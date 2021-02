Günstige Prozessoren 2021: die besten CPUs für wenig Geld

Mit den besten günstigen Prozessoren bare Münze und bekommst trotzdem die Leistung, die du benötigst. Wenn man bedenkt, dass Prozessoren im Mittelpunkt eines PCs stehen, könnte man meinen, dass hier kein Geld sparen kann. Doch ganz im Gegenteil: Es gibt nicht gerade wenige günstige Prozessoren mit guter Performance.

Natürlich müssen die besten günstigen Prozessoren hier und da Abstriche machen, daher ist es wichtig zu wissen, was genau du suchst, bevor du irgendeine günstige CPU kaufst. Vielleicht suchst du nach einem günstigen Gaming-Prozessor, damit du mehr Geld für die Grafikkarte übrig hast, oder nach einer Allround-CPU für den Alltagsgebrauch.

In jedem Fall haben wir hier die besten günstigen Prozessoren zusammengetragen, um dir bei der Entscheidung zu helfen.

Die besten günstigen Prozessoren im Überblick

Günstige Prozessoren 2021 im Detail

1. AMD Ryzen 3 3300X König der Einstiegsklasse Kerne: 4 | Threads: 8 | Grundtakt: 3,5 GHz | Boost-Takt: 4,3 GHz | L3 Cache: 16 MB | TDP: 65 W Low Stock 160,90 € Anzeigen bei Alternate DE Hervorragende Multicore-Performance Günstig Mittelklasse-Gaming-Performance für wenig Geld Kein großer Sprung vom Ryzen 3 3100

Es sind Releases wie der AMD Ryzen 3 3300X, die Gaming-PCs nach vorne bringen. Dieser Prozessor kann es zwar nicht mit dem Ryzen 9 3900X und dem Intel Core i9-9900K aufnehmen, aber seine solide Performance in Kombination mit dem niedrigen Preis setzen einen neuen Maßstab für den Einstieg in gute Multi-Threading-Performance. Plötzlich muss man kein Vermögen mehr zahlen, um zu erfahren, wie sich ein PC mit Spitzenklasse-Hardware anfühlt. Deshalb ist der AMD Ryzen 3 3300X einer unserer liebsten Prozessoren von 2020.

Lies den ausführlichen Testbericht: AMD Ryzen 3 3300X *

2. Intel Pentium Gold G5400 Core i3-Performance zum Pentium-Preis Kerne: 2 | Threads: 4 | Grundtakt: 3,7 GHz | L3 Cache: 4 MB | TDP: 58 W 62,89 € Anzeigen bei idealo DE Unterstützt Hyperthreading Unglaublich günstig Begrenzt auf DDR4-2400 RAM Nur zwei Kerne

Wenn du nach einer Alltags-CPU suchst und keine Unsummen dafür ausgeben willst, dann kannst du mit dem Intel Pentium Gold G5400 nichts falsch machen. Vielleicht überrascht es dich, im Jahr 2021 den Namen „Pentium“ zwischen all den „Core“-Prozessoren zu hören, aber in der Marke steckt tatsächlich noch Leben.

Beim Pentium Gold G5400 handelt es sich immer noch nur um einen Dualcore-Prozessor, aber er unterstützt Hyperthreading und seine Taktfrequenz kann es mit einem Core i3 aufnehmen. Für Büro- und andere Alltagsanwendungen ist dieser Prozessor mehr als ausreichend und zu diesem fast schon lächerlichen Preis ist es fast unmöglich, ihn nicht als einen der besten günstigen Prozessoren zu empfehlen.

3. AMD Ryzen 3 3100 PC-Gaming ist noch günstiger geworden Kerne: 4 | Threads: 8 | Grundtakt: 3,5 GHz | Boost-Takt: 3,6 GHz | L3 Cache: 16 MB | TDP: 65 W 111,82 € Anzeigen bei idealo DE Hervorragende Performance Günstig Geringer Stromverbrauch Nicht so schnell wie der 300X Könnte leistungsfähige Grafikkarten ausbremsen

Sparsame Verbraucher, die bisher nicht in den Genuss der dritten Generation Ryzen gekommen sind, können das mit AMDs neuestem Angebot im Einstiegssegment tun. Es herrscht kein Zweifel darüber, dass der AMD Ryzen 3 3100 schön wenig kostet – dabei muss er aber keine Kompromisse bei der Performance machen. Tatsächlich bringt dieser Chip eine Leistung an den Tisch, die fast mit Prozessoren mithalten kann, die doppelt so viel kosten und einen höheren Stromverbrauch haben. Er ist eine hervorragende Wahl für Gamer, die einen Prozessor für 1080p-Spiele suchen und nicht zu tief in die Tasche greifen wollen.

Lies den ausführlichen Testbericht: AMD Ryzen 3 3100 *

4. Intel Core i3-9100 Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Alltags-CPU Kerne: 4 | Threads: 4 | Grundtakt: 3,6 GHz | Boost-Takt: 4,2 GHz | L3 Cache: 6 MB | TDP: 65 W 107,29 € Anzeigen bei idealo DE Sehr günstig Integrierte Grafik Zuverlässige Alltags-Performance Hat Schwierigkeiten mit anspruchsvolleren Anwendungen

Wenn es um Alltags-Prozessoren geht, hatte der Intel Core i3 schon immer die Nase vorn und beim Core i3-9100 ist das nicht anders. Dank integrierter Grafik und einem Grundtakt von 3,6 GHz (Boost auf 4,2 GHz) ist er der perfekte Prozessor für den Büro- und Heimgebrauch und hat auch noch ein bisschen was für Gamer und Kreativschaffende über.

Aber auch wirklich nur ein bisschen. Der Core i3-9100 ist perfekt für Büroarbeit, Webbrowsing und zum Streamen von 1080p-Videos, aber Hochleistungs-Gaming bekommst du hier nicht. Auch anspruchsvolle Bild- und Videobearbeitung wird schwer, aber wenn du einen günstigen PC für deine Eltern oder fürs Büro baust, dann ist der Intel Core i3-9100 einer der besten Prozessoren, die du findest.

5. AMD Ryzen 5 3600X Der wahrscheinlich beste „günstige“ Prozessor für Gaming Kerne: 6 | Threads: 12 | Grundtakt: 3,8 GHz | Boost-Takt: 4,4 GHz | L3 Cache: 32 MB | TDP: 95 W 206 € Anzeigen bei idealo DE Unglaubliche Performance CPU-Kühler mit inbegriffen Eher im oberen Bereich von „günstig“ Nur 6 Kerne

Wenn dein Budget für einen Gaming-PC etwas straff ist, dann brauchst solltest du einen guten Blick auf den AMD Ryzen 5 3600X werfen. Seine sechs Kerne liefern eine der besten Performances im Mittelklasse-Segment, die wir je gesehen haben, und sein Preis liegt genau an der Grenze zwischen Einstiegs- und Mittelklasse. Deshalb lassen wir ihn gerade so als günstigen Prozessor durchgehen.

Intels Core i5-9600K performt zwar besser bei Singlecore-Anwendungen, aber mit 12 Threads hat der Ryzen 5 3600X doppelt so viele die Konkurrenz von Intel und ist ihm in dem Bereich Welten voraus. Multitasking ist heutzutage enorm wichtig, selbst bei Gaming, und deshalb siegt hier AMDs Ryzen 5 3600X, noch bevor wir den wesentlich geringeren Preis in die Gleichung nehmen. Für dieses Geld gibt es einfach keinen besseren Prozessor.

Lies den ausführlichen Testbericht: AMD Ryzen 5 3600X*

