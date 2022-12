Nintendo eShop-Neujahrsaktion: Schnapp dir diese 5 Perlen und noch viele mehr zum Hammerpreis

Kaum sind die besinnlichen Feiertage vorbei und schon steht die nächste große Angebot-Kampagne im Nintendo eShop in den Startlöchern: Die Neujahrsaktion. Beginne das neue Jahr mit bis zu 75% Rabatt auf ganz besondere Spiele. In dieser Liste zeigen wir dir, welche der Neujahrsangebote du dir besser nicht entgehen lassen solltest. Welche Titel reduziert sind, kannst du dir am besten auf Deku-Deals.com ansehen.

Spyro Reignited Trilogy

(Image credit: Activision)

€39,99 €15,99 (-60%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 08. Januar.



Schlüpfe in die Rolle des wohl coolsten lila Drachen der Videospielgeschichte und stürze dich in einer remasterten Trilogie der drei Klassiker Spyro the Dragon, Spyro 2: Gatewy to Glimmer und Spyro 3: Year of the Dragon in verrückte Abenteuer, bei denen du vor allem deinen Gegnern fies einheizen musst. Erkunde riesigen Gebiete, triff die feurigen Persönlichkeiten des Drachenreichs wieder und erlebe das Abenteuer in aufpolierter Pracht. Wenn ein Reich in Gefahr ist, gibt es nur einen rettenden Drachen! Und sein Name lautet Spyro!

F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch

(Image credit: Microids, Bilibili)

€29,99 €17,99 (-40%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 08. Januar.



Sechs Jahre ist es her, als die Stadt Torch City von der Maschinenlegion überfallen und kolonisiert wurde. Seit jeher müssen sich harmlose anthropomorphe Tiere ihre Heimat mit grässlichen Gestalten teilen, die als die "Eisenhunde" bezeichnet werden. Rayton, Hase und ehemaliger Soldat des Widerstandskriegs, lebt seit dem zurückgezogen. Nur sein bester Kumpel Urso – ein Bär – gibt ihm noch Halt. Als Rayton jedoch erfährt, dass Urso von der Maschinenlegion gekidnappt wurde, beschließt der mutige Hase, seine lang verstaube Eisenfaust wieder anzulegen und seinen besten Kumpel aus den Fängen der metallenen Invasoren zu befreien. Noch ahnt er nicht, in welche Konflikte er mit dieser riskanten Rettungsaktion verwickelt wird.



F.I.S.T. ist ein Metroidvania, welches geschmeidige Steuerung, eine tolle Geschichte und ein grandioses Kampfsystem in sich vereint. Eine riesige Karte voller Geheimnisse, unterschiedliche Kampftechniken und mächtige Waffen vervollständigen das Spielerlebnis. In der Rolle des ehemaligen Widerstandssoldaten Rayton hast du nur ein Ziel: Nieder mit der Eisenlegion!

Super Mario Party

(Image credit: Nintendo)

€59,99 €39,99 (-33%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 08. Januar.



Mach dich in diesem kunterbunten Multiplayer-Spiel bereit für eine Brettspielparty der Superlative. Würfel dich auf unterschiedlichen Spielbrettern in der Rolle von bis zu 20 ikonischen Mario-Charakteren zum Sieg und werde der Minispielkönig. Übrigens kannst du Super Mario Party auch online spielen. Das heißt im Klartext, dass dir deine Freunde nicht einfach in den Controller grabschen können, um ihn an die nächstgelegene Wand zu pfeffern.



Wenn du also ein fantastisches Partyspiel für deine Switch-Sammlung suchst, hast du mit Super Mario Party dein Match gefunden. Allerdings solltest du damit rechnen, dass jede Runde, die du mit deinen Kumpels spielst, eure Freundschaft zu bröckeln beginnen könnte.

The Legend Of Zelda: Link's Awakening

(Image credit: Nintendo)

€59,99 €39,99 (-33%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 08. Januar.



Gestrandet auf einer merkwürdigen Insel. Und niemand kann dir weiterhelfen, außer du selbst. Klingt nach einem ganz schönen Horrorszenario. Zum Glück befinden wir uns im Zelda-Universum und Link ist sehr gut in der Lage, sich selbst zu helfen. Um von der seltsamen Landmasse flüchten zu können, muss der Held in Grün den Windfisch aus seinem ewigen Schlaf aufwecken. Das gelingt nur, wenn du Link dabei hilfst, die magischen Instrumente zu sammeln, die überall auf der Insel verteilt sind.



Erlebe mit The Legend Of Zelda: Link's Awakening den Game Boy-Klassiker im neuen Gewand und wage dich in verwirrende Labyrinthe und ausweglose Verliese auf der Suche nach den magischen Instrumenten, um Link auf seinen Weg nach Hause zu unterstützen.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

(Image credit: Nihon Falcom)

€39,99 €19,99 (-50%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 08. Januar.



Ys VIII: Lacrimosa of DANA handelt, wie für die Reihe üblich, vom rothaarigen Helden Adol. Er strandet auf einer unbekannten Insel, nachdem sein Schiff von einem riesigen Kraken angegriffen und zerstört wurde. Die erste Amtshandlung ist selbstverständlich nach Überlebenden zu suchen, die dann später einzelne Aufgaben in deinem provisorischen Lager übernehmen. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich das mysteriöse Mädchen Dana, das Adol in seinen Träumen erscheint.



Das Kampfsystem ist flott und in Echtzeit. Statt entschleunigten rundenbasierten Kämpfen, wählte man bei der Ys-Reihe lieber bombastische und actiongeladene Gefechte, bei denen man vor lauter Effekten manchmal die Übersicht verlieren kann. Oft hast du es gleich mit einer ganzen Horde an Gegnern zu tun, die du mit deinem Schwert oder mächtigen Spezialfähigkeiten bezwingen musst. Das Kampfsystem mag für JRPGs zwar etwas aus der Reihe fallen, aber bietet dennoch genügend Tiefgang und findet auch bei den Fans genügend Anklang. Schließlich ist die Ys-Serie seit über 30 Jahren mehr als nur erfolgreich. Wenn du also auf der Suche nach einem schnellen JRPG voller Action bist, hast du jetzt die Gelegenheit Ys: VIII: Lacrimosa of Dana zum halben Preis zu zocken.

Du suchst noch mehr Schnäppchen? Bei uns erfährst du, welche Angebote du dir im Nintendo eShop besser nicht entgehen lassen solltest.