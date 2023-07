Linn arbeitet mit dem iPod-Designer zusammen, um einen Plattenspieler im Apple-Stil zu enthüllen

Der ehemalige Apple-Designchef Jony Ive arbeitet mit Linn an einer neuen Version des kultigen Plattenspielers Sondek LP12, um dessen 50-jähriges Jubiläum zu feiern. Und wie du auf dem Bild der neuen Version sehen kannst, hat der Sondek LP12-50 eine ziemliche Apple-Optik spendiert bekommen.

Dem Klang des Sondek LP12 über einen der besten AV-Receiver, die besten Stereolautsprecher oder die besten Over-Ear-Kopfhörer zu hören, ist eine der besten musikalischen Erfahrungen, die man sich wünschen kann – schließlich kostet dieser Plattenspieler rund 60.000 US-Dollar.

Unsere UK-Kollegen von TechRadar haben schon viele Linn-Produkte getestet, z. B. den Linn Magik LP12 Plattenspieler und das Linn Akurate System, und sie waren von jedem einzelnen Produkt begeistert. Was hat Jony Ive also dem kultigen LP12-50 verpasst?

Linn Sondek LP12-50: Warum hat sich Jony Ive den Plattenspielern zugewandt?

Die ganze Sache war Ives Idee. Der Geschäftsführer von Linn, Gilad Tiefenbrun, dessen Vater den ursprünglichen LP12 entworfen hatte, erhielt eine Nachricht von Ives Assistenten, die er zunächst für Spam hielt. Aber Ive wollte einen Plattenspieler und konnte es sich damals leisten, einen Linn zu kaufen. Als er sich mit Tiefenbrun unterhielt, war er von der Idee begeistert, zur Feier des Tages eine Sonderedition herzustellen. Das ist wirklich faszinierend, denn der LP12 wurde im Laufe seines Lebens ständig weiterentwickelt.

Das modulare Design des LP12 bedeutet, dass Linn ihn im Laufe der Jahre immer wieder verbessern konnte, und die aktuelle Version ist so innovativ wie das Original aus den 1970er Jahren. Das bedeutet aber auch, dass Ive es nicht einfach wegwerfen und von vorne anfangen kann: Das würden weder Linn noch seine Kunden wollen. "Es wäre ein Sakrileg, diese Grenzen zu missachten – und ich denke, es wäre sehr schade, das zu tun", sagt Ive gegenüber Fast Company. Der LP12-50 ist aber nicht nur eine Überarbeitung. Es gibt überall "kleine Verbesserungen und sanfte Weiterentwicklungen".

Linn stellt nur 250 Exemplare her, was bedeutet, dass sie trotz des hohen Preises in kürzester Zeit ausverkauft sein werden, da sie nur begrenzt verfügbar sind. Es scheint passend, dass der Designer des iPods zu seiner ersten Liebe, dem Plattenspieler, zurückkehrt. "Ich fühle mich wirklich glücklich, den Kreis geschlossen zu haben", sagt Ive über das Projekt.

Wenn du nun auch den Kreis schließen willst und dir einen Plattenspieler anschaffst, brauchst du unbedingt, die richtigen Kopfhörer. Unser Kaufberater für die besten Kopfhörer kann dir bestimmt weiterhelfen.