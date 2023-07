Beats Studio Pro endlich in Sicht! – Wir verraten, was sie bieten und wie viel sie kosten werden

Kaum vorstellbar, aber trotzdem war: Seit nunmehr sechs langen Jahren warten Fans der Audiomarke Beats nun schon auf ein neues Flaggschiff. Mit den Beats Studio Pro will der Hersteller dieses jedoch tatsächlich noch 2023 offerieren.

Mit im Gepäck haben die neuen Beats hierbei allerlei Funktionen, die man sich heutzutage von Premium-Kopfhörern wünscht sowie eine entsprechende Leistungssteigerung im Vergleich zur – inzwischen veralteten – Vorgängergeneration. Zu den wohl wichtigsten Updates zählt hierbei der Rückgriff auf einen 40-mm-Treiber, womit Beats "optimale Klarheit" bieten will und welche "selbst bei hoher Lautstärke nahezu keine Verzerrungen verursachen".

Damit deine nächsten Beats aber noch besser auf dich zugeschnitten sind, bietet der High-End-Kopfhörer natürlich auch eine Reihe von Modi zur Klangoptimierung. Mit dabei ist beispielsweise Spatial Audio, welches für mehr Immersion garantieren soll oder aber aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die dich deine Umgebung auf Wunsch ausblenden lässt. Solltest du hingegen das Bedürfnis haben, zumindest die wichtigsten Infos aus deinem Umfeld nicht zu verpassen, ist der Transparency-Modus wohl die passende Wahl für deine nächste Musik-Session.

Neuer Hörgenuss, altbekannte Qualität

In puncto Design nehmen sich die Studio Pro nicht viel zu den Beats Studio 3 – zumindest nicht auf den ersten Blick. Im Detail lassen sich nämlich durchaus eine Handvoll dezenter, aber interessanter Anpassungen erkennen. Entsprechend hat eine der Ohrmuscheln inzwischen einen USB-C-Anschluss, der es dir bei Kopplung mit MacBook, PC oder Smartphone erlaubt, auf Zusatzfunktionen wie "High-Fidelity Lossless Audio" und hiermit noch besseren Hörgenuss zurückzugreifen.

Je nach Inhalt kannst du auch aus einer Auswahl passender Klangprofile wählen. Drei Stück an der Zahl sind es, wobei Beats Signature vor allem für "ausgewogene Abstimmung der Musik" sorgt, während Entertainment namensgebend für Filme und Videospiele angedacht ist und das Conversation-Profil sich perfekt für "Telefonate oder Podcasts" eignet.

Komplementär hat die zweite Ohrmuschel übrigens einen klassischen 3,5-mm-Ausgang. Aber auch, wenn das eine Alternative zur USB-C-Verbindung ist, wirst du hierbei wohl auf die Zusatzfunktionen der zuvor genannten Verbindungsmethode verzichten müssen – Immerhin gibt es im Gegenzug aber mehr Freiheit bei der Kopplungsmöglichkeit!

Die neuen Beats Studio Pro sind nicht nur mit Apple -Geräten kompatibel, sondern auch mit Android-Alternativen oder dem Windows-PC hervorragend nutzbar! (Image credit: Beats)

Wer sich die neuen Beats Studio Pro zulegen möchte, kann selbige ganz nach Wunsch sowohl auf iOS- als auch Android-Smartphones zum Laufen bringen. Auf beiden Betriebssystemen unterstützt das neue Kopfhörer-Flaggschiff nebenher zudem eine Reihe von nützlichen Software-Features wie Apples "Wo ist?" oder aber Googles "Fast Pair"-Funktion.

Punkten können die Studio Pro zuletzt auch durch ihre hohe Bequemlichkeit (UltraPlush-Polster), eine Reihe von "Multifunktions-Bedienelementen am Ohr" und einer starken Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Vor allem der Akku sei hier noch einmal hervorzuheben, wo doch auch die Schnellladeoption Fast Fuel geboten wird, die dich schon nach 10-minütiger Ladung mit "bis zu fünf Stunden Wiedergabe" beglückt – kann man machen!

Schon ab heute gibt es frisch was auf die Ohren!

Das Beste: Die Beats Studio Pro sind ab sofort in ausgewählten Ländern verfügbar und können wahlweise im Online-Store auf der offiziellen Website oder im Handel für durchaus faire (aber keinesfalls günstige) 399,95 Euro erworben werden. Zur Länderauswahl zählt neben der USA, Kanada und Frankreich übrigens auch Deutschland – Also nichts wie los!

Ob die Beats Studio Pro bereits in den kommenden Tagen auch in anderen Regionen erscheinen, ist noch ungewiss. Gern halten wir dich aber up to date, insofern sich hier neue Infos hervortun.

In jedem Fall ist es schön zu sehen, dass Beats nach Jahren der Abwesenheit wieder mit einem vielversprechenden Over-Ear auf der Bildfläche erscheint. Und gerade wo uns doch der AirPods-Max-Nachfolger noch immer verwehrt bleibt, könnte Audiohersteller Beats mit dem Studio Pro doch eine spannende, gar günstigere, Alternative zum Apple-Luxus-Kopfhörer geschaffen haben, die allemal einen Blick wert ist!

Natürlich probieren auch wir die neuen Beats Studio Pro aus und sagen dir alsbald, ob sich das Warten tatsächlich gelohnt hat. Falls du hingegen keine Minute länger warten magst und dir schon heute die besten Over- oder In-Ear-Kopfhörer sichern willst, lohnt sich zweifelsfrei einmal ein Blick in unsere Kaufratgeber für die besten Earbuds sowie die besten Kopfhörer im Jahr 2023! Von Schnäppchen bis High-End-Alternative ist hier alles dabei, was dein Herz begehren könnte!