Glück gehabt: Intel dementiert Gerüchte zur CPU-Preiserhöhung

Gerüchte über eine potenzielle Preiserhöhung im Hause Intel wurde jüngst vom Technologieunternehmen zurückgewiesen. Entsprechend werden die CPUs des Herstellers vorerst so erschwinglich bleiben, wie bisher.

Die deutschsprachigen Kollegen von PCGamesHardware berichteten kürzlich davon, dass Intel mehrere inländische Großhändler ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass das Unternehmen die Preise der eigenen "Core"-Prozessoren künftig anheben werde.

Zurückzuführen sind die Behauptung hierbei auf ein ungenanntes Forenmitglied der PCGH-Community, welches behauptet hat, von Großhändlern über diese besorgniserregende Änderung informiert worden zu sein. Laut Aussage des Mitglieds stünde diese Anpassung bereits in wenigen Wochen bevor und geht mit einer brieflichen Mitteilung an allerlei Großhändler einher.

Der Brief selbst macht hierbei davon reden, dass Intels bestehende Core-Prozessoren – sprich die Alder Lake, Rapotr Lake wie auch Raptor Lake Refresh-Chips – von der Preisanpassung betroffen sind. Und auch künftige Core- wie Core Ultra-Chips soll dieses Schicksal ereilen.

Tom's Hardware hat sich indessen allerdings die Mühe gemacht, direkt einmal bei Intel nachzuhorchen und so wurden die Gerüchte in Windeseile zerschlagen:

"Im Allgemeinen kommentiert Intel keine Spekulationen über Preisänderungen seines Portfolios. Wir können allerdings bestätigen, dass Intel das beschriebene Schreiben weder an Kunden noch Partner versandt hat und derzeit keine Preisänderung am CPU-Portfolio vornimmt. Wir haben keinen weiteren Kommentar zur Angelegenheit abzugeben."

Und irgendwie ist diese Antwort durchaus ein Aufatmen wert, birgt doch aber auch einen nicht unerheblichen Wermutstropfen in sich. Denn so hat Intel zwar mit den Spekulationen um eine mögliche Preiserhöhung via Briefschreiben aufgeräumt, jedoch keinesfalls vollumfänglich ausgeschlossen, dass wir in Zukunft keine Kostenerhöhung bei den CPU-Reihen erfahren werden.

Vorerst können wir aber immerhin schon einmal aufatmen, wo doch so zumindest in den nächsten Wochen eine Preisanpassung unwahrscheinlich scheint. Und sollte sie doch kommen, dann wird es vermutlich eine viel subtiler Herangehensweise verlangen, um nicht direkt wieder in den Schlagzeilen der PC-Magazine zu landen ...

Die einen machen diese Woche durch Gerüchte Schlagzeilen, die anderen durch ein wohlwollendes Update. Konkurrent AMD stand zwar nicht mit seinen CPU-Ablegern im Fokus, sehr wohl aber mit einem Update seiner Grafikkarten-Software. Und so dürfen sich Besitzer aktuellerer GPU-Modelle auf ein kostenfreies Gaming-Upgrade freuen, welches es in sich hat!