Surfshark VPN führt Alternative ID-Tool ein

In einem digitalen Zeitalter, in dem Unternehmen erwarten, dass du immer mehr persönliche Informationen preisgibst, und in dem Datenschutzverletzungen zur Norm werden, hat einer der besten VPN-Anbieter, Surfshark, gerade eine neue Funktion eingeführt, die dir hilft, deine Privatsphäre und Sicherheit im Internet noch weiter zu verbessern.

Die Alternative ID, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch in der Beta-Phase befindet, stattet Nutzer mit einer alternativen fiktiven Identität und E-Mail-Adresse aus, damit sie ihre Online-Persönlichkeit wirklich privat halten können - auch wenn sie sich für neue Dienste anmelden. Um die Vorteile von Alternative ID nutzen zu können, muss man die Sicherheitspakete des Anbieters abonniert haben, also Surfshark One oder Surfshark One+.

Warum solltest du eine alternative ID verwenden?

"Die Menschen werden ständig von Websites aufgefordert, ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse und E-Mail anzugeben. Gleichzeitig stellen wir fest, dass es immer häufiger zu Datenschutzverletzungen kommt und dass Datenbroker aktiv Nutzerdaten kaufen und verkaufen", sagt Sarunas Sereika, Produktmanager bei Surfshark. "Mit Alternative ID können Nutzer ihren Online-Fußabdruck minimieren und ihre Privatsphäre verbessern, während sie gleichzeitig ihre Freiheit im Internet behalten und sich unbesorgt auf Websites anmelden oder Newsletter abonnieren können."

Die Nutzer müssen das Tool mit ihrem bevorzugten Geschlecht, Geburtsdatum und Land einrichten. Der VPN-Anbieter erstellt dann eine eindeutige Persona und eine E-Mail-Adresse, die online verwendet werden kann. Diese Angaben werden dann mit den echten E-Mail-Adressen der Nutzer verknüpft, damit sie sich erfolgreich auf Websites, in Apps oder Newslettern anmelden können, ohne ihre wahre Identität preiszugeben.

Dadurch wird laut Sereika auch verhindert, dass die Posteingänge von lästigen Spam-E-Mails überflutet werden. Außerdem können die alternativen persönlichen Daten jederzeit gelöscht und neue generiert werden.

Surfshark ist nicht das erste Unternehmen, das eine ähnliche Funktion anbietet, um Menschen mit alternativen Anmeldedaten zu versorgen. Bei sicheren E-Mail-Diensten ist das heutzutage fast schon Standard. Das Unternehmen behauptet jedoch, dass seine Alternative ID-Lösung einen Schritt weiter geht, wenn es um die Datensicherheit der Nutzer geht. Der Anbieter sagt, dass er nur das Nötigste sammelt - also keine Protokolle der empfangenen E-Mails -, strenge Verschlüsselungsstandards anwendet und die alternative E-Mail, sobald sie geändert oder gelöscht wird, vollständig vom zugehörigen Posteingang trennt.

Sereika sagte: "Was uns von vielen anderen Dienstleistern unterscheidet, ist unser Engagement für Glaubwürdigkeit, transparente Datenschutzrichtlinien und ein sicheres und zuverlässiges Erlebnis für unsere Nutzer. Außerdem bieten wir eine flexible Option an, mit der du unsere Dienste so lange nutzen kannst, wie du möchtest."

Er empfiehlt, dieses Tool zu nutzen, wenn du dich bei Newslettern, Online-Shops, Websites mit fragwürdigen Datenschutzrichtlinien oder solchen, die du nur einmalig nutzt, anmeldest. "Die alternative ID ist nicht dafür gedacht, bei offiziellen und vertrauenswürdigen Einrichtungen wie staatlichen Institutionen oder Banken verwendet zu werden, die deine echten Daten benötigen."