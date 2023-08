WhatsApp bekommt eine neue Funktion spendiert, die es dir erlaubt deinen Bildschirm mit Freunden zu teilen

WhatsApp hat eine Neuerung eingeführt, die es dem Marktführer fortan ermöglicht, im Bereich der Videoanrufe endlich wieder mit anderen Konkurrenzdiensten gleichzuziehen.

Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, verkündete diese aufregende Entwicklung auf Facebook. Dort teilte er ein Foto, das die neue Screen-Sharing-Funktion in Aktion zeigt. Endlich ist es also auch via WhatsApp möglich, den Smartphoneinhalt für andere Kontakte preiszugeben und so die Kommunikation über den Messengerdienst zu erleichtern. Zeitgleich war das aber auch höchste Zeit, wo Konkurrenten wie Apples FaceTime doch schon viel zu lang eine entsprechende Option in petto hatten, während WhatsApp-Fans leer ausgingen!

Gemäß Berichten von TechCrunch wird die Bildschirmfreigabe-Funktion für iOS, Android sowie Windows zur Verfügung gestellt, wobei sie mit allen diesen Betriebssystemen kompatibel sein wird. Das bedeutet, dass du, egal ob du nun ein Android-Smartphone oder Apple iPhone verwendest, die Bildschirmfreigabe nutzen kannst, selbst wenn du dich mit einem Kontakt verbindest, der ein Gerät des jeweiligen Konkurrenten nutzt. Diese erfreuliche Cross-Plattform-Kompatibilität hebt also immerhin die Hürden zwischen verschiedenen Plattformen auf und ermöglicht es den Nutzern, nahtlos vom neuen Feature Funktion zu profitieren.

(Image credit: Meta, Mark Zuckerberg)

Überfällige Aktualisierung

Die neue Funktion wird in näherer Zukunft schrittweise eingeführt. Fortan solltest du also ein wachsames Auge auf deinen WhatsApp-Client haben, sodass du direkt zu Beginn deine Freunde mit den Vorzügen von Screen Sharing verzaubern kannst. Darüber hinaus wird WhatsApp die Funktion (vorerst) auch nur im Querformat auf Mobilgeräten unterstützen, was besonders im Zusammenhang mit Telefonaten zwischen PC- und Smartphone-Nutzer sinnig erscheint.

Besonders für Schüle*Innen sowie berufliche Kolleg*Innen, die WhatsApp häufiger zur Planung von Projekten, Abstimmung der Arbeitsabläufe oder aber Organisation von Meetings und Feedback nutzen, könnte dies eine unglaublich nützliche Ergänzung im alltäglichen Gebrauch werden.

Persönlich freue ich mich aber auch über die Möglichkeit, Freunden und Familie aus der Ferne aktuelle Fotos nicht nur zu senden, sondern gemeinsam mit ihnen durch meine Alben voller Urlaubsaufnahmen, Hundefotos sowie einmaliger Erinnerung zu gehen und hierbei in letztgenannten zu schwelgen. Bisschen wie ein virtual-only Show-and-Tell – und vor allem eine unterhaltsame Möglichkeit, um Zeit miteinander zu verbringen, während man frische Einblicke in den Alltag des jeweiligen Gegenübers gewinnt!

