X

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

GTA – Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Nach dem katastrophalen Launch der Trilogie, welche aus Neuauflagen von GTA 3, Vice City sowie San Andreas besteht, hat sich infolge diverser Patches und Fixes so einiges getan. Entsprechend können wir dir die Kollektion an hervorragenden Games inzwischen durchaus empfehlen, wenn du ein Stück Videospiel-Geschichte nachholen willst oder noch einmal mit CJ und Co. durch altbekannte Straßen heizen magst. Neben neuen Texturen erwarten dich hierbei verbesserte Sichtweite, angepasste Beleuchtungs- sowie Umgebungsdetails und eine leicht überarbeitete Steuerung.

Sichere dir diese drei neuaufbereiteten Videospielperlen mit 70% Nachlass schon für wenige Euro!