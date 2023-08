Jabra bringt zwei neue kabellose Earbuds auf den Markt, aber nur ein Paar hat Dolby Atmos

Wenn du auf der Suche nach erstklassigen kabellosen Ohrhörern bist, lohnt es sich, noch einen Moment innezuhalten, bevor du deine Entscheidung triffst. Der Grund: Jabra steht kurz davor, zwei brandneue True Wireless Earbuds auf den Markt loszulassen.

Die neuen Modelle werden auf die Namen Jabra Elite 10 sowie Jabra Elite 8 Active hören. Insbesondere das letztere Modell dürfte vor allem Läufer und andere Fitnessbegeisterte ansprechen, denn seine Vorgänger, die Jabra Elite 7 Active, erfreuen sich bei Sportlern großer Beliebtheit.

Ein kürzlich aufgetauchter Leak, der von MySmartPrice bereitgestellt und von Notebookcheck.net aufgegriffen wurde, deutet weiterhin auf bedeutende Neuerungen im Audiobereich der Ohrhörer hin. Konkret sollen somit die Jabra Elite 10 wie auch die 8 Active über ein erheblich verbessertes ANC (aktive Geräuschunterdrückung) verfügen, während die 8 Active sogar Dolby Audio-Support offerieren sollen – noch einmal ein deutlicher Schritt nach vorn im Vergleich zu den Vorgängern also.

Jabra Elite 10 und Jabra Elite 8 Active: Was wir erwarten dürfen

Die Elite 8 Active sollen außerdem noch widerstandsfähiger gegenüber Wasser sowie Staub werden als ohnehin schon, was der verbesserten IP68-Schutzklasse für das Gehäuse sowie der IP54-Zertifizierung für die Ohrhörer selbst zu entnehmen ist. Und auch Dolby Audio in Kombination mit optimiertem ANC klingt grandios, auch wenn wir noch nicht konkret wissen, was unter dem fortschrittlicheren Geräuschunterdrückungssystem zu verstehen sein wird – womöglich eine noch präzisere Reaktion auf Umgebungsgeräusche?

Die Jabra Elite 10 hingegen werden das Flaggschiff der Kopfhörerreihe sein und dem Bericht zufolge sowohl über "Jabra Advanced ANC" als auch über Dolby Atmos verfügen. Zudem werden sie mit einer Made for iPhone-Zertifizierung, Google Fast Pair und Spotify Tap ausgestattet sein – Funktionen, die auch bei den Elite 8 Active bereitstehen werden.

Einzig eine Preisangabe blieb uns der Hersteller bislang schuldig. Insofern man sich aber an den Vorgängermodellen wie den Jabra Elite 7 Active (UVP: 179,99 Euro) sowie den Elite 7 Pro (UVP: 199,99 Euro) orientiert, dürften die Neuzugänge in einem ähnlichen Preisrahmen alsbald bei den (Online-)Händlern zur Verfügung stehen.

Falls du aber nicht unbedingt das neueste Modell dein Eigen nennen willst, so ist jetzt auch die ideale Gelegenheit zum Sparen gekommen: immerhin sind aktuell die grandiosen Vorgänger wie die bereits genannten 7 Active (119,99 Euro) sowie die Elite 7 Pro (129,99 Euro) stark rabattiert beim Hersteller zu ergattern und somit ein allemal lohnenswertes Invest für all diejenigen, die auf die neuen Features sowie ein oder zwei Hardware-Optimierungen verzichten können.

Bist du hingegen Apple-Fan und bleibst den AirPods auch künftig treu ergeben? Dann dürften dich diese 6 Features, die mit dem neuesten iOS-Update alsbald erscheinen werden, zweifelsohne brennend interessieren!