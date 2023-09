Team Grün unterbietet die Konkurrenz: Nvidias RTX 4060 Ti 16 GB wird billiger als die RX 7700 XT aus dem Haus AMD

Nvidia hat soeben den empfohlenen Preis für seine höherwertige RTX 4060 Ti-Fassung angepasst, womit das 16-GB-Modell nun etwas nachgiebiger zu unserem Geldbeutel sein dürfte.

Wie du dich vielleicht erinnerst, wurde die RTX 4060 Ti 16GB klammheimlich mit einer UVP von etwa 499 US-Dollar in den Staaten eingeführt, erhält künftig aber einen dauerhaften Nachlass von 50 Dollar und kostet so fortan nur noch 449 US-Dollar. Damit wurde auch die Distanz zum 8-GB-Pendant minimiert, welches derzeit für 399 US-Dollar vertrieben wird – Spannend für Interessenten mit Wechselambition!

In anderen Regionen der Welt – also auch in Deutschland – ist eine ähnliche Preisanpassungen zu erwarten, weswegen wir wohl auch hierzulande mit einem Rabatt von etwa 10 Prozent rechnen dürfen.

Wccftech macht die frohe Kunde publik und zitierte im folgenden die Erklärung von Nvidia: "Abschließend sei daran erinnert, dass die Marktpreise von den ursprünglichen Einführungs-UVPs abweichen können. Von heute an soll deswegen die GeForce RTX 4070 für 599 US-Dollar verbreitet werden, während die GeForce RTX 4060 Ti 16GB künftig nur noch mit 449 US-Dollar zu Buche schlägt."

Tatsächlich wurde die RTX 4060 Ti 16GB laut VideoCardz sogar schon vereinzelt für weniger als die angepriesenen 449 Dollar verkauft. So entdeckten die Kollegen eine PNY-Version, die auf Amazon vertrieben wurde und dort gerad einmal 431 US-Dollar gekostet hat – und entsprechend schnell ausverkauft war ...

Analysis: Die bekannte und beinahe uralte Leier

Offensichtlich ist dies ein frühzeitiger Konterschritt Nvidias gegen den nahenden Start der RDNA-3-Grafikkarten aus dem Hause AMD – ähnlich so, wie es auch die Gerüchteküche schon vorab prophezeite.

AMD hat kürzlich die RX 7800 XT und 7700 XT als potenzielle Kandidaten für unsere Grafikkarten-Bestenliste enthüllt und in Einführungsmaterialien beeindruckende Vergleiche zwischen den kommenden AMD-Vertretern und RTX-Karten aufgestellt. Entsprechend liefert die 7700 XT in einen Spielen etwa 15-30 Prozent mehr Leistung als eine 4060 Ti (16 GB wohlgemerkt) – zumindest bei einer Auflösung von 1440p.

Natürlich könnte es sein, dass hier eine gewisse Benchmark-Selektion stattfand, spätestens im Hands-On haben wir aber auch hierüber mehr Klarheit. Zeitgleich wollen wir AMD aber falschen Absichten unterstellen, denn immerhin hat Team Rot auch ein paar Siege der RTX 4060 nicht vorenthalten. Am bemerkenswerten war der Unterschied bei Doom Eternal (mit Raytracing) wo Nvidias Karte noch einmal satte 9 Prozent schneller war.

Aus Sorge über die schlechte Gesamtbilanz scheint Team Grün nach der Ankündigung nun dennoch eine entsprechende Konsequenz gezogen zu haben, weswegen die RTX 4060 Ti (16 GB) künftig für kleineres Geld im Ladenregal stehen dürfte – und das noch pünktlich vor Start der neuen AMD-Karten am 6. September.

Ein verzweifelter Versuch von Team Grün im mittleren Preissegment konkurrenzfähig zu bleiben? Womöglich. Vielleicht gesteht man sich hier aber auch schon längst die nächste Niederlage ein und versucht indessen lediglich die resultierenden Schäden zu minimieren – wir werden es wohl vorerst nicht genauer erfahren ...

In jedem Fall gewinnt aber wieder einmal einer: der Verbraucher!