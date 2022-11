Black Friday Deals 2022: Das sind die besten Xbox-Spielangebote im Microsoft Store

It Takes Two + A Way Out – Hazelight Bundle (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Als Game of the Year 2021 darf It Takes Two (Öffnet sich in einem neuen Tab) natürlich keinesfalls in unserer Angebotsliste fehlen. Und infolge eines satten Rabattes auf die Einzelversion sowie das Bundle mit dem (ebenfalls gut gelungenen) A Way Out muss es das auch nicht. Schnapp dir also am besten schnell noch deinen Gaming-Buddy und genieße mit diesen Titeln zwei herausragende Geschichten sowie gelungenes Koop-Gameplay, welches die kalten Wintertage versüßen wird!

Die Spiele-Kombi ist derzeit für ein Drittel ihrer UVP zu haben und damit ein echtes Black Week-Highlight!