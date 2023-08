Hat AMD jüngst gestanden, dass es keine neuen RDNA-Grafikkarten mehr geben wird? Nicht ganz ...

Kein neuer RDNA-3-Chip in Sicht! Das bestätigt AMD jüngst und scheint somit die bekannte Auswahl der aktuellen Generation bereits in Stein gemeißelt zu haben – und doch gibt es noch Grund zur Hoffnung, dass wir früher oder später einen Nachzügler erhalten könnten ...

Nach der pompösen Enthüllung von AMDs RX 7800 XT, 7700 XT sowie FSR-3-Technologie auf der Gamescom, hat Scott Herkleman, Kopf der Radeon-Abteilung, im Interview (via VideoCardz) eine überraschende Info dagelassen. Entsprechend ließ er verlauten, dass keine weiteren RDNA-3-Chips mehr von AMD produziert werden und das Line-up der aktuellen Generation so bleiben dürfte, wie es aktuell auch bekannt ist.

.@sherkelman: AMD "RDNA3 portfolio is now complete" pic.twitter.com/e92ioJPcy1August 26, 2023 See more

Auf Nachfrage hin, ob die neuen Mittelklasse-GPUs nun das aktuelle Portfolio von AMD fürs Erste abrunden, antworte er: "Nun, das RDNA 3 Portfolio ist jetzt komplett. Von allen Produkten, deren Veröffentlichung wir geplant haben, handelt es sich um die letzten beiden Produkte, die wir herausbringen. Wir mögen einige verschiedene Versionen haben, aber es handelt sich nicht um eine neue ASIC ... Es war eine lange Reise, es ist etwa ein Jahr her, seit wir das allererste RDNA-3-Projekt gestartet haben, und jetzt sind wir ein Jahr später dabei, die Serie abzuschließen."

"Wir sollten fertig sein, wir sind am Ende angelangt und wir sind aufgeregt. Und ich denke, jetzt haben wir ein breites Spektrum abgedeckt für diejenigen, die RDNA 3 in verschiedenen Preisklassen suchen."

Das war's? Vielleicht ... oder vielleicht auch nicht.

Was zunächst wie ein eindeutiger Abschluss anmuten mag, könnte im Detail etwas kniffliger zu erfassen sein. Klar, offiziell kündigt Herkleman ganz klar an, dass die kommenden Veröffentlichungen nun die "letzten Produkte sind, die man herausbringen wird" – also zumindest für die RDNA-3-Generation.

Andererseits deutete der leitende Mitarbeiter aber im gleichen Zuge auch an, dass wir in Zukunft noch mit Abwandlungen bestehender Versionen rechnen dürfen – nur eben nicht mit einer neuen ASIC. Kurzum: Keine neuen Chips werden uns beschert, auf Basis von Navi 31, 32 oder 33 könnte aber weiter gewerkelt werden.

Das wiederum lässt natürlich gewissen Raum für Spekulationen offen, wo AMD doch noch immer die Option hätte, mit einer "normalen" RX 7800 oder 7700 nachzulegen, um die GPU-Bestenliste weiterhin zum umkämpften Gebiet zu machen. Gerade letztgenannte könnte hierbei die durchaus große Lücke zwischen der RX 7600 und 7700 XT gekonnt schließen und erscheint mir allein deswegen durchaus plausibel.

Die 7700 XT ist eine grandiose Karte, ein Zwischenschritt zwischen selbiger und der 7600 wäre aber mehr als wünschenswert! (Image credit: AMD)

Noch scheint das aber nur Wunschdenken und allenfalls eine Idee, die auch bei Team Rot noch in der Schwebe ist. Mit der gekonnte Äußerung von Herkleman verspricht man eben nichts, schließt aber auch (noch) nicht aus, dass nicht doch ein Modell erscheint, was die Portfoliolücken schließen könnte.

Der allgemeine Tenor scheint trotz all meiner subjektiven Hoffnungen hierbei, dass AMD RDNA 3 zu diesem Zeitpunkt als abgeschlossen betrachtet wird – und eben das muss man nun erst einmal respektieren. Das Unternehmen hat mit einer konkreten Palette geplant und all jene Modelle veröffentlicht, die man auf den Markt bringen wollte – das Schmieden von Zukunftsplänen und spontane Entscheidungen zur Bastelei an einem Zwischenmodell stehen hingegen auf einem anderen Blatt ...

Doch noch will ich mein Wunschdenken auch nicht ganz ab acta legen und entsprechend würde ich mich deswegen natürlich freuen, wenn ich dir schon in näherer Zukunft wieder von spannenden Entwicklungen berichten kann, die sich da im Hause AMD und der Gerüchteküche auftun. Eine RX 7700 wäre einfach zu schön, um nicht umgesetzt zu werden ... und vielleicht konzentriert sich AMD deswegen doch lieber hierauf statt auf die gemunkelte RX 7500, die doch ohnehin kaum jemand haben möchte.

Egal, wie es auch immer ausgehen mag, hier auf TechRadar erfährst du es in jedem Fall!